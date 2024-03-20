Belgrad Ormanı’nda 35 günde 3 esrarengiz ceset! Çıplak halde kravatlarla…

ÇIPLAK HALDE KRAVATLA AĞACA ASILIYDI

Belgrad Ormanlarındaki esrarengiz cesetlerden ilki Şubat ayında avlanmak için ormana giden vatandaşlar tarafından bulunmuştu. İddiaya göre saat tamamen çıplak halde ve kravatlarla ağaca bağlanmış bir erkek cesedini gören gurup hemen polise haber verdi. İnceleme başlatıldı.

Belgrad Ormanı'ndaki cesetlerin sırrı ne? 35 günde 3 ceset bulundu! 'Aşağıda ceset var' notunu kim yazdı? | Video