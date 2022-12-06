Ben Bu Cihana Sığmazam Tatavlalı kimdir? Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Tatavlalı’sı Engin Benli kimdir, kaç yaşında, nereli?

Tiyatroya ilkokul yıllarında ilgi duyan Benli'nin profesyonel yaşama adımı üniversite ile oldu. Annesinin İzmir Devlet Tiyatrosu müdürüne ulaşmasının ardından konservatuvar sınavlarına İzmir'de hazırlandı ve sınavları kazanarak Eskişehir'e gitti. Lisans eğitimini 1995 yılında Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda tamamladı.

Profesyonel tiyatro hayatına Ankara Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu olarak başladı. Ardından 1995-1997 yılları arasında Bursa Devlet Tiyatrosu'nda stajyer sanatçı olarak görev yaptı.

Kurulduğu yıl olan 1997 yılında girdiği Kocaeli Şehir Tiyatrosu'nda 20 yıldan uzun süredir oyuncu olarak yer aldı. Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra çeşitli sinema ve televizyon çalışmaları da yapmaya başladı.