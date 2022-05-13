Bekçi alımı yazılı sınav ne zaman? EGM PA ile 2022 Bekçilik sınavı ne zaman, hangi gün ve tarihte nerede yapılacak?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre 2022 Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımlarının seçme aşamalarında uygulanacak olan yazılı sınav tarihi belli oldu. Son dakika açıklamasının ardından detayları öğrenmek isteyenler yoğun şekilde "Bekçilik sınavı ne zaman, hangi gün ve tarihte nerede yapılacak?" sorusu üzerinden araştırmalarına yoğun şekilde devam ediyor.

BEKÇİ ALIMI YAZILI SINAV NE ZAMAN, HANGİ GÜN VE TARİHTE NEREDE YAPILACAK?

Polis Akademisi (PA) ile bekçilik yazılı sınav tarihi ve tüm bilgiler şöyle;