Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Benfica - Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gözler Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'de!
Giriş Tarihi: 10.05.2025 18:23 Güncelleme Tarihi: 10.05.2025 18:28

Benfica - Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gözler Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'de!

Portekiz Premier Ligi 33. haftada Benfica, Sporting Lizbon'u ağırlıyor. Ligde adeta şampiyonluk yarışı veren iki takım sezon sonu öncesi karar maçına çıkıyor. Futbolseverler ekran başında yerini alırken Türkiye'de gözler Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'ye dönmüş durumda. Peki; Benfica - Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Benfica - Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gözler Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’de!

Benfica - Sporting Lizbon maçında ekran başında yerler alındı. Portekiz Premier Ligi bitimine 2 maç kala şampiyonluk heyecanı yaşanıyor. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün forma giydiği Benfica averaj farkıyla 2. sırada yer alıyor. Peki; Benfica - Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Benfica - Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gözler Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’de!

BENFİCA - SPORTİNG LİZBON MAÇI NE ZAMAN?

Portekiz Premier Ligi şampiyonluk yarışında kritik karşılaşma Benfica - Sporting Lizbon maçı bugün TSİ 20.00'de başlayacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Benfica - Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gözler Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’de!

BENFİCA - SPORTİNG LİZBON MAÇI HANGİ KANALDA?

Benfica - Sporting Lizbon maçı TRT Spor ekranlarından canlı yayınlayacak.

Benfica - Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gözler Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’de!

Sporting Lizbon avatanjlı konumda, Benfica'yı yenmesi halinde ise şampiyonluğu garantileyecek.

Benfica - Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gözler Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’de!