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Haberler Yaşam Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm izle: Ben Bu Cihana Sığmazam 16.bölüm izle ATV’de
Giriş Tarihi: 10.01.2023 16:12 Güncelleme Tarihi: 10.01.2023 16:12

Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm izle: Ben Bu Cihana Sığmazam 16.bölüm izle ATV’de

ATV ekranlarında yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm izle ekranı ile aratılıyor. Salı akşamları ekrana gelen dizide bu hafta beklenmedik gelişmeler yaşanıyor. Yeni bölümde Cezayir, Firuze'nin yeğeniyle buluşacağını haber alınca hemen yola koyulur. Zira Firuze ve Jean Luc arasında hesap edilemeyen durumlar her an olabilir. Diziyi internet ortamından takip etmek isteyenler için Ben Bu Cihana Sığmazam izle ekranı haberimizde! İşte Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm izle ekranı ve yeni bölüm özeti

Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm izle: Ben Bu Cihana Sığmazam 16.bölüm izle ATV’de

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam 10 Ocak Salı akşamı 16. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerinde Oktay Kaynarca, Pelin Akil ve Ebru Özkan'ın yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam son bölümde heyecan artıyor. Dizinin son bölümünü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyen seyirciler, Ben Bu Cihana Sığmazam 16. bölüm izle ve Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm izle şeklindeki araştırmalarına başladı. İşte, ATV ile Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm izle linki ve fotoğraflı bölüm özeti.

Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm izle: Ben Bu Cihana Sığmazam 16.bölüm izle ATV’de

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM SON BÖLÜM İZLE

Aşağıda yer alan ATV linkine tıklayarak yeni bölümü izleyebilirsiniz.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM SON BÖLÜM İZLE İÇİN TIKLAYINIZ

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Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm izle: Ben Bu Cihana Sığmazam 16.bölüm izle ATV’de

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 16. BÖLÜM ÖZETİ!

Cezayir, Tatavlalı'nın kan dökmesine rağmen Tatavlalı'ya bir teklifle gider ve onunla sulh sağlamanın yolunu bulmaya çalışır. Cezayir'in çevresi bu teklife sıcak bakmaz. Tatavlalı, Cezayir'den gelen teklifi kendi lehine çevirir ve gizlice Cezayir'in mahremine sızarak onun sırlarını ele geçirmeye çalışır.

Leyla ve Firuze resim galerisinde karşılaşınca ortam gerilir. Leyla, Firuze'yi Gülendam'ın şüpheleri üzerinden suçlarken Firuze, Leyla'yı hiç beklemediği bir yerden vurur.

Firuze, Leyla'nın şüphelerini ailesinden birinin üzerine çeker. Leyla'nın aklına giren bu şüpheyi Cezayir temizlemeye çalışır. Jean Luc, Firuze'ye gerçekleri itiraf etmesi için son bir şans verse de hep peşindedir. Firuze, masumiyetini kanıtlamaya çalışır ve tüm tehlikeleri göze alarak Jean Luc'un yaşadığı yere gider.

Cezayir, Firuze'nin yeğeniyle buluşacağını haber alınca hemen yola koyulur. Zira Firuze ve Jean Luc arasında hesap edilemeyen durumlar her an olabilir.

Tatavlalı, Cezayir'in sırlarını elde edebilecek mi? Leyla, Firuze'nin iddiaları karşısında nasıl bir tavır alacak? Cezayir, Jean Luc ve Firuze arasındaki çatışmayı engelleyebilecek mi?

Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm izle: Ben Bu Cihana Sığmazam 16.bölüm izle ATV’de
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