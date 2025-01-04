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BELLİ OLDU! Survivor dokunulmazlığı kim aldı? TV8 ile 3 Ocak 2025 Survivor'da düelloyu kim kazandı?
Giriş Tarihi: 04.01.2025 00:20
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025
00:22
BELLİ OLDU! Survivor dokunulmazlığı kim aldı? TV8 ile 3 Ocak 2025 Survivor'da düelloyu kim kazandı?
3 Ocak Survivor 2025'te heyecan dorukta! Bu akşamki dokunulmazlık oyununda kazanan takım belirlenirken, bir de düello oyunu yaşanacak. Survivor izleyicileri, bu önemli mücadelede kimlerin kazandığını yakından takip ediyor. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim aldı? Survivor düelloyu kim kazandı? İşte, sonuçlar...