Çarşı ve mahallelerde istihdam etmek isteyen adaylar bekçi alımı son gelişmelerine odaklandı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gelen son duyuruda 3 bin bekçi alımı müjdesinin ardından gözler başvuru detaylarına çevrildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 3 bin bekçi alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Peki Bekçi alımı ne zaman? 2022 EGM PA Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, başvurular başladı mı? İşte süreçte son durum