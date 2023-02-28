Ben Bu Cihana Sığmazam Cezayir ölüyor mu? Oktay Kaynarca Ben Bu Cihana Sığmazam’dan ayrılıyor mu?

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM CEZAYİR ÖLÜYOR MU?

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yayınlanan 20. Bölüm fragmanında Cezayir, Müjgan ve Ekabir'in nikahı sırasında Leyla'ya romantik bir sürpriz yapmaya hazırlanır.

Ancak düşmanları bu sürprizi yapmasına izin vermez ve Cezayir'i, Leyla'nın gözleri önünde vururlar.