Giriş Tarihi: 05.08.2024 16:41
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024
16:41
Beklenmedik İhanet konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV'de! Beklenmedik İhanet filmi nerede ve ne zaman çekildi?
Beklenmedik İhanet konusu ve oyuncuları ile gündemde. ATV ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak Uzakdoğu filmi aksiyon dolu sahneleri ile dikkat çekiyor. Orijinal adıyla Golden Job filminin yönetmen koltuğunda Chin Ka-Lok oturuyor. Filmi izlemek isteyenler ekran başında. Peki; Beklenmedik İhanet filmi nerede ve ne zaman çekildi?