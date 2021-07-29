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Haberler Yaşam Belediye Başkanı Manavgat'taki korkunç boyutu açıkladı: Tamamen yok oldu...
Giriş Tarihi: 29.07.2021 14:48 Güncelleme Tarihi: 29.07.2021 14:50

Belediye Başkanı Manavgat'taki korkunç boyutu açıkladı: Tamamen yok oldu...

Antalya Manavgat'ta dün öğle saatlerinde başlayan yangını söndürme çalışmaları ekipler tarafından sürüyor. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen yangınla ilgili son durumu aktardı. Şükrü Sözen, "Çok büyük yangın. Dün 12.00 gibi başladı. 4 ayrı noktada başladı ve halen devam ediyor. En büyük olumsuzluk çok geniş bir havzada sürüyor" dedi. Sözen, "7-8 mahallenin tamamen yok olduğunu biliyorum. Hala devam ediyor, en büyük olumsuzluk çok etkili bir rüzgar var." ifadelerini kullandı.

DHA
Belediye Başkanı Manavgat'taki korkunç boyutu açıkladı: Tamamen yok oldu...

Gece havadan müdahale edilemeyince rüzgar nedeniyle karadan müdahalenin yetersiz kaldığını aktaran Başkan Sözen, "Çevre ilçelerden ve illerden bütün ekipler teyakkuzda. Devletin bütün unsurları vatandaşlarla beraber teyakkuzda ama maalesef ki çok büyük kayıplarımız var. Yaralılarımız var, vefat edenler var. En azından 7-8 mahallenin tamamen yok olduğunu biliyorum. Hala devam ediyor, en büyük olumsuzluk çok etkili bir rüzgar var." dedi.

Belediye Başkanı Manavgat'taki korkunç boyutu açıkladı: Tamamen yok oldu...

Sözen şu ifadeleri kullandı: "Yangına müdahale edilmekte çok zorluk çekiliyor. Arazi şartları, biraz da yangın kırsalda arazi şartlarında da karadan müdahaleyi zorlaştırıyor. En kötü tarafı da şehir merkezine kadar indi. Ulukapı Kirten mahallemiz var, Manavgat'a bitişik. Çeltikçi mahallemiz var, Işıklar mahallemiz var, tamamında Manavgat merkeze kadar indi."

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Belediye Başkanı Manavgat'taki korkunç boyutu açıkladı: Tamamen yok oldu...

"Önüne geçmeye çalışıyoruz. En büyük duamız bir an ince rüzgar kesilir etkisini kaybeder ama çok büyük kaybımız var ve devam ediyor, aynı hızla devam ediyor" diye konuştu.

Belediye Başkanı Manavgat'taki korkunç boyutu açıkladı: Tamamen yok oldu...

VATANDAŞLARA UYARI

Oymapınar Mahallesi'nde 7-8 evin ve baraj havzasının yandığı bilgisinin kendisine ulaştığını aktaran Başkan Sözen, şöyle devam etti:

"Oraya birkaç tane makine sevk ettik. Bütün komşu il ve ilçelerin, belediyemizin ekipleri, ormanın, polisi ve jandarmanın kadroları herkes teyakkuzda. Akılalmaz bir üzücü süreç, dün 12.00'den beri ayaktayız. Çaresiz kalmanın ne anlama geldiği gördüm. Çaresiz kalmanın insanı ne hale getirdiğini yaşadım, gördüm. Anlatılmaz, kimseye dilemiyorum. Bir an önce bunu atlatalım, bütün ülkemin duasına ihtiyacımız var. Manavgat'ta herkes ayakta, çiftçimiz ilaç makinelerine su doldurup yangına müdahale ediyor."

Belediye Başkanı Manavgat'taki korkunç boyutu açıkladı: Tamamen yok oldu...

"Çimento fabrikaları mikserleriyle su taşıyor. Traktörleriyle su taşıyorlar. Eline hortumunu alan müdahale etmeye çalışıyor. İnsan gücünü yetmeyeceği bir noktadayız şu anda. Anlatılmaz, çok hızlı yürüyor. Bir bakıyorsunuz, 5 dakika içinde 3 kilometre yürümüş, 4 kilometre yürümüş. Havadan müdahalede de rüzgar olumsuz etken."

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