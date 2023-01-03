Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam var mı, yok mu? 3 Ocak ATV yayın akışı ile Ben Bu Cihana Sığmazam neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Atv ekranlarında yayınlanmakta olan aksiyon dolu yapım Ben Bu Cihana Sığmazam Atv yayın akışı içerisinde yer almamasıyla gündemdeki yerini aldı. Başrollerinde Oktay Kaynarca'nın yer aldığı dizi her hafta Salı günü televizyon ekranlarında izleyenleriyle buluşuyordu. Bu kapsamda ise "3 Ocak ATV yayın akışı ile Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam var mı, yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Dizinin yayın saatinde Atv ekranlarında Bad Boys isimli sinema filmi yer alıyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam var mı, yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar.