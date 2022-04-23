Türkiye'de milyonlarca emekli Ramazan Bayramı öncesi verilecek olan ikramiyelerle ilgili geri sayıma başladı. Konu ile ilgili son dakika açıklamaları gündemdeki yerini korurken Başkan Erdoğan, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in katıldığı bir programda açıkladığı gibi 1100 TL olacağını söyledi. Bu açıklamanın ardından ise emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak sorusu merak konusu olmaya başladı. İşte emekli ikramiyesi 2022 tarihi ve miktarı!



SON DAKİKA: EMEKLİ İKRAMİYELERİ İÇİN TARİH AÇIKLANDI!



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, "Yaklaşık 12 milyon emeklinin 2022 yılı Ramazan Bayramı ikramiyeleri 27-29 Nisan tarihlerinde hesaplara yatırılacak." açıklamasında bulundu.



Emekli ikramiyelerinin ödeme günleri ise şu şekilde belirlendi:



4/a'lı işçi emeklileri için ödeme günleri; 17, 18, 19, 20, 21 olanların 27 Nisan, 22, 23, 24, 25, 26 olanların 28 Nisan, 4/b'li Bağ-Kur emeklileri için 29 Nisan, 4/c'li memur emeklileri için ise hem bayram ikramiyeleri hem de Mayıs ayı aylıkları 29 Nisan tarihinde ödenecek.



Emekli bayram ikramiyeleri,