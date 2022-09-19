Ben Bu Cihana Sığmazam Dumrul Bey kimdir? Hakan Karahan kimdir, kaç yaşında ve nereli?

ATV'nin yeni sezondaki iddialı dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam, 20 Eylül Salı akşamı ekran macerasına başlıyor. Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ebru Özkan ve Pelin Akil'in yer aldığı dizi, konusu kadar oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Dizide Dumrul Bey karakterine Hakan Karahan hayat veriyor. Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Dumrul Bey'i Hakan Karahan'ın hayatı ve kariyeri, izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam Dumrul Bey kimdir? Hakan Karahan kimdir, kaç yaşında, nereli ve evli mi? İşte detaylar…