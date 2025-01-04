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Haberler Yaşam BELLİ OLDU! Survivor dokunulmazlığı kim aldı? TV8 ile 3 Ocak 2025 Survivor'da düelloyu kim kazandı?
Giriş Tarihi: 04.01.2025 00:20 Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 00:22

BELLİ OLDU! Survivor dokunulmazlığı kim aldı? TV8 ile 3 Ocak 2025 Survivor'da düelloyu kim kazandı?

3 Ocak Survivor 2025'te heyecan dorukta! Bu akşamki dokunulmazlık oyununda kazanan takım belirlenirken, bir de düello oyunu yaşanacak. Survivor izleyicileri, bu önemli mücadelede kimlerin kazandığını yakından takip ediyor. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim aldı? Survivor düelloyu kim kazandı? İşte, sonuçlar...

BELLİ OLDU! Survivor dokunulmazlığı kim aldı? TV8 ile 3 Ocak 2025 Survivor’da düelloyu kim kazandı?

Survivor 2025, 3 Ocak akşamı izleyicilerini ekrana kilitledi. Takımların büyük çabalarla mücadele ettiği dokunulmazlık oyununda, kazanan takım merak edildi. Haftanın 1. ve 2. dokunulmazlık oyununda kazanan All Star ekibi olmuştu. Peki, 3 Ocak 2025 Cuma Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kim aldı, düelloyu kim kazandı?

BELLİ OLDU! Survivor dokunulmazlığı kim aldı? TV8 ile 3 Ocak 2025 Survivor’da düelloyu kim kazandı?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor'da haftanın birinci ve ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan All Star ekibi olmuştu.

3 Ocak 2025 Cuma günü gerçekleşen üçüncü dokunulmazlık oyunun kazananı yine All Star oldu.

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BELLİ OLDU! Survivor dokunulmazlığı kim aldı? TV8 ile 3 Ocak 2025 Survivor’da düelloyu kim kazandı?

SURVİVOR ELEME ADAYLARI

Survivor All Star'da ilk eleme adayı Göksu, ikinci eleme adayı Tuğba olmuştu.

BELLİ OLDU! Survivor dokunulmazlığı kim aldı? TV8 ile 3 Ocak 2025 Survivor’da düelloyu kim kazandı?

SURVİVOR DÜELLOYU KİM KAZANDI?

  • DİLŞAH
  • TUĞBA
BELLİ OLDU! Survivor dokunulmazlığı kim aldı? TV8 ile 3 Ocak 2025 Survivor’da düelloyu kim kazandı?

SURVİVOR 2025 KADROSU

GÖNÜLLÜLER TAKIMI

  • Tuğba Yeni
  • Dilşah Kurt
  • Batuhan Gökgoz
  • Melih Altın
  • Doğuş Dicle
  • Göksu Küçükali
  • Adilhan Numan
  • Kaan Kazgan
  • Kübra Avcı

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