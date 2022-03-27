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Haberler Yaşam Bekçi alımı ne zaman? 2022 EGM PA Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, başvurular başladı mı?
Giriş Tarihi: 27.03.2022 15:34 Güncelleme Tarihi: 27.03.2022 15:34

Bekçi alımı ne zaman? 2022 EGM PA Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, başvurular başladı mı?

Çarşı ve mahallelerde istihdam etmek isteyen adaylar bekçi alımı son gelişmelerine odaklandı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gelen son duyuruda 3 bin bekçi alımı müjdesinin ardından gözler başvuru detaylarına çevrildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 3 bin bekçi alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Peki Bekçi alımı ne zaman? 2022 EGM PA Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, başvurular başladı mı? İşte süreçte son durum

Bekçi alımı ne zaman? 2022 EGM PA Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, başvurular başladı mı?

Bekçi alımı ne zaman, başvurular başladı mı ve şartları nelerdir sorusuna binlerce kişi yanıt arıyor. Bekçi alımı süreci uzun bir süredir katılım gösterecek adayların gündeminde yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan bekçi alımı başvuruları için işlemler e-Devlet ekranı üzerinden yapılacak. Peki Bekçi alımı ne zaman? 2022 EGM PA Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, başvurular başladı mı?

Bekçi alımı ne zaman? 2022 EGM PA Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, başvurular başladı mı?

BEKÇİ ALIMI İLANI YAYINLANDI!

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre 3.000 yeni bekçi alımı yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğüne 3 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdas edildi.

"Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararname ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği Başkanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne yeni kadrolar ihdas edildi.

Buna göre, Emniyet Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatına 3 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdası yapıldı.

Ayrıca Avrupa Birliği Başkanlığına 2 genel müdür yardımcısı ve 4 şube müdürü, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne de Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı kadroları ihdas edildi.

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Bekçi alımı ne zaman? 2022 EGM PA Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, başvurular başladı mı?

BEKÇİ ALIMI 2022 NE ZAMAN YAPILACAK?

Geçtiğimiz aylarda alım sinyali verilen 10 bin bekçi alımı başvuru şartları ve tarihleri kılavuz ile netlik kazanacak.

Emniyet Genel Müdürlüğüne (EGM) 3 bin çarşı ve mahalle bekçi kadrosu ihdas edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bekçi alımı ne zaman? 2022 EGM PA Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, başvurular başladı mı?

BEKÇİLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Daha önceki alımlarda adaylarda aranan şartlar şu şekildeydi;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak,

e) Başvuru yaptığı İstanbul il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

Bekçi alımı ne zaman? 2022 EGM PA Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, başvurular başladı mı?
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