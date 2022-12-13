Ben Bu Cihana Sığmazam Jean Luc Tonnerre kimdir? Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Jean Luc Tonnerre’si Burak Çelik kimdir, kaç yaşında, nereli?

Jean luc; Çad, Tahiti, Cibuti ve Guam 'da sayısız operasyonlara girmiş bir ölüm makinesi. Fransızların Afrika sömürgelerinde bütün pis işlerini yapan adamlardan birisi… Guam'daki birliğinden firar etmiş ve şu an İstanbul'da. 30'lu yaşlarının başında, aile kavramı olmayan, iyi eğitimli, çok konuşmaktan hazzetmeyen, sevgisini belli edemeyen, yeri geldiğinde nezaketine şaşırtacak kadar üsluplu, yeri geldiğinde bir ölüm makinesi, zeki, plancı, sabırlı gözü kara bir savaşçı.