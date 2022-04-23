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BELLİ OLDU: Emekli bayram ikramiyesi tarihi belli oldu! Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman, ayın kaçında yatacak?
Giriş Tarihi: 23.04.2022 11:07
Güncelleme Tarihi: 23.04.2022
11:07
Emekli bayram ikramiyeleri ile ilgili son dakika haberleri milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Her yıl iki defa ödenen bayram ikramiyeleri için her şey netleşti. Geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin yaptığı açıklamalarla, 'bayram ikramiyeleri ne kadar olacak' sorularına cevap verdi. Öte yandan Ramazan Bayramı emekli ikramiyelerinin yatacağı tarihte netleşti. Peki, Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman, ayın kaçında yatacak? Bu yıl emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar;