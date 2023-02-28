Ben Bu Cihana Sığmazam Cezayir ölüyor mu? Oktay Kaynarca Ben Bu Cihana Sığmazam’dan ayrılıyor mu?

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam, 28 Şubat Salı akşamı 20. Bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerinde Oktay Kaynarca, Pelin Akil ve Ebru Özkan'ın yer aldığı dizinin yeni bölümünde, Cezayir, Leyla'ya romantik bir sürpriz yapmaya hazırlanırken düşmanları tarafından vurulur. Bu sahne sonrası Ben Bu Cihana Sığmazam Cezayir ölüyor mu sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Öte yandan Cezayir karakterini canlandıran Oktay Kaynarca diziden ayrılıyor mu merak konusu. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam Cezayir öldü mü? Ben Bu Cihana Sığmazam Cezayir'i canlandıran Oktay Kaynarca diziden ayrıldı mı? İşte yanıtı.