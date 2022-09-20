Ben Bu Cihana Sığmazam Kurban Baba kimdir? Kurban Baba’yı canlandıran Ali Seçkiner Alıcı kaç yaşında ve nereli?

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM KURBAN BABA KARAKTERİ HAKKINDA

Kurban baba, Cezayir'in en güvenilir dostlarının başında gelir. Derin ve öz konuşan bir adamdır. Dördü oğlan biri kız beş evladı ile birlikte bir çiftlikte yaşar. Sadakat, cesaret ve onur kendisinin ve ailesinin düsturudur. Cezayir döndükten sonra tüm çocukları Cezayir'in fedaisi olacaklardır.