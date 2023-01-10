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Haberler Yaşam Benzin fiyatı 10 Ocak 2023: Benzine indirim! Güncel benzin, mazot fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte akaryakıt fiyatları
Giriş Tarihi: 10.01.2023 10:15 Güncelleme Tarihi: 10.01.2023 10:15

Benzin fiyatı 10 Ocak 2023: Benzine indirim! Güncel benzin, mazot fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte akaryakıt fiyatları

Mazot ve benzin fiyatı indirim haberleri ile gündemde. Brent petrol fiyatına endeksli akaryakıt fiyatları güncel rakamları ile her gün araç sahiplerinin gündemindeki yerini alıyor. Benzine indirim haberi son dakika araştırılmaya başladı. Benzin, motorin, mazot fiyatı ne kadar, kaç TL oldu soruları yanıt arıyor. Uluslararası piyasalarla değerlendirilen akaryakıt fiyatları indirim ve zam haberleri ile takip ediliyor. Peki, 10 Ocak bugün benzin fiyatı ne kadar, kaç TL, indirim geldi mi? İşte, güncel mazot, motorin ve benzin fiyatı İstanbul, Ankara, İzmir rakamları…

Benzin fiyatı 10 Ocak 2023: Benzine indirim! Güncel benzin, mazot fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm illerde araç sahipleri tarafından sorgulanıyor. Brent petrol fiyatının etkilediği akaryakıt fiyatları indirim ve zam haberleri ile araştırılıyor. Mazot, motorin fiyatı ise son dönemde aldığı indirimlerin ardından 22 TL seviyesine geriledi. Peki, 10 Ocak 2023 bugün benzin fiyatı ne kadar, kaç TL, indirim geldi mi? İşte, LPG, benzin, mazot fiyatı son dakika rakamları…

Benzin fiyatı 10 Ocak 2023: Benzine indirim! Güncel benzin, mazot fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte akaryakıt fiyatları

BENZİNE İNDİRİM SON DAKİKA

11 Ocak Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 63 kuruşluk indirim bekleniyor.

İşte, güncel mazot ve benzin fiyatı...

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Benzin fiyatı 10 Ocak 2023: Benzine indirim! Güncel benzin, mazot fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte akaryakıt fiyatları

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 19,52 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 22.06 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,57 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 19,51 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 22.06 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10.83 TL

Benzin fiyatı 10 Ocak 2023: Benzine indirim! Güncel benzin, mazot fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte akaryakıt fiyatları

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 19,69 TL

Motorin fiyatı: 22,34 TL

LPG fiyatı: 10,58 TL

Benzin fiyatı 10 Ocak 2023: Benzine indirim! Güncel benzin, mazot fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte akaryakıt fiyatları

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin fiyatı: 19,73 TL

Motorin fiyatı: 22,24 TL

LPG fiyatı: 10,83 TL

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