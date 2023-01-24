ATV ekranlarının izlenme rekorları kıran dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm izle ekranı ile gündemdeki yerini aldı. Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ebru Özkan ve Pelin Akil'in yer aldığı dizinin 24 Ocak Salı akşamı yayınlanan 18. Bölümünde Leyla, ağabeyi Bekir'i iyice merak edip Cezayir'i sıkıştırır. Cezayir ise açıklamalarıyla Leyla'yı rahatlatır. Lakin Bekir'in ölümünü tek bilen Cezayir değildir. Öte yandan Firuze'ye bilinmedik yerden gelen çiçeklerin kimleri buluşturacağı merak konusu. Dizinin sıkı takipçileri, ATV dizi izle ekranı ile Ben Bu Cihana Sığmazam 18. bölüm izle şeklinde araştırmalarına başladı. İşte, Ben Bu Cihana Sığmazam 18. bölüm izle full HD, tek parça ve kesintisiz…