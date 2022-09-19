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Haberler Yaşam Ben Bu Cihana Sığmazam Firuze Türk kimdir? Pelin Akil kaç yaşında ve nereli?
Giriş Tarihi: 19.09.2022 14:57 Güncelleme Tarihi: 19.09.2022 15:13

Ben Bu Cihana Sığmazam Firuze Türk kimdir? Pelin Akil kaç yaşında ve nereli?

ATV'nin yeni sezondaki iddialı dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam, 20 Eylül Salı akşamı ekran macerasına başlıyor. Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ebru Özkan ve Pelin Akil'in yer aldığı dizi, konusu kadar oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Dizide Firuze Türk karakterine güzel oyuncu Pelin Akil hayat veriyor. Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Firuze'si Pelin Akil'in hayatı ve kariyeri, izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam Firuze Türk kimdir? Pelin Akil kimdir, kaç yaşında, nereli ve evli mi? İşte detaylar…

Ben Bu Cihana Sığmazam Firuze Türk kimdir? Pelin Akil kaç yaşında ve nereli?

ATV ekranlarının yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam, 20 Eylül Salı akşamı yayın hayatına başlıyor. Yayınlanan tanıtımlarıyla büyük ses getiren dizi, konusu kadar oyuncu kadrosuyla da adından söz ettiriyor. Başrolde Oktay Kaynarca'ya Ebru Özkan ve Pelin Akil'in eşlik ettiği dizi, aksiyon sahneleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Dizide Firuze Türk karakteri, güzel oyuncu Pelin Akil'in başarılı oyunculuğuyla hayat bulacak. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam Firuze Türk kimdir? Pelin Akil kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Pelin Akil'in hayatı ve oynadığı diziler…

Ben Bu Cihana Sığmazam Firuze Türk kimdir? Pelin Akil kaç yaşında ve nereli?

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM FİRUZE TÜRK KARAKTERİ HAKKINDA

İdealist tıp öğrencisi, mezun olup uzmanlığını bitirir bitirmez hayalindeki işe koşar. Bu mesleği seçmesinin tek sebebi, "Sınır Tanımayan Doktorlar"a katılmaktır zaten ve onu da yapar. Tanımadığı sınırlar ve bilmediği coğrafyalarda, hayatı boyunca karşılaşma ihtimali olmayan insanlara yardım elini uzatırken, bir çölün ortasında vahayla karşılaşır.

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Ben Bu Cihana Sığmazam Firuze Türk kimdir? Pelin Akil kaç yaşında ve nereli?

Kızgın kumların üzerindeki çadır hastanesine getirilen yaralının hayatını kurtarırken elbette kafasından onunla evlenmek geçmiyordur ama bu tepeden tırnağa karizma adam iyileştiğinde etkisinden kurtulamaz.

Ben Bu Cihana Sığmazam Firuze Türk kimdir? Pelin Akil kaç yaşında ve nereli?

Kafaya her koyduğunu yapmasıyla tanınan genç kadın, geçmişinden habersiz olduğu Cezayir Türk'e aşık olur ve sonunda onunla evlenmeyi başarır.

Ben Bu Cihana Sığmazam Firuze Türk kimdir? Pelin Akil kaç yaşında ve nereli?

Tek bildiği çok mutlu olduğudur. Bilmediği ise, çölde rastlanan vahaların bir yanılsamadan başka bir şey olmadığıdır. Şimdi, her şeyi öğrendikten sonra önünde iki seçenek vardır: Ya, sevdiği adamı her haliyle kabullenmek, ya da kızıyla birlikte çekip gitmek…

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