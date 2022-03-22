Benzin fiyatı ve akaryakıt fiyatları son günlerin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş tüm dünyada brent petrol fiyatlarını etkilerken, bu durum akaryakıt fiyatlarında da artışı beraberinde getirdi. Araç sahipleri bu noktada, Akaryakıt, Mazot, Motorin ve Benzin fiyatları ne kadar oldu, 1 litre benzin kaç TL sorularına yanıt arıyor. İşte 22 Mart 2022 benzin fiyatı ne kadar sorusunun yanıtı ile Akaryakıt, LPG, mazot, motorin ve benzin fiyatları son dakika verileri