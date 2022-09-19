Ben Bu Cihana Sığmazam Ethem Marna karakterine hayat veren Kerem Kupacı kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Ben Bu Cihana Sığmazam ATV'de başlıyor! Yeni dizi sezonunun en merakla beklenen yapımları arasında yer alan dizi, müthiş kadrosuyla ekranları sallamaya hazırlanıyor. Hayat Bilgisi dizisiyle ünlenen Kerem Kupacı da dizide yer alacak. Birçok vatandaş, Kerem Kupacı kaç yaşında sorusunu yöneltiyor. Ben Bu Cihana Sığmazam Ethem Marna karakterine hayat veren oyuncu, ara verdiği oyunculuğa ATV'de geri dönüyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam Ethem Marna karakterine hayat veren Kerem Kupacı kimdir? İşte detaylar…