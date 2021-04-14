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Haberler Yaşam ‘Ben gittim beni kurtarın’ diye bağırdı! Kalp masajı ile hayata bağlandı!
Giriş Tarihi: 14.04.2021 09:13 Güncelleme Tarihi: 14.04.2021 09:22

‘Ben gittim beni kurtarın’ diye bağırdı! ile hayata bağlandı!

'da dehşet dolu anlar yaşandı. Tramvay durağında beklerken geçiren vatandaş, "Ben gittim beni kurtarın" diye bağırdı! Adamın feryadını duyan güvenlik görevlisi ise yaptı. Acılar içinde kıvranan adam bu sayede yeniden hayata bağlandı. O anlar kameralara bakın nasıl yansıdı

‘Ben gittim beni kurtarın’ diye bağırdı! Kalp masajı ile hayata bağlandı!

'un Canik ilçesinde Balıkçı Barınağı tramvay istasyonunda yaşanan olayda tramvaya binmek için gelen Serkan Kantekin (31) göğsünde bir ağrı hissederek güvenlik görevlisi Eray Parlak'tan (34) yardım istedi. Hissettiği ağrıyla 2 büklüm hale gelen Kantekin, görevliye "Abi ben gidiyorum. Ben şu anda geçiriyorum" diye seslendi.

‘Ben gittim beni kurtarın’ diye bağırdı! Kalp masajı ile hayata bağlandı!

Yardıma koşan görevli Parlak, Kantekin'i istasyona taşıyıp bankın üzerine yatırırken 112 Acil sağlık ekiplerine de haber verdi. Kantekin'in nefesi kesilip kolları iki yana düştüğünde ise yaptığı ile onu hayata döndürdü.

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‘Ben gittim beni kurtarın’ diye bağırdı! Kalp masajı ile hayata bağlandı!

Müdahale sonrası biraz toparlayan Kantekin 112 Acil sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü. Sağlık durumu düzeldi.

‘Ben gittim beni kurtarın’ diye bağırdı! Kalp masajı ile hayata bağlandı!

Kameralarca da kaydedilen o anları anlatan SAMULAŞ'ın 11 yıllık emektarı Eray Parlak, "Nöbetim esnasında saat 3 gibiydi. 'Abi ben gidiyorum. Ben şu anda geçiriyorum. Beni kurtarın' dedi. Zaten iki büklüm olmuştu. Kusması falan da vardı. Anlattığı şeylerde kalp kiriz belirtilerini gösteriyordu zaten. Ben o esnada acil olarak 112'ye haber verdim ve vatandaşı istasyonun içine taşıdım. Bilinci yerinde olsun diye kendisini sürekli konuşturuyordum. Bir iki vatandaş vardı onlarda sağ olsunlar yardımcı oldular. Artık son esnada, artık şok geçirmişti ve hiç nefes alamıyordu. Tamamen kendisinden geçmişti. İlk başta en azından bilinci yerindeydi. Sorduğum sorulara cevap verebiliyordu ama kusmadan sonra 'tamamen artık nefesim bitti nefes alamıyorum' dedi. Tamamen gitmişti. O esnada da son çare olarak kendisine uyguladım. Başka bir çarem yoktu artık onu yapmam gerekiyordu. Ben zaten o müdahaleyi yaptıktan sonra biraz öksürmeye başladı. Kendisine gelmeye rahat nefes almaya başladı. Onu hissettim zaten. O müdahaleyi sona bırakmıştım ben. Baştan kalp masajı yapmak istemedim ama son çare olarak onu uygulamak zorunda kaldım. Bende çok üzüldüm. Genç bir arkadaş kendisi. Allah korusun bir şey olsaydı o vicdan azabıyla kendimi çok yıpratırdım" dedi.

‘Ben gittim beni kurtarın’ diye bağırdı! Kalp masajı ile hayata bağlandı!

Birçok durum yaşadığını ancak en çok bunun kendisini etkilediğini belirten Parlak, "Sıklıkla ilk yardım eğitimi, eğitimlerinin zaten görmemiz ve almamız gerekiyordu. Bu tür eğitimleri almıştık. Her gün her istasyonda insanlar rahatsızlanabiliyor. Şekeri düşen, yaşı olan, tansiyonu yükselen oluyor. Ben birçok olayla karşılaştım ama bu beni çok derinden etkileyen bir olay oldu. Bir arkadaşı genç birde kalp kriziyle hiç karşılaşmamıştım. Tansiyonu düşer müdahale ederiz ya da ambulansı ararız ama 'ben gittim beni kurtarın abi' dediği o an zaten çok kötü oldum. Hiç nefes alamıyordu" diye konuştu.

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