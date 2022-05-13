Bekçi alımı yazılı sınav ne zaman? EGM PA ile 2022 Bekçilik sınavı ne zaman, hangi gün ve tarihte nerede yapılacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) kadrolarında görev alacak Bekçilerin seçim aşamaları Ankara'da bulunan Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılıyor. 2022 yılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yazılı sınav süreciyle ilgili detaylar merak konusu olurken Polis Akademisi tarafından yapılan son dakika açıklamasıyla birlikte meraklı bekleyiş son buldu. Açıklamanın ardından detayları merak edenler "Bekçi alımı yazılı sınav ne zaman, hangi gün ve tarihte nerede yapılacak?" şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Merak konusu olan "Bekçilik sınavı ne zaman, hangi gün ve tarihte nerede yapılacak?" sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.