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Giriş Tarihi: 23.04.2022 11:07 Güncelleme Tarihi: 23.04.2022 11:07

BELLİ OLDU: Emekli bayram ikramiyesi tarihi belli oldu! Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman, ayın kaçında yatacak?

Emekli bayram ikramiyeleri ile ilgili son dakika haberleri milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Her yıl iki defa ödenen bayram ikramiyeleri için her şey netleşti. Geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin yaptığı açıklamalarla, 'bayram ikramiyeleri ne kadar olacak' sorularına cevap verdi. Öte yandan Ramazan Bayramı emekli ikramiyelerinin yatacağı tarihte netleşti. Peki, Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman, ayın kaçında yatacak? Bu yıl emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar;

BELLİ OLDU: Emekli bayram ikramiyesi tarihi belli oldu! Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman, ayın kaçında yatacak?

Türkiye'de milyonlarca emekli Ramazan Bayramı öncesi verilecek olan ikramiyelerle ilgili geri sayıma başladı. Konu ile ilgili son dakika açıklamaları gündemdeki yerini korurken Başkan Erdoğan, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in katıldığı bir programda açıkladığı gibi 1100 TL olacağını söyledi. Bu açıklamanın ardından ise emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak sorusu merak konusu olmaya başladı. İşte emekli ikramiyesi 2022 tarihi ve miktarı!

SON DAKİKA: EMEKLİ İKRAMİYELERİ İÇİN TARİH AÇIKLANDI!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, "Yaklaşık 12 milyon emeklinin 2022 yılı Ramazan Bayramı ikramiyeleri 27-29 Nisan tarihlerinde hesaplara yatırılacak." açıklamasında bulundu.

Emekli ikramiyelerinin ödeme günleri ise şu şekilde belirlendi:

4/a'lı işçi emeklileri için ödeme günleri; 17, 18, 19, 20, 21 olanların 27 Nisan, 22, 23, 24, 25, 26 olanların 28 Nisan, 4/b'li Bağ-Kur emeklileri için 29 Nisan, 4/c'li memur emeklileri için ise hem bayram ikramiyeleri hem de Mayıs ayı aylıkları 29 Nisan tarihinde ödenecek.

Emekli bayram ikramiyeleri,

BELLİ OLDU: Emekli bayram ikramiyesi tarihi belli oldu! Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman, ayın kaçında yatacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK? BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Emekli bayram ikramiyesi için açıklamalar peş peşe geliyor. Bayram ikramiyeleri konusunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosya Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamalarını destekledi. Erdoğan, emekli bayram ikramiyesinin Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in dün katıldığı bir programda açıkladığı gibi 1100 TL olacağını söyledi. Erdoğan, "Çalışma Bakanım ne dediyse doğrudur." ifadelerini kullandı.

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BELLİ OLDU: Emekli bayram ikramiyesi tarihi belli oldu! Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman, ayın kaçında yatacak?

BAKAN BİLGİN 'EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMI' İÇİN NE DEMİŞTİ?

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin dün katıldığı NTV canlı yayınında, "Bayram ikramiyelerine yönelik artış gündemimizde yok. 28-29 Nisan'da ödemeler yapılacak. İki bayramda maliyet 25 milyar lira seviyesinde. Emeklilere 1100 lira ödenecek. Ödeme tutarı her zaman değerlendirilebilir. Sayın Cumhurbaşkanımızın gündeme getirebileceği şeyler olabilir. Şu andaki gündemde artış yok. Enflasyona ayarlı bir şey yok. Eşel artış enflasyon sarmalına düşürecek olaylara yol açar. Tüm dünyanın gündeminde enflasyonu yok etme amacı varken, hiper enflasyon tehlikesini çağırıştıracak söylemleri doğru bulmuyorum." ifadelerini kullanmıştı.

BELLİ OLDU: Emekli bayram ikramiyesi tarihi belli oldu! Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman, ayın kaçında yatacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilere bayram ikramiyesinin 28-29 Nisan'da hesaplara yatırılacağını açıkladı.

BELLİ OLDU: Emekli bayram ikramiyesi tarihi belli oldu! Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman, ayın kaçında yatacak?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı 2022 yılında mayıs ayına denk geliyor. Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı'nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.

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