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Haberler Yaşam Bekçi alımı ne zaman, başvuru başladı mı? 2021 EGM ve PA ile bekçi alımı şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 28.05.2021 11:42 Güncelleme Tarihi: 28.05.2021 11:43

ne zaman, başvuru başladı mı? 2021 ve ile bekçi alımı şartları nelerdir?

ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından için tarih bekleniyor. Her yıl belli tarihler aralığında yapılan alımlarda başvuru tarihi, şartları önem taşıyor. Mülakat, parkur yeteneği ve yazılı sınavda başarılı olanların alımlarla birlikte ataması yapılıyor. Son olarak 400 bekçi alımı gerçekleştirilmiş ve gözler yeni alımların tarihine çevrilmişti. Çarşı ve mahallelerde halkın güvenliğini sağlamak için görev almak isteyen vatandaşlar ve duyurularını yakından takip ediyor. Buna göre; , başvuru başladı mı? 2021 EGM ve PA ile bekçi alımı şartları nelerdir?

Bekçi alımı ne zaman, başvuru başladı mı? 2021 EGM ve PA ile bekçi alımı şartları nelerdir?

ile ilgili son duyurular binlerce kişinin yakından takip ettiği konu oluyor. Yeni normalleşme süreciyle beraber konuya yönelik araştırmalar hız kazanırken Bekçi alımı başvurusu yapmak isteyenler yeni alımları bekliyor. ve ile en son İstanbul'da 400 bekçi alımı gerçekleştirilmişti. 2021 yılı Bekçi alım ilanının yayımlanacağı tarih, adayların sağlamaları gereken şartlar, yaş, boy kilo koşulu sorgulanıyor. Peki , başvuru başladı mı? 2021 EGM ve PA ile bekçi alımı şartları nelerdir?

Bekçi alımı ne zaman, başvuru başladı mı? 2021 EGM ve PA ile bekçi alımı şartları nelerdir?

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN? 2021

ve ile başvuruları yakından takip ediliyor. tarafından yayınlanan duyuru ile birlikte alıma ilişkin esaslar ve başvuru şartları merak ediliyor. 2021 yılına ilişkin alımlarda yeni döneme başlanacak olması ve istihdama dair detayların kısa süre sonra netleşmesi bekleniyor.

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Bekçi alımı ne zaman, başvuru başladı mı? 2021 EGM ve PA ile bekçi alımı şartları nelerdir?

BAŞVURU ŞARTLARI

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak

d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

e) Başvuru yaptığı İLÇE sınırları içerisinde EN AZ BİR YILDIR ikamet ediyor olmak,

Bekçi alımı ne zaman, başvuru başladı mı? 2021 EGM ve PA ile bekçi alımı şartları nelerdir?

f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18/03/2001 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18/03/1989 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

q) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

r) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

s) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

Bekçi alımı ne zaman, başvuru başladı mı? 2021 EGM ve PA ile bekçi alımı şartları nelerdir?
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