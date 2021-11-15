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Yaşam ‘Beni kaçırıp, villamı sattılar’ demişti: Gerçek ortaya çıktı! Ünlü iş adamı...
Giriş Tarihi: 15.11.2021
08:19 Güncelleme Tarihi: 15.11.2021
08:20
‘Beni kaçırıp, villamı sattılar’ demişti: Gerçek ortaya çıktı! Ünlü iş adamı...
Dünya çapında isim yapmış İzmirli işadamı Ayhan Nakliyat'ın kurucusu
Orhan Görücüoğlu'nun çocukları İbrahim ve Pınar Görücüoğlu 25 milyon liralık lüks tripleks villa yüzünden akrabaları Şeniz Bentürk (50) ile davalık oldu. 7 yıl süren hukuk savaşı sonunda gerçekler ortaya çıktı.
İbrahim Görücüoğlu tarafından kaçırılarak kendisine ait villanın vekaletle haberi olmadan satıldığını öne süren Şeniz Bentürk savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Bentürk bununla da kalmayıp İbrahim Görücüoğlu tarafından kaçırılarak alıkonulduğunu öne sürdü.
Şeniz Bentürk dava devam ederken gerçekleri itiraf etti, tüm bu senaryoyu eşi İlhan Bentürk'ün baskısıyla yaptığı ortaya çıktı. Ünlü işadamı İbrahim Görücüoğlu ile kardeşi Pınar Görücüoğlu hakkında 'başkası bir malı teslimi veya malın alınmasına karşı koymaya mecbur kılma suretiyle yağma, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' konularıyla ilgili savcılık tarafından yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildi. Ayrıca Şeniz Bentürk'ün dava konusu villa ile ilgili feragat vermesi nedeniyle tapu iptali davasının reddine karar verildi.
Çeşme Yıldızburnu'ndaki 25 milyon liralık lüks tripleks villa nedeniyle 7 yıldır süren hukuk savaşı sonuçlandı. Dünya çapında isim yapmış İzmirli işadamı Ayhan Nakliyat'ın kurucusu 9 yıl önce vefat eden
Orhan Görücüoğlu'nun çocukları İbrahim Görücüoğlu ile kızı Pınar Görücüoğlu akrabaları Şeniz Akkaya Bentürk'e (50) karşı devam eden davaları kazandı.
Şeniz Bentürk akrabası Pınar Görücüoğlu'na vekalet verdi. Daha önce Şeniz Bentürk'ün üzerine olan Çeşme'deki lüks tripleks villa, daha sonra Pınar Görücüoğlu'nun üzerine geçirildi. Pınar Görücüoğlu kısa bir süre sonra da villayı erkek kardeşi ünlü işadamı İbrahim Görücüoğlu'na devretti.
Bentürk, kendisine haber vermeden yapıldığını öne sürdüğü satış üzerine Çeşme Asliye Hukuk Mahkemesi'nde
İbrahim Görücüoğlu ile kardeşi Pınar Görücüoğlu'na 7 yıl önce dava açtı. Bentürk ayrıca kuzenleri tarafından kaçırıldığını da öne sürerek suç duyurusunda bulundu.