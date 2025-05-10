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Benfica - Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gözler Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'de!
Giriş Tarihi: 10.05.2025 18:23
Güncelleme Tarihi: 10.05.2025
18:28
Benfica - Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gözler Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'de!
Portekiz Premier Ligi 33. haftada Benfica, Sporting Lizbon'u ağırlıyor. Ligde adeta şampiyonluk yarışı veren iki takım sezon sonu öncesi karar maçına çıkıyor. Futbolseverler ekran başında yerini alırken Türkiye'de gözler Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'ye dönmüş durumda. Peki; Benfica - Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?