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Haberler Yaşam Ben Bu Cihana Sığmazam Kurban Baba kimdir? Kurban Baba'yı canlandıran Ali Seçkiner Alıcı kaç yaşında ve nereli?
Giriş Tarihi: 20.09.2022 11:27 Güncelleme Tarihi: 20.09.2022 11:27

Ben Bu Cihana Sığmazam Kurban Baba kimdir? Kurban Baba'yı canlandıran Ali Seçkiner Alıcı kaç yaşında ve nereli?

ATV ekranlarının yeni sezondaki en iddialı dizi projesi Ben Bu Cihana Sığmazam, 20 Eylül Salı akşamı itibarıyla yayın hayatına başlıyor. Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ebru Özkan ve Pelin Akil'in yer aldığı dizi, konusu kadar oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Dizide Kurban Baba karakterine hayat veren Ali Seçkiner Alıcı'nın hayatı hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam Kurban Baba kimdir? Ali Seçkiner Alıcı kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte, Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Kurban Baba'sı Ali Seçkiner Alıcı'nın hayatı ve kariyeri…

Ben Bu Cihana Sığmazam Kurban Baba kimdir? Kurban Baba’yı canlandıran Ali Seçkiner Alıcı kaç yaşında ve nereli?

ATV ekranlarının tanıtımlarıyla büyük ses getiren Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi, bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Yapımcılığını Oktay Kaynarca, Seyfi Şahin ve Onur Tan'ın üstlendiği dizi, birbirinden başarılı oyuncuları kadrosunda ağırlıyor. Dizide yer alan Kurban Baba karakterinin hikayesi ile birlikte karaktere hayat veren Ali Seçkiner Alıcı'nın hayatı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Bu noktada ''Ben Bu Cihana Sığmazam Kurban Baba kimdir? Ali Seçkiner Alıcı kimdir, kaç yaşında ve nereli?'' sorularına yanıt aranıyor. İşte, Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Kurban Baba'sı Ali Seçkiner Alıcı'nın hayatı ve rol aldığı diziler ve filmler…

Ben Bu Cihana Sığmazam Kurban Baba kimdir? Kurban Baba’yı canlandıran Ali Seçkiner Alıcı kaç yaşında ve nereli?

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM KURBAN BABA KARAKTERİ HAKKINDA

Kurban baba, Cezayir'in en güvenilir dostlarının başında gelir. Derin ve öz konuşan bir adamdır. Dördü oğlan biri kız beş evladı ile birlikte bir çiftlikte yaşar. Sadakat, cesaret ve onur kendisinin ve ailesinin düsturudur. Cezayir döndükten sonra tüm çocukları Cezayir'in fedaisi olacaklardır.

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Ben Bu Cihana Sığmazam Kurban Baba kimdir? Kurban Baba’yı canlandıran Ali Seçkiner Alıcı kaç yaşında ve nereli?

ALİ SEÇKİNER ALICI KİMDİR?

3 Temmuz 1965 tarihinde Kars'ta dünyaya gelen Ali Seçkiner Alıcı, 1985 yılında Gazi Üniversitesi Müzik Eğitimi Bölümü'nden mezun oldu.

Yaklaşık dört yıl müzik eğitmenliği yaptıktan sonra, 1988 yılında kurulan Devlet Çoksesli Korosu'nun üyesi (bas) olan Ali Seçkiner Alıcı, bu topluluktan 2017 yılında ayrıldı.

Ben Bu Cihana Sığmazam Kurban Baba kimdir? Kurban Baba’yı canlandıran Ali Seçkiner Alıcı kaç yaşında ve nereli?

57 yaşındaki Alıcı, Çoğunlukla Ankara'da olmak üzere türlü tiyatrolarda da oyuncu, müzik yönetmeni ve eğitim danışmanı olarak görev aldı.

Daha önce yer aldığı dizi ve sinema filmlerinin yanında, Mahmut Fazıl Coşkun'un 75. Venedik Film Festivali'nde yarışan "Anons" filmi ve Çağıl Bocut'un ilk uzun metraj filmi "Sardunya" da başrol oynadı.

Ben Bu Cihana Sığmazam Kurban Baba kimdir? Kurban Baba’yı canlandıran Ali Seçkiner Alıcı kaç yaşında ve nereli?

Aynı zamanda "Bergen", "Beni Çok Sev", "Yargı", "Bizim için Şampiyon" gibi popüler projelerde önemli rollerde yer aldı.

En son 75.'si düzenlenen Cannes Film Festivali'nin "Belirli Bir Bakış" bölümünde Uluslararası prömiyerini yapan Emin Alper'in son filmi Kurak Günler'de boy gösterdi.

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