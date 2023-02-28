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Giriş Tarihi: 28.02.2023 15:04 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023 15:04

Ben Bu Cihana Sığmazam Cezayir ölüyor mu? Oktay Kaynarca Ben Bu Cihana Sığmazam’dan ayrılıyor mu?

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam, 28 Şubat Salı akşamı 20. Bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerinde Oktay Kaynarca, Pelin Akil ve Ebru Özkan'ın yer aldığı dizinin yeni bölümünde, Cezayir, Leyla'ya romantik bir sürpriz yapmaya hazırlanırken düşmanları tarafından vurulur. Bu sahne sonrası Ben Bu Cihana Sığmazam Cezayir ölüyor mu sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Öte yandan Cezayir karakterini canlandıran Oktay Kaynarca diziden ayrılıyor mu merak konusu. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam Cezayir öldü mü? Ben Bu Cihana Sığmazam Cezayir'i canlandıran Oktay Kaynarca diziden ayrıldı mı? İşte yanıtı.

Ben Bu Cihana Sığmazam Cezayir ölüyor mu? Oktay Kaynarca Ben Bu Cihana Sığmazam’dan ayrılıyor mu?

ATV'nin büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam 20. bölümü ile ekranlardaki yerini alıyor. Başrollerinde Su Oktay Kaynarca, Pelin Akil ve Ebru Özkan'ın yer aldığı dizinin yeni bölümüne, Cezayir'in Leyla'ya romantik bir sürpriz yapmaya hazırlandığı sırada düşmanları tarafından vurulması damga vurdu. İzleyiciler, bu sahne sonrası Ben Bu Cihana Sığmazam Cezayir ölüyor mu, diziden ayrılıyor mu sorularını gündeme taşıdı. Dizinin başrol karakterlerinden olan Cezayir'e hayat veren Oktay Kaynarca'nın akıbeti merak uyandırdı. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam Cezayir ölecek mi? Ben Bu Cihana Sığmazam Cezayir'i canlandıran Oktay Kaynarca diziden ayrılacak mı? İşte detaylar.

Ben Bu Cihana Sığmazam Cezayir ölüyor mu? Oktay Kaynarca Ben Bu Cihana Sığmazam’dan ayrılıyor mu?

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM CEZAYİR ÖLÜYOR MU?

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yayınlanan 20. Bölüm fragmanında Cezayir, Müjgan ve Ekabir'in nikahı sırasında Leyla'ya romantik bir sürpriz yapmaya hazırlanır.

Ancak düşmanları bu sürprizi yapmasına izin vermez ve Cezayir'i, Leyla'nın gözleri önünde vururlar.

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Ben Bu Cihana Sığmazam Cezayir ölüyor mu? Oktay Kaynarca Ben Bu Cihana Sığmazam’dan ayrılıyor mu?

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM'IN CEZAYİR'İ OKTAY KAYNARCDİZİDEN AYRILIYOR MU?

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi, 28 Şubat 2023 Salı akşamı 20. bölümü ile ekranlara geliyor.

Yeni bölümün son sahnesinde Cezayir, Leyla'nın gözleri önünde vuruluyor. Bu sahne sonrası Cezayir'in diziden ayrılabileceği düşüncesini getirdi.

Karaktere hayat veren dizinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca'nın diziden ayrılıp ayrılmayacağı ile ilgili yapımcıdan veya oyuncunun kendisinden bir acıkama gelmedi. Sorunun yanıtı yeni bölümle birlikte netleşmiş olacak.

Ben Bu Cihana Sığmazam Cezayir ölüyor mu? Oktay Kaynarca Ben Bu Cihana Sığmazam’dan ayrılıyor mu?

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 20. BÖLÜM ÖZETİ

Cezayir ve Firuze, pakt tarafından evlatlarıyla ilgili büyük bir tehdit alır. Cezayir, Beyler Divanı'nın hain üyesi Özdemir'den, ağabeyinin gerçek katilini öğrenmeye çalışır.

Ben Bu Cihana Sığmazam Cezayir ölüyor mu? Oktay Kaynarca Ben Bu Cihana Sığmazam’dan ayrılıyor mu?

Cezayir bu büyük düşman karşısında kendi safını sıklaştırmak için en yakınlarından gerçek bir bağlılık bekler. Tedbir için ailesini hiç umulmadık birine emanet eder.

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