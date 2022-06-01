Haberler Yaşam Bekçilik sınavı ne zaman yapılacak ve nerede olacak? EGM PA 2022 Bekçi alımı sınavı giriş belgesi yayımlandı mı?

Giriş Tarihi: 01.06.2022 23:32 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022 23:32

Bekçilik sınavı ne zaman yapılacak ve nerede olacak? EGM PA 2022 Bekçi alımı sınavı giriş belgesi yayımlandı mı?

2022 / 1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği süreç detayları Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayınlandı. Başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar bu noktada; "Bekçilik sınavı ne zaman yapılacak ve nerede olacak? EGM PA 2022 Bekçi alımı sınavı giriş belgesi yayımlandı mı?" sorularına yanıt ararken gözler gelecek son dakika açıklamalara çevrildi. Bekçilik sınavı için Temmuz ayı işaret edilirken eş zamanlı yapılacak olan sınavların il merkezleri de açıklandı. İşte bekçi alımı 2022 sınavı bilgileri.