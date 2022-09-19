Ben Bu Cihana Sığmazam Dumrul Bey kimdir? Hakan Karahan kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Yayımlanan ilk romanı, 2001 yılında piyasaya çıkan ''Sürüden Ayrı'' kitabı oldu. Ardından, ''Feramuz Güvenlik'' dizisinin ilk iki kitabı olan 19 ve Azrail kitapları yayımlandı.

2006-2007 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan ''Sağır Oda'' adlı dizisinde senaryo yazarlığı yapan Hakan Karahan, 34 bölüm boyunca da ''Oğuz Bey" karakterini canlandırdı.

Daha önceden de sinema sektörüne atılıp film yapımcılığı ve Türk yazarlarının eserlerini sinemaya aktarmak gibi niyeti olan Hakan Karahan, 2007 yılında edebiyat eserlerinin sinema uyarlamalarını gerçekleştirmek için "Narsist Film" adında yapım şirketini kurdu.

İlk iş olarak Hasan Ali Toptaş'ın yazmış olduğu ''Gölgesizler ve Kayıp Hayaller Kitabı'' adlı eserlerin de dahil olduğu beş edebiyat eserinin film haklarını satın aldı.

Uzun zaman profesyonel voleybol oynamış olan Hakan Karahan, 1990 yılından bu yana siyah kuşak 3. Dan aikidocu'dur. Hakan Karahan, uzun yıllardır şarkıcı Candan Erçetin'le beraberdir.