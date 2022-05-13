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Haberler Yaşam Bekçi alımı yazılı sınav ne zaman? EGM PA ile 2022 Bekçilik sınavı ne zaman, hangi gün ve tarihte nerede yapılacak?
Giriş Tarihi: 13.05.2022 19:19 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 19:20

Bekçi alımı yazılı sınav ne zaman? EGM PA ile 2022 Bekçilik sınavı ne zaman, hangi gün ve tarihte nerede yapılacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) kadrolarında görev alacak Bekçilerin seçim aşamaları Ankara'da bulunan Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılıyor. 2022 yılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yazılı sınav süreciyle ilgili detaylar merak konusu olurken Polis Akademisi tarafından yapılan son dakika açıklamasıyla birlikte meraklı bekleyiş son buldu. Açıklamanın ardından detayları merak edenler "Bekçi alımı yazılı sınav ne zaman, hangi gün ve tarihte nerede yapılacak?" şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Merak konusu olan "Bekçilik sınavı ne zaman, hangi gün ve tarihte nerede yapılacak?" sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

Bekçi alımı yazılı sınav ne zaman? EGM PA ile 2022 Bekçilik sınavı ne zaman, hangi gün ve tarihte nerede yapılacak?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre 2022 Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımlarının seçme aşamalarında uygulanacak olan yazılı sınav tarihi belli oldu. Son dakika açıklamasının ardından detayları öğrenmek isteyenler yoğun şekilde "Bekçilik sınavı ne zaman, hangi gün ve tarihte nerede yapılacak?" sorusu üzerinden araştırmalarına yoğun şekilde devam ediyor.

BEKÇİ ALIMI YAZILI SINAV NE ZAMAN, HANGİ GÜN VE TARİHTE NEREDE YAPILACAK?

Polis Akademisi (PA) ile bekçilik yazılı sınav tarihi ve tüm bilgiler şöyle;

Bekçi alımı yazılı sınav ne zaman? EGM PA ile 2022 Bekçilik sınavı ne zaman, hangi gün ve tarihte nerede yapılacak?

BEKÇİLİK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

18/06/2020 tarihli ve 31159 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu ve 02.03.2018 tarihli ve 30348 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliğinin ilgili hükümlerinde belirtilen şartları taşıyan en az lise ve dengi okul mezunu erkek adaylar başvuru yapabilecektir.

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Bekçi alımı yazılı sınav ne zaman? EGM PA ile 2022 Bekçilik sınavı ne zaman, hangi gün ve tarihte nerede yapılacak?

BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NEREDE YAPILACAK?

2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 17 Temmuz 2022 Pazar günü saat 10.00'da Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas il merkezlerinde yapılacaktır.

Bekçi alımı yazılı sınav ne zaman? EGM PA ile 2022 Bekçilik sınavı ne zaman, hangi gün ve tarihte nerede yapılacak?

BEKÇİLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN, NEREDEN ALINIR?

Adaylara ait sınav giriş belgeleri 08 Temmuz 2022 tarihinde www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır

BEKÇİLİK SINAV KONULARI VE SORU DAĞILIMLARI

Sınavda sorulacak sorulara ait konu başlıkları:


Bekçi alımı yazılı sınav ne zaman? EGM PA ile 2022 Bekçilik sınavı ne zaman, hangi gün ve tarihte nerede yapılacak?

BEKÇİLİK SINAVI NASIL YAPILACAK?



Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden birisi (Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden pasaport) ile gireceklerdir. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

Nüfus cüzdanlarını değiştirmek için Nüfus Müdürlüklerine başvuru yaparak, nüfus cüzdanları Nüfus Müdürlüklerince alınan adaylar, Nüfus Müdürlüklerince kendilerine verilen fotoğraflı, barkodlu-karekodlu T.C.geçici kimlik belgesi ile sınava alınabilecektir.

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