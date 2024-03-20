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Haberler Yaşam Belgrad Ormanı’nda 35 günde 3 esrarengiz ceset! Çıplak halde kravatlarla…
Giriş Tarihi: 20.03.2024 10:34 Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 10:35

Belgrad Ormanı’nda 35 günde 3 esrarengiz ceset! Çıplak halde kravatlarla…

İstanbul Sarıyer'de bulunan Belgrad Ormanı son günlerde bulunan cesetlerle gündeme geliyor. Şehrin en kıymetli ormanlık alanlarından olan bölgede kısa süre içerisinde esrarengiz cesetler bulunmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde 1 ay önce kaybolan Serhat Tekin Kantele'nin cesedi ormanda yarı gömülü vaziyette bulunurken, dün de çöp konteynerinin üzerinde gördükleri 'Ceset aşağıda' yazısını takip eden polis ekipleri 300 metre aşağıda bir erkeğe ait ceset buldu. Bugün ise Sarıyer'de 74 yaşındaki yaşlı bir adamın cesedi boş arazide bulundu. Geçtiğimiz ay ise yine aynı yerde kravatla ağaca bağlanmış bir erkek cesedi bulmuştu.

Yunus Emre KAVAK
Belgrad Ormanı’nda 35 günde 3 esrarengiz ceset! Çıplak halde kravatlarla…

İstanbul'un ciğerleri Belgrad Ormanları son zamanlarda yürüyüşe giden, su almaya giden ya da fotoğraf çekmeye giden vatandaşların bulduğu esrarengiz cesetlerle gündeme gelmeye başladı. Birkaç gün önce uzun süredir kendisinden haber alınamayan Serhat Tekin Kantele'ye ait ceset yarı gömülü vaziyette bulunmuştu.

Belgrad Ormanı’nda 35 günde 3 esrarengiz ceset! Çıplak halde kravatlarla…

Önceki gün ise tesadüf eseri bölgede yürüyüş yapan vatandaşlar çöp konteyneri üzerindeki 'Ceset aşağıda' yazısını fark ederek polis ekiplerine haber verdi.

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Belgrad Ormanı’nda 35 günde 3 esrarengiz ceset! Çıplak halde kravatlarla…

Bölgeye gelen ekipler uçurumdan aşağı atılmış bir erkek cesedine ulaştı. Arazi şartları nedeniyle atıldığı yerden çıkarılamayan ceset için olay yerine itfaiye ekibi çağırıldı. Cesedin birkaç gün önce oraya atılmış olabileceği değerlendiriliyor.

Belgrad Ormanı’nda 35 günde 3 esrarengiz ceset! Çıplak halde kravatlarla…

ÇIPLAK HALDE KRAVATLA AĞACA ASILIYDI

Belgrad Ormanlarındaki esrarengiz cesetlerden ilki Şubat ayında avlanmak için ormana giden vatandaşlar tarafından bulunmuştu. İddiaya göre saat tamamen çıplak halde ve kravatlarla ağaca bağlanmış bir erkek cesedini gören gurup hemen polise haber verdi. İnceleme başlatıldı.

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Belgrad Ormanı’nda 35 günde 3 esrarengiz ceset! Çıplak halde kravatlarla…

YARISI GÖMÜLÜ BULUNMUŞTU
Geçtiğimiz hafta ise Belgrad Ormanı'nda yürüyüşe çıkan bir grup fotoğrafçı, yarı gömülmüş halde erkek cesedi buldu. Cenaze, olay yerindeki çalışmaların ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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