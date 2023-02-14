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Haberler Yaşam Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam var mı yok mu, neden yok? ATV Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman?
Giriş Tarihi: 14.02.2023 11:14 Güncelleme Tarihi: 14.02.2023 11:15

Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam var mı yok mu, neden yok? ATV Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman?

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası televizyonlarda diziler ertelenirken, ATV'nin amiral gemisi Ben Bu Cihana Sığmazam 20. bölüm geçen hafta ekranlara gelmesi gerekiyorken yayınlanmadı. Vatandaşlar da Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam var mı, neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak sorusuna yanıt arıyor. ATV 14 Şubat 2023 yayın akışı üzerinden konu hakkında bilgi öğrenilebilir. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar

Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam var mı yok mu, neden yok? ATV Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman?

Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam var mı yok mu, yeni bölüm ne zaman soruları geçen hafta dizinin yayınlanmamasından sonra vatandaşlar tarafından aratılıyor. 14 Şubat 2023 Salı ATV yayın akışında diziler yine yer almıyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam 20. bölüm ne zaman yayımlanacak? İşte detaylar

Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam var mı yok mu, neden yok? ATV Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman?

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

14 Şubat 2023 Salı ATV yayın akışına göre, Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi bu akşam ekranlara gelmeyecek. Dizinin yerine bu akşam atv - a Haber Deprem Özel yayınlanacak.

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Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam var mı yok mu, neden yok? ATV Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman?

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yeni bölüm tarihi ile ilgili açıklama yapılmadı. Dizinin 20. Yeni bölümünün ne zaman ekranlara geleceği henüz netlik kazanmadı.

Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam var mı yok mu, neden yok? ATV Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman?

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM SON BÖLÜM ÖZETİ

Cezayir ve Firuze, Tatavlalı aracılığıyla pakttan hayatlarını alt üst edecek bir tehdit alır. Bu tehditle birlikte Firuze, Cezayir'e farklı bir çözüm önerisinde bulunur.

Leyla, Cezayir'in tablosunu alarak yaptığı jeste karşılık Cezayir'e özel bir yemek hazırlar. Cezayir bu yemekte Bekir'in ortadan yok oluşuyla ilgili gerçekleri söylemeye hazırlanırken son anda beklenmedik bir mesaj bu konuşmanın seyrini değiştirir.

Leyla, Süheyla'nın rahatsızlık ve tahlil durumu için Firuze'yi aradığında aldığı cevaplar Leyla'nın şüphelerini arttırır.

Jean Luc, Fransa'dan gelen sürpriz misafiriyle yemek yerken Cezayir'in onları ziyaret etmesi bu sürpriz misafiri çok tedirgin eder.

Pakt'ın tehdidi Cezayir'de nasıl bir karşılık bulacak? Cezayir'in Bekir ile ilgili konuşmasının seyrini değiştiren mesaj kimden gelecek? Leyla, Süheyla ile ilgili şüphelerinde haklı çıkacak mı? Jean Luc'un sürpriz misafiri kim ve Cezayir karşısında neden tedirgin olacak?

Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam var mı yok mu, neden yok? ATV Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman?

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM YENİ BÖLÜMDE NE OLACAK?

Dizinin yeni bölümünde Cezayir'in vurulduğu görülüyor.

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