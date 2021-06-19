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Haberler Yaşam Beklenen karar çıktı! Ruslar geliyor
Giriş Tarihi: 19.06.2021 11:29 Güncelleme Tarihi: 19.06.2021 11:33

Beklenen karar çıktı! Ruslar geliyor

Başbakan Yardımcısı Golikova, 22 Haziran tarihi itibariyle ile Rusya arasında uçuşların yeniden başlatılacağını duyurdu.

Beklenen karar çıktı! Ruslar geliyor

ile arasında korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında geçtiğimiz Nisan ayının başından bu yana uygulanan uçuş kısıtlaması kaldırılıyor.

Beklenen karar çıktı! Ruslar geliyor

Başbakan Yardımcısı Golikova, 22 Haziran tarihi itibariyle ile Rusya arasında uçuşların yeniden başlatılacağını duyurdu.

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Beklenen karar çıktı! Ruslar geliyor

Golikova tarafından yapılan açıklamada, "'yi ziyaret eden Rus uzman heyetinin hazırladığı rapor temelinde, 22 Haziran itibariyle Türkiye'ye tüm uçuşları tekrar başlatma kararı alındı" ifadeleri yer aldı.

Beklenen karar çıktı! Ruslar geliyor

'de bulunan Rus sağlık uzmanlarının yerinde incelemelerde bulunduğunu ve özellikle tatil bölgelerindeki aşılama çalışmaları konusunda gözlemler yaptığını ifade eden Golikova, "Otel çalışanlarında aşılananların oranı yüzde 60 ila 90'a varıyor" dedi.

Beklenen karar çıktı! Ruslar geliyor

KARAR, ANTALYA'DA SEVİNÇLE KARŞILANDI

'nın 'ye uçuş yasağını 22 Haziran'dan itibaren kaldırması, Antalya turizm sektöründe büyük sevinçle karşılandı.

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