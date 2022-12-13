ATV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam, oyuncu kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Her Salı akşamı izleyicisiyle buluşan dizinin kadrosuna son olarak Burak Çelik dahil oldu. Burak Çelik, başrollerinde Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Pelin Akil'in yer aldığı dizide Jean Luc Tonnerre karakterine hayat verecek. Bu gelişme sonrası ''Ben Bu Cihana Sığmazam Jean Luc Tonnerre kimdir?'' sorusu, dizinin sıkı takipçileri tarafından yanıt aramaya başladı. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam Jean Luc Tonnerre kimdir? Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Jean Luc Tonnerre'si Burak Çelik kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Burak Çelik hakkında bilgiler.