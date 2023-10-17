Benekli Ayhan dayak videosu izle! Sosyal medya fenomeni Isparta’da iki kişiyle kavga etti, dayak videosu gündem oldu!

Benekli Ayhan lakabıyla tanınan, sosyal medyada çektiği videolarla bilinen Ayhan Koç, Isparta'da bir grup erkek tarafından dövüldü. Benekli Ayhan'ın dayak videosunun sonunda fenomen isim baygın halde yerde yatarken, kavgayı iki kadın ayırmaya çalıştı. Yaşananlar kayda alınıp sosyal medyada paylaşıldıktan sonra gündem oldu. Ankaragücü taraftarlığıyla bilinen Ayhan Koç'un akıbeti hala bilinmiyor. Sosyal medya kullanıcıları, "Benekli Ayhan dayak videosu izle" araştırması ile yaşanan olaya tanıklık etmek istiyor.