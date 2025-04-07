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Haberler Yaşam Belediye Başkanı’nı öldüren sanıktan şok savunma: “Sadece ayaklarına ateş ettim…”
Giriş Tarihi: 07.04.2025 23:35 Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 23:35

Belediye Başkanı’nı öldüren sanıktan şok savunma: “Sadece ayaklarına ateş ettim…”

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde Belediye Başkanı Hilmi Şen ile özel koruması Mikayil Çelikkol'u silahla vurarak öldüren ve 2 kişiyi yaralayan tutuklu sanık E.Ç.Ş. (37), ilk kez hakim karşısına çıktı. Katil zanlısının ifadeleri kan dondururken, Kırıkkale 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukatları, maktullerin yakınları ve mağdurlar katıldı.

HAKAN GÖKKAYA
Belediye Başkanı’nı öldüren sanıktan şok savunma: Sadece ayaklarına ateş ettim…

Kırıkkale'nin Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ile koruması Mikayil Çelikkol'u (41) öldüren, makam şoförü Koray Kaya (45) ve belediye personeli Ömer Şengül'ü de (42) yaralamaktan tutuklanan Erdem Çelebi Şen (37), ilk kez hakim karşısına çıktı.

Belediye Başkanı’nı öldüren sanıktan şok savunma: Sadece ayaklarına ateş ettim…

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme", "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından hakkında dava açılan sanık Şen ile taraf avukatları, maktul Hilmi Şen ve Mikayil Çelikkol'un yakınları ile diğer mağdur ve müştekiler katıldı.

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Belediye Başkanı’nı öldüren sanıktan şok savunma: Sadece ayaklarına ateş ettim…

Duruşmada ifade veren tutuklu sanık Şen, Belediye Başkanı Hilmi Şen'in 31 Mart 2024 seçimi döneminde kendisine işe alım sözü verdiğini ancak bu sözün yerine getirilmediğini iddia etti. Olay günü başkanla konuşmak istediğini belirten Şen, silahını yalnızca ayaklarına ateş etmek amacıyla kullandığını öne sürdü. Mahkeme başkanının "Konuşmaya giderken neden silah aldın?" sorusuna ise sanık, "Kolumu bacağımı kıracağını söylediği için korktum" cevabını verdi.

Belediye Başkanı’nı öldüren sanıktan şok savunma: Sadece ayaklarına ateş ettim…

Sanık Şen, olay anında öldürme amacıyla kendisine nişan almadığını savunarak, "Başkan silahını almak için sağ tarafından hamle yaptı. 'Bu beni vuracak' dedim, ben de silahımı çektim, ayaklarına doğru ateş ettim. Başkan silahını gösterdi ama ateş etmedi. Olayın heyecanıyla ateş ettim ama hedefim ayaklarıydı. Daha sonra başkan yere yığılınca tabancasını aldım. Mikail de geldi, ona 'Seninle işim yok' dedim. O da bana küfür etti. Ben nişan almadım, nasıl vurulduklarını bilmiyorum" dedi.

Belediye Başkanı’nı öldüren sanıktan şok savunma: Sadece ayaklarına ateş ettim…

Ayrıca sanığın olay öncesinde sosyal medyada yaptığı "Nefesinizi sökerim" ve "Bu saatten sonra senin canın yanacak" şeklindeki tehdit içeren paylaşımlar da duruşma dosyasına yansıdı. Sanığın eşi A.Ş. de ifadesinde açık bir husumet olmadığını ancak eşinin verilen sözün tutulmaması nedeniyle yıprandığını söyledi.