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Haberler Yaşam Ben Bu Cihana Sığmazam Jean Luc Tonnerre kimdir? Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Jean Luc Tonnerre’si Burak Çelik kimdir, kaç yaşında, nereli?
Giriş Tarihi: 13.12.2022 17:17 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022 17:18

Ben Bu Cihana Sığmazam Jean Luc Tonnerre kimdir? Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Jean Luc Tonnerre’si Burak Çelik kimdir, kaç yaşında, nereli?

ATV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam, oyuncu kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Her Salı akşamı izleyicisiyle buluşan dizinin kadrosuna son olarak Burak Çelik dahil oldu. Burak Çelik, başrollerinde Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Pelin Akil'in yer aldığı dizide Jean Luc Tonnerre karakterine hayat verecek. Bu gelişme sonrası ''Ben Bu Cihana Sığmazam Jean Luc Tonnerre kimdir?'' sorusu, dizinin sıkı takipçileri tarafından yanıt aramaya başladı. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam Jean Luc Tonnerre kimdir? Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Jean Luc Tonnerre'si Burak Çelik kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Burak Çelik hakkında bilgiler.

Ben Bu Cihana Sığmazam Jean Luc Tonnerre kimdir? Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Jean Luc Tonnerre’si Burak Çelik kimdir, kaç yaşında, nereli?

ATV'de yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi, konusu ve güçlü oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Başrolünde Cezayir karakteriyle Oktay Kaynarca'nın yer aldığı dizinin kadrosuna yeni bir isim katıldı. Ünlü oyuncu Burak Çelik, reyting rekorları kıran dizinin kadrosuna Jean Luc Tonnerre karakteriyle oldu. Yeni karakter hakkında bilgi edinmek isteyen izleyiciler, arama motorları üzerinden ''Ben Bu Cihana Sığmazam Jean Luc Tonnerre kimdir?'' sorusuna yanıt arıyor. Öte yandan karaktere hayat veren Burak Çelik hayatı, kariyeri, rol aldığı dizi ve filmler ile merak ediliyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam Jean Luc Tonnerre kimdir? Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Jean Luc Tonnerre'si Burak Çelik kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Burak Çelik hayatı ve kariyeri hakkında merak edilenler.

Ben Bu Cihana Sığmazam Jean Luc Tonnerre kimdir? Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Jean Luc Tonnerre’si Burak Çelik kimdir, kaç yaşında, nereli?

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM JEAN LUC TONNERRE KARAKTERİ HAKKINDA

Başarılı oyuncu Burak Çelik, ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın kadrosuna Jean Luc Tonnerre karakteriyle dahil oldu.

Çelik, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin 13 Aralık Salı akşamı yayınlanacak 13. bölümünden itibaren izleyici karşısına çıkacak.

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Ben Bu Cihana Sığmazam Jean Luc Tonnerre kimdir? Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Jean Luc Tonnerre’si Burak Çelik kimdir, kaç yaşında, nereli?

Jean luc; Çad, Tahiti, Cibuti ve Guam 'da sayısız operasyonlara girmiş bir ölüm makinesi. Fransızların Afrika sömürgelerinde bütün pis işlerini yapan adamlardan birisi… Guam'daki birliğinden firar etmiş ve şu an İstanbul'da. 30'lu yaşlarının başında, aile kavramı olmayan, iyi eğitimli, çok konuşmaktan hazzetmeyen, sevgisini belli edemeyen, yeri geldiğinde nezaketine şaşırtacak kadar üsluplu, yeri geldiğinde bir ölüm makinesi, zeki, plancı, sabırlı gözü kara bir savaşçı.

Ben Bu Cihana Sığmazam Jean Luc Tonnerre kimdir? Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Jean Luc Tonnerre’si Burak Çelik kimdir, kaç yaşında, nereli?

BURAK ÇELİK KİMDİR?

20 Temmuz 1992 tarihinde İstanbul'un Eyüp ilçesinde dünyaya gelen Burak Çelik, İstanbul Fashion Week'te Hakan Akkaya defilesinde baş manken olarak yer almıştır.

Hande Yener'in "Kraliçe" adlı albümün kapağında ve "Hasta" klibinde oynayan Burak Çelik, 2013 yılında Best Model of Turkey'de ardından da Best Model of the World'de birinci seçilerek adını milyonlara duyurdu.

Ben Bu Cihana Sığmazam Jean Luc Tonnerre kimdir? Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Jean Luc Tonnerre’si Burak Çelik kimdir, kaç yaşında, nereli?

Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde 2 ay oyunculuk eğitimi alan Çelik, ardından Ümit Çırak, Dolunay Soysert ve Ayşegül Aydın'dan oyunculuk dersleri alarak kendini geliştirdi.

Televizyon dünyasına ise ilk kez "Karagül" isimli dizisiyle adım atan Çelik, 2013 Best model Of Turkey birincisi Ayşenur Özkan ile 2013 yılında dünya evine girdi. Ancak çift 2015 yılında şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı.

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