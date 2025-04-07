Belediye Başkanı’nı öldüren sanıktan şok savunma: “Sadece ayaklarına ateş ettim…”

Sanık Şen, olay anında öldürme amacıyla kendisine nişan almadığını savunarak, "Başkan silahını almak için sağ tarafından hamle yaptı. 'Bu beni vuracak' dedim, ben de silahımı çektim, ayaklarına doğru ateş ettim. Başkan silahını gösterdi ama ateş etmedi. Olayın heyecanıyla ateş ettim ama hedefim ayaklarıydı. Daha sonra başkan yere yığılınca tabancasını aldım. Mikail de geldi, ona 'Seninle işim yok' dedim. O da bana küfür etti. Ben nişan almadım, nasıl vurulduklarını bilmiyorum" dedi.



