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Haberler Yaşam Benekli Ayhan dayak videosu izle! Sosyal medya fenomeni Isparta’da iki kişiyle kavga etti, dayak videosu gündem oldu!
Giriş Tarihi: 17.10.2023 10:07 Güncelleme Tarihi: 17.10.2023 10:07

Benekli Ayhan dayak videosu izle! Sosyal medya fenomeni Isparta’da iki kişiyle kavga etti, dayak videosu gündem oldu!

Benekli Ayhan lakabıyla tanınan, sosyal medyada çektiği videolarla bilinen Ayhan Koç, Isparta'da bir grup erkek tarafından dövüldü. Benekli Ayhan'ın dayak videosunun sonunda fenomen isim baygın halde yerde yatarken, kavgayı iki kadın ayırmaya çalıştı. Yaşananlar kayda alınıp sosyal medyada paylaşıldıktan sonra gündem oldu. Ankaragücü taraftarlığıyla bilinen Ayhan Koç'un akıbeti hala bilinmiyor. Sosyal medya kullanıcıları, "Benekli Ayhan dayak videosu izle" araştırması ile yaşanan olaya tanıklık etmek istiyor.

Benekli Ayhan dayak videosu izle! Sosyal medya fenomeni Isparta’da iki kişiyle kavga etti, dayak videosu gündem oldu!

Benekli Ayhan dayak videosu sosyal medyada viral oldu. Ankaragücü taraftarlığıyla bilinen ve sosyal medya fenomeni olan Ayhan Koç, Isparta'da gece saatlerinde feci şekilde 3 kişi tarafından dayak yedi. Araya girmeye çalışan insanlar olaya tam müdahale edemezken, videonun sonunda Ayhan Koç'un hareketsiz yerde yatması akıllarda soru işareti bıraktı. Benekli Ayhan'ın bir süredir nerede olduğu bilinmiyor.

Benekli Ayhan dayak videosu izle! Sosyal medya fenomeni Isparta’da iki kişiyle kavga etti, dayak videosu gündem oldu!

SOSYAL MEDYA FENOMENİ FECİ ŞEKİLDE DAYAK YEDİ

Benekli Ayhan lakabıyla bilinen Ayhan Koç, önceki gün Isparta'da 3 – 4 kişilik bir grup tarafından feci şekilde benzetildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük gündem konusu haline gelirken, videonun sonunda Ayhan Koç'un hareketsiz şekilde yerde yattığı, bayıldığı belli oldu.

"Benekli Ayhan" lakabıyla tanınan fenomen Ayhan Koç Isparta'da feci şekilde dövüldü! İşte o anlar... | Video

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Benekli Ayhan dayak videosu izle! Sosyal medya fenomeni Isparta’da iki kişiyle kavga etti, dayak videosu gündem oldu!

DAYAK SEBEBİ HALA BİLİNMİYOR

Sosyal medyada yer alan iddialar Ayhan Koç'un Isparta'da uyuşturucu sattığı ve oradaki insanlar tarafından dövüldüğünü belirtiyor. Yine de bu iddiaların henüz bir gerçeklik payı yok.

Benekli Ayhan dayak videosu izle! Sosyal medya fenomeni Isparta’da iki kişiyle kavga etti, dayak videosu gündem oldu!

BENEKLİ AYHAN KİMDİR?

Şu an için Youtube ve Instagram sosyal medya fenomeni olarak bilinen Benekli Ayhan, uzun zaman önce bir Ankaragücü videosunda röportajı viral olmuş, sosyal medyada paylaşılmıştı. Ankaragücü'nün en bilinen taraftarlarından Benekli Ayhan'ın Youtube ve Instagram hesabı bulunuyor. Benekli Ayhan'ın gerçek ismi Ayhan Koç'tur. Benekli Ayhan evli ve 3 çocuk babasıdır. Ankara'da yaşamaktadır.

Benekli Ayhan daha önce kurye, minibüs şoförlüğü, servis şoförlüğü, tribün amigoluğu ve otellerde çalışmıştır. Askerliği 4 yılda tamamlamıştır. Sebep olarak disiplin suçlarını sebep göstermiştir. Benekli Ayhan'ın kendi adıyla yayınlanmış belgeseli de bulunmaktadır.

Benekli Ayhan dayak videosu izle! Sosyal medya fenomeni Isparta’da iki kişiyle kavga etti, dayak videosu gündem oldu!

Kendisi Ankaragücülü olarak insanlar tarafından tanınsa da kendisi aslında Ankaralı değildir. Ankara'ya sonradan göçen Ayhan Koç'un ailesi aslen Sivaslıdır. Sivas, İstanbul ve Ankara'ya en çok göç veren şehirlerin başında gelmesiyle tanınır.

Bir süredir sosyal medyada en çok aratılan kişilerinden başında gelen Benekli Ayhan 2 Temmuz 1980 doğumludur ve 43 yaşındadır. Benekli Ayhan eşi ve çocuklarıyla hala Ankara'da yaşamaktadır.

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