‘Beni kaçırıp, villamı sattılar’ demişti: Gerçek ortaya çıktı! Ünlü iş adamı...

Şeniz Bentürk dava devam ederken gerçekleri itiraf etti, tüm bu senaryoyu eşi İlhan Bentürk'ün baskısıyla yaptığı ortaya çıktı. Ünlü işadamı İbrahim Görücüoğlu ile kardeşi Pınar Görücüoğlu hakkında 'başkası bir malı teslimi veya malın alınmasına karşı koymaya mecbur kılma suretiyle yağma, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' konularıyla ilgili savcılık tarafından yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildi. Ayrıca Şeniz Bentürk'ün dava konusu villa ile ilgili feragat vermesi nedeniyle tapu iptali davasının reddine karar verildi.



