Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Ben Bu Cihana Sığmazam Tatavlalı kimdir? Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Tatavlalı’sı Engin Benli kimdir, kaç yaşında, nereli?
Giriş Tarihi: 06.12.2022 14:15 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022 14:16

Ben Bu Cihana Sığmazam Tatavlalı kimdir? Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Tatavlalı’sı Engin Benli kimdir, kaç yaşında, nereli?

ATV'nin izlenme rekorları kıran dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam, oyuncu kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Her Salı akşamı yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkan dizinin kadrosuna son olarak ünlü oyuncu Engin Benli dahil oldu. Engin Benli, başrollerinde Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Pelin Akil'in yer aldığı dizide Tatavlalı karakterine hayat verecek. Bu gelişme sonrası ''Ben Bu Cihana Sığmazam Tatavlalı kimdir?'' sorusu, dizinin sıkı takipçileri tarafından yanıt aramaya başladı. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam Tatavlalı kimdir? Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Tatavlalı'sı Engin Benli kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Tatavlalı'sı Engin Benli hakkında bilgiler.

Ben Bu Cihana Sığmazam Tatavlalı kimdir? Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Tatavlalı’sı Engin Benli kimdir, kaç yaşında, nereli?

ATV ekranlarında yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi, konusu ve güçlü oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Başrolünde Cezayir karakteriyle Oktay Kaynarca'nın yer aldığı dizinin kadrosuna yeni bir isim katıldı. Ünlü oyuncu Engin Benli, reyting rekorları kıran dizinin kadrosuna Tatavlalı karakteriyle oldu. Yeni karakter hakkında bilgi edinmek isteyen izleyiciler, arama motorları üzerinden ''Ben Bu Cihana Sığmazam Tatavlalı kimdir?'' sorusuna yanıt arıyor. Öte yandan karaktere hayat veren Engin Benli'nin hayatı, kariyeri, rol aldığı dizi ve filmler merak ediliyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam Tatavlalı kimdir? Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Tatavlalı'sı Engin Benli kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Engin Benli hayatı ve kariyeri hakkında merak edilenler.

Ben Bu Cihana Sığmazam Tatavlalı kimdir? Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Tatavlalı’sı Engin Benli kimdir, kaç yaşında, nereli?

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM TATAVLALI KARAKTERİ HAKKINDA

Başarılı oyuncu Engin Benli, ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın kadrosuna Tatavlalı karakteriyle dahil oldu.

Benli, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin 6 Aralık Salı akşamı yayınlanacak 12. bölümünden itibaren izleyici karşısına çıkacak.

50 yaşında hayatın zorluklarını en ağır şekilde yaşamış, merhamet duygusuna sahip olmayan, hayatı boyunca hiç ağlamamış bir karakter olan Tatavlalı, Cezayir Türk'ün en büyük düşmanı olacak. Çünkü Tatavlalı bileğiyle değil aklıyla suç işlemektedir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ben Bu Cihana Sığmazam Tatavlalı kimdir? Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Tatavlalı’sı Engin Benli kimdir, kaç yaşında, nereli?

ENGİN BENLİ KİMDİR?

23 Ocak 1970 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Engin Benli, ilköğretimini burada tamamladı. Lise eğitimini endüstri meslek lisesinde torna tesviye bölümünde tamamlayan Engin Benli, gençlik yıllarında fabrika işçiliği, pazarcılık, mankenlik ve pazarlamacılık gibi birçok işte çalıştı.

Futbol, boks, tekvando, kung fu, eskrim gibi birçok spor dalıyla uğraşan Benli, Göztepe'de lisanslı basketbol oyunculuğu yaptı.

Ben Bu Cihana Sığmazam Tatavlalı kimdir? Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Tatavlalı’sı Engin Benli kimdir, kaç yaşında, nereli?

Tiyatroya ilkokul yıllarında ilgi duyan Benli'nin profesyonel yaşama adımı üniversite ile oldu. Annesinin İzmir Devlet Tiyatrosu müdürüne ulaşmasının ardından konservatuvar sınavlarına İzmir'de hazırlandı ve sınavları kazanarak Eskişehir'e gitti. Lisans eğitimini 1995 yılında Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda tamamladı.

Profesyonel tiyatro hayatına Ankara Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu olarak başladı. Ardından 1995-1997 yılları arasında Bursa Devlet Tiyatrosu'nda stajyer sanatçı olarak görev yaptı.

Kurulduğu yıl olan 1997 yılında girdiği Kocaeli Şehir Tiyatrosu'nda 20 yıldan uzun süredir oyuncu olarak yer aldı. Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra çeşitli sinema ve televizyon çalışmaları da yapmaya başladı.

Ben Bu Cihana Sığmazam Tatavlalı kimdir? Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Tatavlalı’sı Engin Benli kimdir, kaç yaşında, nereli?

Özellikle 2010-2013 yılları arasında yayınlanan Kanıt adlı dizideki Başkomiser Orhan rolü ile geniş kitlelerce tanındı. Daha sonra Poyraz Karayel adlı dizide Zafer karakterini, Göç Zamanı dizisinde ise Artem Midyat karakterini canlandırdı.

2019'da Diriliş Ertuğrul dizisinin 134. bölümünde Alıncak karakteriyle diziye dâhil oldu. 2020 yılında ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine Yaman Korkmaz rolüyle katıldı.

SON DAKİKA