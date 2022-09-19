Ben Bu Cihana Sığmazam Firuze Türk kimdir? Pelin Akil kaç yaşında ve nereli?

ATV'nin yeni sezondaki iddialı dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam, 20 Eylül Salı akşamı ekran macerasına başlıyor. Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ebru Özkan ve Pelin Akil'in yer aldığı dizi, konusu kadar oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Dizide Firuze Türk karakterine güzel oyuncu Pelin Akil hayat veriyor. Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Firuze'si Pelin Akil'in hayatı ve kariyeri, izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam Firuze Türk kimdir? Pelin Akil kimdir, kaç yaşında, nereli ve evli mi? İşte detaylar…