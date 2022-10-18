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Giriş Tarihi: 18.10.2022 16:42 Güncelleme Tarihi: 18.10.2022 16:44

Ben Bu Cihana Sığmazam 5. Yeni ve son bölüm izle ekranı: 18 Ekim ATV canlı yayını ile Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm izle

ATV ekranlarında yayınlanmakta olan aksiyon dolu yapım Ben Bu Cihana Sığmazam 5. Yeni ve son bölüm izle ekranı araştırmaları hız kazandı. Her Salı reytinglerde zirvenin sahibi olan ve başrollerinde Oktay Kaynarca'nın yer aldığı dizide bu hafta Leyla, Gülendam'a ultrason resminin hesabını sorar. Ömer Asaf ve Azamet, Yakup'un yerine geçen kardeşi Habip'in nasıl birisi olduğunu araştırırken başlarını derde sokarlar. Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm izle ekranı üzerinden diziseverler yapımı başladığı andan itibaren takip edebilecek. İşte ATV canlı yayını ile Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm izle ekranı ve detaylar.

Ben Bu Cihana Sığmazam 5. Yeni ve son bölüm izle ekranı: 18 Ekim ATV canlı yayını ile Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm izle

Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm izle ekranı, yapımı internet üzerinden takip etmek isteyenlerin gündemindeki yerini aldı. ATV'nin sevilen dizisinde bu haftada aksiyon hız kesmenden devam edecek. Öte yandan ATV canlı yayını ile Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm izle ekranı araştırmaları akşam saatleriyle beraber hız kazandı. İşte 18 Ekim tarihli bölümüyle Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm izle ekranı ve tüm detaylar.

Ben Bu Cihana Sığmazam 5. Yeni ve son bölüm izle ekranı: 18 Ekim ATV canlı yayını ile Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm izle

BEN BU CİHANA SIĞMAZAN SON BÖLÜM İZLE EKRANI

ATV CANLI YAYIN

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Leyla, Gülendam'a ultrason resminin hesabını sorar. Ömer Asaf ve Azamet, Yakup'un yerine geçen kardeşi Habip'in nasıl birisi olduğunu araştırırken başlarını derde sokarlar. Lokman, Asım Kaptan'ı ziyaret ederek Yakup'un öldürülmesiyle bir ilgisinin olup olmadığını anlamaya çalışır.

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Ben Bu Cihana Sığmazam 5. Yeni ve son bölüm izle ekranı: 18 Ekim ATV canlı yayını ile Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm izle

Bekir'in alacaklıları Meltem'i kaçırarak Bekir'e bir gözdağı vermek isterler. Cezayir, olaya müdahale etmek zorunda kalır. Cezayir ve ekibi, 17 yıl önce kullandıkları ofislerini tekrar açarlar ve burada yapılan ilk toplantıda Cezayir'in ölmeden önce Ethem'e yüklü miktarda altın emanet bıraktığı ortaya çıkar.

Ben Bu Cihana Sığmazam 5. Yeni ve son bölüm izle ekranı: 18 Ekim ATV canlı yayını ile Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm izle

Atakan, hiçbir illegal işe bulaşmaması için Cezayir'i son kez uyarır. Lokman, bir hacker olan kızı Melike'yi ofise getirerek Cezayir ve diğer elemanlarla tanıştırır. Azamet, görür görmez kıza karşı bir ilgi duyar. Cezayir ve adamları, yıllar öncesinden kalan altınları geri getirmek için bir plan yaparlar. Cezayir'in peşinde olan Emniyet Müdürü Sinan, Kurban Baba'nın çiftliğini basarken, Cezayir'in altın yüklü tırı da yolda saldırıya uğrar.

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