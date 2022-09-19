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Haberler Yaşam Ben Bu Cihana Sığmazam Ethem Marna karakterine hayat veren Kerem Kupacı kimdir, kaç yaşında ve nereli?
Giriş Tarihi: 19.09.2022 14:50 Güncelleme Tarihi: 19.09.2022 14:51

Ben Bu Cihana Sığmazam Ethem Marna karakterine hayat veren Kerem Kupacı kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Ben Bu Cihana Sığmazam ATV'de başlıyor! Yeni dizi sezonunun en merakla beklenen yapımları arasında yer alan dizi, müthiş kadrosuyla ekranları sallamaya hazırlanıyor. Hayat Bilgisi dizisiyle ünlenen Kerem Kupacı da dizide yer alacak. Birçok vatandaş, Kerem Kupacı kaç yaşında sorusunu yöneltiyor. Ben Bu Cihana Sığmazam Ethem Marna karakterine hayat veren oyuncu, ara verdiği oyunculuğa ATV'de geri dönüyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam Ethem Marna karakterine hayat veren Kerem Kupacı kimdir? İşte detaylar…

Ben Bu Cihana Sığmazam Ethem Marna karakterine hayat veren Kerem Kupacı kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Ben Bu Cihana Sığmazam Ethem Marna karakterine hayat veren Kerem Kupacı kimdir sorusu, dizinin başlamasına bir gün kala seyirciler tarafından sıklıkla sorulmakta. Eskiden oynadığı dizilerle adından söz ettiren Hayat Bilgisi'nin Pikaçusu Kerem Kupacı, şimdi de ATV'nin fenomen dizisinin başrolleri arasında yer alıyor. Peki, Kerem Kupacı kaç yaşında? İşte Kerem Kupacı oynadığı diziler ve hayatı hakkında detaylar...

Ben Bu Cihana Sığmazam Ethem Marna karakterine hayat veren Kerem Kupacı kimdir, kaç yaşında ve nereli?

KEREM KUPACI ETHEM MARNA KARAKTERİNİ CANLANDIRACAK

Cezayir'in kız kardeşi Canan'ın kocası. Dışarıdan dikkat çekmeyen mütevazı bir adam. Asıl mesleği muhasebecilik ancak bir gün Cezayir eniştesi olan bu genç adama, "İnsanların da rakamlardan oluştuğunu söyleyen bir inanış vardır biliyor musun?" diye sorar.

"Biliyorum" diye cevaplar Ethem de. "O halde insanlar da tıpkı rakamlar gibi, sanki hiç var olmamışçasına ortadan kaybolabilirler. Değil mi Ethem?" "Evet, Reis tıpkı dediğin gibi kaybolabilirler.

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Ben Bu Cihana Sığmazam Ethem Marna karakterine hayat veren Kerem Kupacı kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Böylece Ethem insanları da silmeyi öğrenir yani ailenin ölü temizleyicisi olur. Tabi bunu Canan asla bilmez ta ki Cezayir'in ölmediği ortaya çıkıp geri dönmesine kadar.

Ben Bu Cihana Sığmazam Ethem Marna karakterine hayat veren Kerem Kupacı kimdir, kaç yaşında ve nereli?

KEREM KUPACI KİMDİR?

Kerem Kupacı, 7 Şubat 1971 İzmir doğumlu Türk dizi ve sinema oyuncusudur.

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Oyunculuk bölümünden mezun olduktan sonra sırasıyla Dikkat Bebek Var, Evimiz Olacak Mı?, Mahallenin Muhtarları ve Baba Evi gibi dizilerde rol almıştır. Bunun yanında Kahpe Bizans ve televizyon için çekilen Çilekli Pasta adlı filmlerde oyunculuk yapmıştır.

Ben Bu Cihana Sığmazam Ethem Marna karakterine hayat veren Kerem Kupacı kimdir, kaç yaşında ve nereli?

2000 yılında Şekerbank, 1999 yılında Demirbank ve yine aynı sene çektiği bir de Algida reklamı bulunmaktadır. Hayat Bilgisi dizisinde Keramettin Güçverir'i oynamıştır. atv'de yayımlanan Bedel adlı dizide oynamıştır. Ayrıca yine Atv'de yayımlanan Elveda Rumeli dizisinde oynamıştır.

2010-2011 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan Elde Var Hayat dizisinde Rıfat Sancaklı karakterini canlandırmıştır. 2015-2018 yılları arası yayımlanan Kırgın Çiçekler isimli dizide Sedat karakterini canlandırdı.

Kerem Kupacı, Nisan 2021'de çıkan haberlerde Türkiye'den ayrılarak Londra'ya yerleştiği ve genç yeteneklere online tiyatro eğitimi vermeye başladığı bildirildi.

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