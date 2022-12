Ben Bu Cihana Sığmazam Jean Luc Tonnerre kimdir? Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Jean Luc Tonnerre’si Burak Çelik kimdir, kaç yaşında, nereli?

BURAK ÇELİK KİMDİR?

20 Temmuz 1992 tarihinde İstanbul'un Eyüp ilçesinde dünyaya gelen Burak Çelik, İstanbul Fashion Week'te Hakan Akkaya defilesinde baş manken olarak yer almıştır.

Hande Yener'in "Kraliçe" adlı albümün kapağında ve "Hasta" klibinde oynayan Burak Çelik, 2013 yılında Best Model of Turkey'de ardından da Best Model of the World'de birinci seçilerek adını milyonlara duyurdu.