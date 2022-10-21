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Giriş Tarihi: 21.10.2022 13:05 Güncelleme Tarihi: 21.10.2022 13:05

Bekçi alımı ne zaman? EGM PA Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

EGM PA tarafından bekçi alımı son dakika duyuruları gerçekleşiyor. Bekçilik başvuruları için son gün 28 Ekim olarak belirlendi. EGM Bekçi alımları için başvurular e-devlet üzerinden yapılmaktadır. Peki Bekçi alımı ne zaman? EGM PA Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Bekçi alımı ne zaman? EGM PA Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü işbirliğinde bekçi alımı yapılacağı duyuruldu. İlan detayları, bekçi başvuru tarihi ve şartları gibi bilgiler adaylar tarafından merak konusu oldu. İşte bekçi alımı 2022

Bekçi alımı ne zaman? EGM PA Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

İŞKUR BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

İŞKUR ilanına göre başvuru işlemleri 13 Ekim itibariyle alınmaya başlandı. Başvuru için son tarih ise 28 Ekim olarak belirtildi. Ancak bekçi alımları özel sektöre yapılacağı için başvuru tarihleri değişkenlik gösterebiliyor. Alımlar İstanbul, Bursa, İzmir, Tekirdağ ve Bolu illerinde yapılacak.

EGM BEKÇİLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

EGM Bekçi alımları için başvurular e-devlet üzerinden yapılmaktadır. Başvurularını yapan adaylar e-devlet ve polis akademisi resmi sayfaları üzerinden ön başvurularını yapmalıdır. Belirlenen tarihler arasında başvurularını yapan adaylar başvuru formunu doldurarak Emniyet Genel Müdürlüğüne başvuru yapabilmektedir.

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Bekçi alımı ne zaman? EGM PA Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI NELEDİR?

Yayımlanan ilanda bekçi alımı için bazı şartları taşımak gerekiyor. İşte belirtilen şartlar:

- T.C. Vatandaşı olmak,

- İlköğretim, Lise, önlisans ve lisans mezunu olmak yurt dışı okullardan mezun olanların denklik belgesine sahip olmaları,

- 18 yaşını tamamlamış olmak,

- Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak lazım

- En az ilköğretim, lise ya da dengi okul mezunu olmak lazım

- Fiziki şartlarda erkeklerde ve bayanlarda herhangi bir sıkıntı çıkartacak engele sahip olmaması (Engelli adaylar için gerekli şartlar ilan detaylarında belirtilmiştir)

- Adayların sağlık yönetmeliği şartlarını taşımları, silah taşımaya engel bir durumun olmaması, herhangi bir yüz kızartıcı suçtan ceza almamış olmaları

- Alkol, uyuşturucu ya da uyarıcı madde tüketimi nedeniyle tedavi görmüş ya da görüyor olmamak

- Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal ya da illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak

- Başvuruda bulunulacak il içerisinde ikamet ediyor olmak

Bekçi alımı ne zaman? EGM PA Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
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Bekçi alımı ne zaman? EGM PA Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
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