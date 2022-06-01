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Haberler Yaşam Bekçilik sınavı ne zaman yapılacak ve nerede olacak? EGM PA 2022 Bekçi alımı sınavı giriş belgesi yayımlandı mı?
Giriş Tarihi: 01.06.2022 23:32 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022 23:32

Bekçilik sınavı ne zaman yapılacak ve nerede olacak? EGM PA 2022 Bekçi alımı sınavı giriş belgesi yayımlandı mı?

2022 / 1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği süreç detayları Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayınlandı. Başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar bu noktada; "Bekçilik sınavı ne zaman yapılacak ve nerede olacak? EGM PA 2022 Bekçi alımı sınavı giriş belgesi yayımlandı mı?" sorularına yanıt ararken gözler gelecek son dakika açıklamalara çevrildi. Bekçilik sınavı için Temmuz ayı işaret edilirken eş zamanlı yapılacak olan sınavların il merkezleri de açıklandı. İşte bekçi alımı 2022 sınavı bilgileri.

Bekçilik sınavı ne zaman yapılacak ve nerede olacak? EGM PA 2022 Bekçi alımı sınavı giriş belgesi yayımlandı mı?

Bekçi alımı sınav tarihi başvuruda bulunan binlerce Çarşı ve Mahalle bekçisi adayını yakından ilgilendiriyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı bünyesinde düzenlenecek olan bekçi alımı sınav tarihi ve giriş belgeleri için gözler Temmuz ayına çevrildi. Yazılı sınavın yapılacağı il merkezleri de geçtiğimiz haftalarda açıklanmıştı. Peki; Bekçilik sınavı ne zaman yapılacak ve nerede olacak? EGM PA 2022 Bekçi alımı sınavı giriş belgesi yayımlandı mı? İşte güncel durum.

Bekçilik sınavı ne zaman yapılacak ve nerede olacak? EGM PA 2022 Bekçi alımı sınavı giriş belgesi yayımlandı mı?

BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN?

Bekçilik sınavı 17 Temmuz 2022 Pazar günü saat 10.00'da Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas il merkezlerinde yapılacaktır.

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Bekçilik sınavı ne zaman yapılacak ve nerede olacak? EGM PA 2022 Bekçi alımı sınavı giriş belgesi yayımlandı mı?

BEKÇİ ALIMI SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?

Adaylara ait sınav giriş belgeleri 08 Temmuz 2022 tarihinde www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

Bekçilik sınavı ne zaman yapılacak ve nerede olacak? EGM PA 2022 Bekçi alımı sınavı giriş belgesi yayımlandı mı?

BEKÇİLİK SINAVI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU? BEKÇİLK SINAVI KONU DAĞILIMI

Sınav Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Sivas il merkezlerinde yapılacak. 17 Temmuz 2022 Pazar günü saat 10.00'da başlayacak olan sınav tek oturum halinde gerçekleştirilecek.

Bekçilik sınavı ne zaman yapılacak ve nerede olacak? EGM PA 2022 Bekçi alımı sınavı giriş belgesi yayımlandı mı?

Sınavda 5 cevap seçeneği yer alacak ve 100 soru için 120 dakika süre verilecek.

Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden birisi (Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden pasaport) ile gireceklerdir. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

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