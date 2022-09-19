Ben Bu Cihana Sığmazam Firuze Türk kimdir? Pelin Akil kaç yaşında ve nereli?

Tek bildiği çok mutlu olduğudur. Bilmediği ise, çölde rastlanan vahaların bir yanılsamadan başka bir şey olmadığıdır. Şimdi, her şeyi öğrendikten sonra önünde iki seçenek vardır: Ya, sevdiği adamı her haliyle kabullenmek, ya da kızıyla birlikte çekip gitmek…