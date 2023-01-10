Haberler Yaşam Benzin fiyatı 10 Ocak 2023: Benzine indirim! Güncel benzin, mazot fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte akaryakıt fiyatları

Giriş Tarihi: 10.01.2023 10:15 Güncelleme Tarihi: 10.01.2023 10:15

Mazot ve benzin fiyatı indirim haberleri ile gündemde. Brent petrol fiyatına endeksli akaryakıt fiyatları güncel rakamları ile her gün araç sahiplerinin gündemindeki yerini alıyor. Benzine indirim haberi son dakika araştırılmaya başladı. Benzin, motorin, mazot fiyatı ne kadar, kaç TL oldu soruları yanıt arıyor. Uluslararası piyasalarla değerlendirilen akaryakıt fiyatları indirim ve zam haberleri ile takip ediliyor. Peki, 10 Ocak bugün benzin fiyatı ne kadar, kaç TL, indirim geldi mi? İşte, güncel mazot, motorin ve benzin fiyatı İstanbul, Ankara, İzmir rakamları…