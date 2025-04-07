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Belediye Başkanı’nı öldüren sanıktan şok savunma: “Sadece ayaklarına ateş ettim…”
Giriş Tarihi: 07.04.2025 23:35
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025
23:35
Belediye Başkanı’nı öldüren sanıktan şok savunma: “Sadece ayaklarına ateş ettim…”
Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde Belediye Başkanı Hilmi Şen ile özel koruması Mikayil Çelikkol'u silahla vurarak öldüren ve 2 kişiyi yaralayan tutuklu sanık E.Ç.Ş. (37), ilk kez hakim karşısına çıktı. Katil zanlısının ifadeleri kan dondururken, Kırıkkale 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukatları, maktullerin yakınları ve mağdurlar katıldı.