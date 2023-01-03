Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam var mı, yok mu? 3 Ocak ATV yayın akışı ile Ben Bu Cihana Sığmazam neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 03.01.2023 18:41 Güncelleme Tarihi: 03.01.2023 18:44

Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam var mı, yok mu? 3 Ocak ATV yayın akışı ile Ben Bu Cihana Sığmazam neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Atv ekranlarında yayınlanmakta olan aksiyon dolu yapım Ben Bu Cihana Sığmazam Atv yayın akışı içerisinde yer almamasıyla gündemdeki yerini aldı. Başrollerinde Oktay Kaynarca'nın yer aldığı dizi her hafta Salı günü televizyon ekranlarında izleyenleriyle buluşuyordu. Bu kapsamda ise "3 Ocak ATV yayın akışı ile Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam var mı, yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Dizinin yayın saatinde Atv ekranlarında Bad Boys isimli sinema filmi yer alıyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam var mı, yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar.

Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam var mı, yok mu? 3 Ocak ATV yayın akışı ile Ben Bu Cihana Sığmazam neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi izleyenleri 3 Ocak 2023 ATV yayın akışında yapımın yer almadığını görünce "3 Ocak ATV yayın akışı ile Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam var mı, yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" sorusunu gündeme taşıdı. Bilindiği gibi aksiyonun hız kesmediği yapım Salı günleri 20.00'da ekranlara geliyor. Ancak bugün yayın akışında dizi yerine yabancı sinema filmi bulunuyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam var mı, yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar.

Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam var mı, yok mu? 3 Ocak ATV yayın akışı ile Ben Bu Cihana Sığmazam neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam televizyon ekranlarında yer almayacak. Dizinin yerine Bad Boys: Her Zaman Çılgın filmi ekrana gelecek. Saat 22:20'de ise Yıldızlara Doğru filmi yayınlanacak.
Dizinin yeni bölümünün önümüzdeki hafta ekrana gelmesi bekleniyor.

ATV YAYIN AKIŞI

16:00 Esra Erol'da
19:00 Atv Ana Haber
20:00 Bad Boys: Her Zaman Çılgın
22:20 Yıldızlara Doğru
00:40 13 Dakika

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam var mı, yok mu? 3 Ocak ATV yayın akışı ile Ben Bu Cihana Sığmazam neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

GEÇTİĞİMİZ HAFTA NELER OLMUŞTU?

Tatavlalı'nın, Mişon'u kullanarak yaptığı bombalı saldırı yüzünden Cezayir ve yakınları büyük tehlike altındadır. Cezayir sevdiklerini saldırıdan korumaya çalışırken o anda hiç beklemediği biri ona yardıma gelir. Saldırının sonucunda Tatavlalı, Cezayir'e şaşırtıcı bir teklif yapar. Cezayir, Tatavlalı'dan intikam almaya çalışırken Tatavlalı da Cezayir'in hayatına sızmaya çalışır ve savunmasız bir anında Cezayir'i sevdikleriyle zorlu bir sınava tabi tutar.

Bombalı saldırı sırasında Firuze ve Cezayir arasındaki gerilim yerini şefkate bırakır. Leyla, Cezayir ve Firuze arasındaki bu anı görmek zorunda kalır ve içine ateş düşer. Gülendam'ın Firuze'yle ilgili ettiği şaibeli söylemler Leyla'yı Firuze hakkında bilgi edinmek için harekete geçirir.

Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam var mı, yok mu? 3 Ocak ATV yayın akışı ile Ben Bu Cihana Sığmazam neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Gülendam yemeğe davet ettiği sürpriz misafiriyle herkesi şaşırtır. Cezayir bu sürpriz misafirle karşılaşınca ortam gerilir.

Firuze mesleğine geri dönmenin sevincini yaşarken geçmişi onu rahat bırakmaz; bir anda ölümcül bir tehlikeyle karşı karşıya kalır.

Cezayir içine düştüğü zor durumdan kurtulabilecek mi? Gülendam'ın sürpriz misafiri Cezayir'i ve ailesini nasıl etkileyecek? Firuze karşı karşıya kaldığı büyük tehlike karşısında nasıl hareket edecek?

SON DAKİKA