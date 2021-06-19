Beklenen karar çıktı! Ruslar geliyor

Rusya ile Türkiye arasında korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında geçtiğimiz Nisan ayının başından bu yana uygulanan uçuş kısıtlaması kaldırılıyor. Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, 22 Haziran tarihi itibariyle Türkiye ile Rusya arasında uçuşların yeniden başlatılacağını duyurdu. Golikova tarafından yapılan açıklamada, 'Türkiye'yi ziyaret eden Rus uzman heyetinin hazırladığı rapor temelinde, 22 Haziran itibariyle Türkiye'ye tüm uçuşları tekrar başlatma kararı alındı' ifadeleri yer aldı. Türkiye'de bulunan Rus sağlık uzmanlarının yerinde incelemelerde bulunduğunu ve özellikle tatil bölgelerindeki aşılama çalışmaları konusunda gözlemler yaptığını ifade eden Golikova, 'Otel çalışanlarında aşılananların oranı yüzde 60 ila 90'a varıyor' dedi. KARAR, ANTALYA'DA SEVİNÇLE KARŞILANDI Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, 'Beklediğimiz bir karardı. İki heyet vardı. Yapılan incelemeler neticesinde herhangi bir sorun kalmadığı ortaya çıktı. Rusya pazarı bizim için en önemli pazardır. 21'inden itibaren artık açılması, normalleşmesi turizm ve bütün işletmeler için şu anda büyük faydası olacak. Buna bağlı olarak ayın 21'inden itibaren kısıtlamaların bizde de kaldırılması gerekiyor. Çünkü oteldeki müşteriler ancak 20.30-21.00 gibi, yemekten sonra otelden çıkıyor. Onun için akşamları sokağa çıkma kısıtlaması ve işyerlerinin açık olmasıyla ilgili kısıtlamaların kaldırılması gerekiyor. Bu Antalya açısından çok iyi bir haber, en azından haziranı kaybettik ama temmuzu kaybetmeyeceğiz' dedi.