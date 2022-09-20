Ben Bu Cihana Sığmazam Kurban Baba kimdir? Kurban Baba’yı canlandıran Ali Seçkiner Alıcı kaç yaşında ve nereli?

ATV ekranlarının yeni sezondaki en iddialı dizi projesi Ben Bu Cihana Sığmazam, 20 Eylül Salı akşamı itibarıyla yayın hayatına başlıyor. Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ebru Özkan ve Pelin Akil'in yer aldığı dizi, konusu kadar oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Dizide Kurban Baba karakterine hayat veren Ali Seçkiner Alıcı'nın hayatı hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam Kurban Baba kimdir? Ali Seçkiner Alıcı kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte, Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Kurban Baba'sı Ali Seçkiner Alıcı'nın hayatı ve kariyeri…