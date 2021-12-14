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Haberler Yaşam Belgin Doruk’un oğlu Aydın Birsel ölü bulundu! Aydın Birsel kimdir, neden ve nasıl öldü?
Giriş Tarihi: 14.12.2021 14:47 Güncelleme Tarihi: 14.12.2021 14:47

Belgin Doruk’un oğlu Aydın Birsel ölü bulundu! Aydın Birsel kimdir, neden ve nasıl öldü?

Yeşilçam sanatçısı Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel evinin kapısının önünde ölü bulundu. Vefat haberinin ardından "Aydın Birsel kimdir, neden ve nasıl öldü?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. 54 yaşındaki Birsel'in sağlık ekiplerinin hastaneye gitme talebini reddettiği ve sonrasında fenalaşıp yere yığıldığı öğrenildi. İşte Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel hakkında bilgiler.

Belgin Doruk’un oğlu Aydın Birsel ölü bulundu! Aydın Birsel kimdir, neden ve nasıl öldü?

54 yaşındaki Aydın Birsel, Bursa'daki evinin önünde ölü olarak bulundu. Yeşilçam'ın yıldızı Belgin Doruk'un oğlu olan ismin, yapılan ilk incelemelerde yere düşme sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay, sabah saatlerinde merkez Nilüfer ilçesi Görükle Dumlupınar Mahallesi'nde meydana gelirken 3 katlı sitede yaşanan olay sonrası "Aydın Birsel kimdir, neden ve nasıl öldü?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel ile ilgili bilgiler.

Belgin Doruk’un oğlu Aydın Birsel ölü bulundu! Aydın Birsel kimdir, neden ve nasıl öldü?

Yeşilçam'ın yıldızı Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel, Bursa'daki evinde ölü olarak bulundu. Yapılan ilk incelemelerde Birsel'in düşme sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay, sabah saatlerinde merkez Nilüfer ilçesi Görükle Dumlupınar Mahallesi Konak Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir sitenin apartman girişinde meydana geldi.

Site sakinleri sabah evden çıktığı sırada daire kapısı önünde kanlar içerisinde hareketsiz yatan bir kişiyi görünce polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Belgin Doruk’un oğlu Aydın Birsel ölü bulundu! Aydın Birsel kimdir, neden ve nasıl öldü?

Sağlık ekipleri yaptıkları inceleme sonucu şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Durum üzerine cinayet büro ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda hayatını kaybeden şahsın 54 yaşındaki Aydın Birsel olduğunu belirledi.

Aydın Birsel düşme sonucu başını yere vurunca burnundan kan geldiğini gördü. Birsel, 112 sağlık ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ise yaralı Birsel'e olay yerinde ayakta tedavi yaptı.

Hastaneye götürülmek istenen Birsel'in gitmek istemediğini ve kendisinin iyi olduğunu belirttiği öğrenildi.

Sonrasında kendini iyi hisseden Birsel Mudanya'dan İstanbul'a gitmek için taksi çağırdı.

Kapının önüne gelen taksiye bineceği sırada fenalaştığı ve sonrasında eve giderek elini yüzünü yıkamak istediği ifade edildi.

Bu sırada apartmana giren Birsel'in apartmanın koridorunda yere yığılarak kaldığı belirtildi. Sonrasında yine sağlık ekiplerine ihbarda bulunulduğu ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede hayatını kaybettiği öğrenildi.

54 yaşındaki Aydın Birsel'in cansız bedeni ise Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Morgu kurumuna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

Belgin Doruk’un oğlu Aydın Birsel ölü bulundu! Aydın Birsel kimdir, neden ve nasıl öldü?

BELGİN DORUK'UN OĞLU

Öte yandan Aydın Birsel'in, Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Belgin Doruk ile yönetmen ve senarist Özdemir Birsel'in oğlu olduğu öğrenildi.

SİTEYE 1 AY ÖNCE TAŞINDI

Yaklaşık 1 ay önce siteye taşındığı belirtilen Birsel, 2013'te Belgin Doruk'u anma etkinliğinde, Türkan Şoray'ın elinden plaket aldı. 28 Haziran 1936'da dünyaya gelen Belgin Doruk ise 26 Mart 1995'te yaşamını yitirmişti.

Belgin Doruk’un oğlu Aydın Birsel ölü bulundu! Aydın Birsel kimdir, neden ve nasıl öldü?

AYDIN BİRSEL KİMDİR?

1950'ler ve 1960'ların önde gelen Türk sinema yıldızlarından Belgin Doruk ve senarist Özdemir Birsel'in oğlu Aydın Birsel, 1967 yılında dünyaya geldi. Belgin Doruk'un 2'nci evliliğinden plan Aydın Birsel'in Gül isminde bir ablası var. Bursa'da bir siteye taşınan Aydın Birsel, gözlerden uzak bir hayat sürüyordu. Aydın Birsel, 2013 yılında Belgin Doruk'u anma etkinliğinde, Türkan Şoray'ın elinden plaket almıştı. 28 Haziran 1936'da dünyaya gelen Belgin Doruk ise 26 Mart 1995'te yaşamını yitirmişti.

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