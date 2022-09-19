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Haberler Yaşam Ben Bu Cihana Sığmazam Dumrul Bey kimdir? Hakan Karahan kimdir, kaç yaşında ve nereli?
Giriş Tarihi: 19.09.2022 15:22 Güncelleme Tarihi: 19.09.2022 15:30

Ben Bu Cihana Sığmazam Dumrul Bey kimdir? Hakan Karahan kimdir, kaç yaşında ve nereli?

ATV'nin yeni sezondaki iddialı dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam, 20 Eylül Salı akşamı ekran macerasına başlıyor. Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ebru Özkan ve Pelin Akil'in yer aldığı dizi, konusu kadar oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Dizide Dumrul Bey karakterine Hakan Karahan hayat veriyor. Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Dumrul Bey'i Hakan Karahan'ın hayatı ve kariyeri, izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam Dumrul Bey kimdir? Hakan Karahan kimdir, kaç yaşında, nereli ve evli mi? İşte detaylar…

Ben Bu Cihana Sığmazam Dumrul Bey kimdir? Hakan Karahan kimdir, kaç yaşında ve nereli?

ATV ekranlarının yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam, 20 Eylül Salı akşamı yayın hayatına başlıyor. Yayınlanan tanıtımlarıyla büyük ses getiren dizi, konusu kadar oyuncu kadrosuyla da adından söz ettiriyor. Başrolde Oktay Kaynarca'ya Ebru Özkan ve Pelin Akil'in eşlik ettiği dizi, aksiyon sahneleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Dizide Dumrul Bey karakteri, Hakan Karahan'ın başarılı oyunculuğuyla hayat bulacak. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam Dumrul Bey kimdir? Hakan Karahan kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Hakan Karahan'ın hayatı ve oynadığı diziler…

Ben Bu Cihana Sığmazam Dumrul Bey kimdir? Hakan Karahan kimdir, kaç yaşında ve nereli?

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM DUMRUL BEY KARAKTERİ HAKKINDA

Cezayir'in en yakını, sırdaşı ve can dostudur. Hayatı, devletin bekası, mazlumların kurtuluşu için verdiği mücadele ile geçmiştir. Manevi kızı Firuze'nin Cezayir'le evlenmesi sonucu Cezayir'in kayınpederi de olmuştur.

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Ben Bu Cihana Sığmazam Dumrul Bey kimdir? Hakan Karahan kimdir, kaç yaşında ve nereli?

HAKAN KARAHAN KİMDİR?

1 Ocak 1960 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Hakan Karahan, Robert Kolej'ini bitirdi ve lisans eğitimi almak için ABD'ye gitti. Lisans eğitimini Miami Üniversitesi'nde işletme üzerine yapan Karahan, buradan 1983 yılında mezun oldu.

1984 yılında Cenevre'de Du Pont de Nemours'da işe başlayan Karahan, ardından Türkiye'ye döndü ve Sabancı Holding'in bünyesindeki çeşitli kuruluşlarda çalıştı.

2003 yılına kadar aktif olarak sürdürdüğü iş yaşamında Murahhas Aza olarak görev yapan Karahan, 1990-2003 yılları arasında çeşitli yayın organlarında 70'e yakın makale ve yazı yazdı.

''Yeni Başlayanlar İçin Aikido'' adlı bir kitap yazan Hakan Karahan, daha sonra ''Kafamdaki Ses'' ve ''İntizar'' adlı şiir kitapları çıktı.

Ben Bu Cihana Sığmazam Dumrul Bey kimdir? Hakan Karahan kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Yayımlanan ilk romanı, 2001 yılında piyasaya çıkan ''Sürüden Ayrı'' kitabı oldu. Ardından, ''Feramuz Güvenlik'' dizisinin ilk iki kitabı olan 19 ve Azrail kitapları yayımlandı.

2006-2007 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan ''Sağır Oda'' adlı dizisinde senaryo yazarlığı yapan Hakan Karahan, 34 bölüm boyunca da ''Oğuz Bey" karakterini canlandırdı.

Daha önceden de sinema sektörüne atılıp film yapımcılığı ve Türk yazarlarının eserlerini sinemaya aktarmak gibi niyeti olan Hakan Karahan, 2007 yılında edebiyat eserlerinin sinema uyarlamalarını gerçekleştirmek için "Narsist Film" adında yapım şirketini kurdu.

İlk iş olarak Hasan Ali Toptaş'ın yazmış olduğu ''Gölgesizler ve Kayıp Hayaller Kitabı'' adlı eserlerin de dahil olduğu beş edebiyat eserinin film haklarını satın aldı.

Uzun zaman profesyonel voleybol oynamış olan Hakan Karahan, 1990 yılından bu yana siyah kuşak 3. Dan aikidocu'dur. Hakan Karahan, uzun yıllardır şarkıcı Candan Erçetin'le beraberdir.

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