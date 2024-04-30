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Ben Bu Cihana Sığmazam 66. yeni bölüm fragmanı bekleniyor! ATV Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 30.04.2024 22:57
Güncelleme Tarihi: 30.04.2024
22:57
Ben Bu Cihana Sığmazam 66. yeni bölüm fragmanı bekleniyor! ATV Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam 65. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yayımlanan son bölümün ardından, 66. yeni bölüm fragmanı izle ekranı araştırmaları başladı. Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Ali Seçkiner Alıcı, Ragıp Savaş, Burak Çelik gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizide, her hafta heyecan ve macera dolu sahneler yaşanıyor. İzleyenlerin ilgiyle takip ettiği dizide, gelecek bölümde neler olacak sorusu yayımlanacak olan yeni bölüm fragmanıyla yanıt buluyor. Peki, ATV Ben Bu Cihana Sığmazam 66. bölüm fragmanı yayınlandı mı?