Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam var mı yok mu, neden yok? ATV Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman?

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası televizyonlarda diziler ertelenirken, ATV'nin amiral gemisi Ben Bu Cihana Sığmazam 20. bölüm geçen hafta ekranlara gelmesi gerekiyorken yayınlanmadı. Vatandaşlar da Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam var mı, neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak sorusuna yanıt arıyor. ATV 14 Şubat 2023 yayın akışı üzerinden konu hakkında bilgi öğrenilebilir. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar