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Haberler Yaşam Bekçi alımı ne zaman? E devlet ile EGM PA 2022 Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları ve kontenjanları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 25.04.2022 09:31 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022 09:31

Bekçi alımı ne zaman? E devlet ile EGM PA 2022 Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları ve kontenjanları açıklandı mı?

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi işbirliğinde bekçi alımı son dakika duyuruları gerçekleşiyor. Çarşı ve Mahalle Bekçiliği için toplamda 3 bin 250 bekçi alımı yapılacağı açıklandı. Alıma ilişkin kontenjanlar, başvuru şartları ve tarihleri merak konusu oldu. 81 ilde yapılacak olacak bekçi alımı için en az lise mezunu olma aranan şartlar arasında yer alıyor. Peki Bekçi alımı ne zaman, bekçilik sınavı ne zaman? E devlet ile 2022 Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları ve kontenjanları açıklandı mı? İşte yanıtı

Bekçi alımı ne zaman? E devlet ile EGM PA 2022 Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları ve kontenjanları açıklandı mı?

Bekçi alımı başvuruları ile ilgili son dakika gelişmeleri binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. EGM ve PA duyurularını yakından takip edenler pa.edu.tr bekçi başvurusu için geri sayıma geçti. Son olarak 2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Duyurusu" başlığı ile yapılan açıklamaya göre; 81 İl Valiliğinde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplamda 3.250 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacağı açıklandı. Peki Bekçi alımı ne zaman? E devlet ile 2022 Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları ve kontenjanları açıklandı mı?

Bekçi alımı ne zaman? E devlet ile EGM PA 2022 Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları ve kontenjanları açıklandı mı?

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN? 2022

2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sinavı Duyurusu başlıklı metinde;

7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu ile Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği kapsamında; Emniyet Hizmetleri Sınıfında Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak 81 İl Valiliğinde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 3.250 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır.

Alıma ilişkin esaslar, il kontenjanları ve başvuru şartları önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

BEKÇİ ALIMI İÇİN BEKLENEN DUYURU YAPILDI!

Polis Akademisi'nin resmi internet sitesi pa.edu.tr'den konu hakkında duyuru yapıldı. Yapılan açıklamada, 3.250 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı gerçekleştirileceği bildirildi.

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Bekçi alımı ne zaman? E devlet ile EGM PA 2022 Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları ve kontenjanları açıklandı mı?

BEKÇİLİK BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR?

2022 bekçi alımı başvurularına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi fakat geçtiğimiz yıl başvuru yapan adaylar, http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını tamamlamıştı.

Alıma ilişkin sınav takvimi ise Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilmişti.

Yapılan resmi açıklamaların ardından bekçilik başvurusunun nasıl yapılacağına dair detaylar haberimizde yer alacak.

Bekçi alımı ne zaman? E devlet ile EGM PA 2022 Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları ve kontenjanları açıklandı mı?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Henüz 2022 bekçi alımı başvuru şartları açıklanmadı. En son yayımlanan duyuruda açıklanan şartlar şu şekildeydi:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak,

31 yaşından gün almamış olmak,

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak

Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

Bekçi alımı ne zaman? E devlet ile EGM PA 2022 Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları ve kontenjanları açıklandı mı?
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