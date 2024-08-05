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Giriş Tarihi: 05.08.2024 16:41 Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 16:41

Beklenmedik İhanet konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV'de! Beklenmedik İhanet filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Beklenmedik İhanet konusu ve oyuncuları ile gündemde. ATV ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak Uzakdoğu filmi aksiyon dolu sahneleri ile dikkat çekiyor. Orijinal adıyla Golden Job filminin yönetmen koltuğunda Chin Ka-Lok oturuyor. Filmi izlemek isteyenler ekran başında. Peki; Beklenmedik İhanet filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Beklenmedik İhanet konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Beklenmedik İhanet filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Beklenmedik İhanet oyuncuları arasında Ekin Cheng ve Jordan Chan başrolleri paylaşıyor. Aksiyon filmi severler bu akşam ATV ekranı başında. Filmde bir soygun planı işleniyor. Peki; Beklenmedik İhanet konusu nedir, nerede ve ne zaman çekildi? İşte, filme dair merak edilenler...

Beklenmedik İhanet konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Beklenmedik İhanet filmi nerede ve ne zaman çekildi?

BEKLENMEDİK İHANET FİLMİ KONUSU

Bir grup paralı asker, destansı bir soygun planlamak için yeniden bir araya gelir. Ekibin amacı, mülteci kapındaki insanlar için gerekli olan bir kamyon ilacı çalmaktır. Ancak kamyonu çaldıklarında beklenmedik bir durumla karşı karşıya kalırlar.

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Beklenmedik İhanet konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Beklenmedik İhanet filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Kamyonun içi çalıntı altınla doludur ve bu içlerinden birinin hain olduğunun kanıtıdır. Hainin kim olduğunun bulunması büyük bir savaşın yaşanmasına neden olur.

Beklenmedik İhanet konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Beklenmedik İhanet filmi nerede ve ne zaman çekildi?

BEKLENMEDİK İHANET FİLMİ OYUNCULARI

Ekin cheng

Jordan Chan

Michael Tse

Jerry Lamb

Kar Lok Chin

Charmaine Sheh

Sergej Onopko

Beklenmedik İhanet konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Beklenmedik İhanet filmi nerede ve ne zaman çekildi?
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