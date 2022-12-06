ATV'nin izlenme rekorları kıran dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam, oyuncu kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Her Salı akşamı yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkan dizinin kadrosuna son olarak ünlü oyuncu Engin Benli dahil oldu. Engin Benli, başrollerinde Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Pelin Akil'in yer aldığı dizide Tatavlalı karakterine hayat verecek. Bu gelişme sonrası ''Ben Bu Cihana Sığmazam Tatavlalı kimdir?'' sorusu, dizinin sıkı takipçileri tarafından yanıt aramaya başladı. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam Tatavlalı kimdir? Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Tatavlalı'sı Engin Benli kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Tatavlalı'sı Engin Benli hakkında bilgiler.