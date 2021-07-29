Belediye Başkanı Manavgat'taki korkunç boyutu açıkladı: Tamamen yok oldu...

VATANDAŞLARA UYARI

Oymapınar Mahallesi'nde 7-8 evin ve baraj havzasının yandığı bilgisinin kendisine ulaştığını aktaran Başkan Sözen, şöyle devam etti:

"Oraya birkaç tane makine sevk ettik. Bütün komşu il ve ilçelerin, belediyemizin ekipleri, ormanın, polisi ve jandarmanın kadroları herkes teyakkuzda. Akılalmaz bir üzücü süreç, dün 12.00'den beri ayaktayız. Çaresiz kalmanın ne anlama geldiği gördüm. Çaresiz kalmanın insanı ne hale getirdiğini yaşadım, gördüm. Anlatılmaz, kimseye dilemiyorum. Bir an önce bunu atlatalım, bütün ülkemin duasına ihtiyacımız var. Manavgat'ta herkes ayakta, çiftçimiz ilaç makinelerine su doldurup yangına müdahale ediyor."