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Haberler Yaşam BENZİN FİYATI 2022 GÜNCEL LİSTE | 22 Mart Akaryakıt, Mazot, Motorin ve Benzin Fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
Giriş Tarihi: 22.03.2022 19:56 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022 19:56

BENZİN FİYATI 2022 GÜNCEL LİSTE | 22 Mart Akaryakıt, Mazot, Motorin ve Benzin Fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Benzin fiyatı ve akaryakıt fiyatları son günlerin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş tüm dünyada brent petrol fiyatlarını etkilerken, bu durum akaryakıt fiyatlarında da artışı beraberinde getirdi. Araç sahipleri bu noktada, Akaryakıt, Mazot, Motorin ve Benzin fiyatları ne kadar oldu, 1 litre benzin kaç TL sorularına yanıt arıyor. İşte 22 Mart 2022 benzin fiyatı ne kadar sorusunun yanıtı ile Akaryakıt, LPG, mazot, motorin ve benzin fiyatları son dakika verileri

BENZİN FİYATI 2022 GÜNCEL LİSTE | 22 Mart Akaryakıt, Mazot, Motorin ve Benzin Fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Benzin fiyatı güncel liste 2022 araç sahiplerinin yakın takibinde yer alıyor. Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş, brent petrol fiyatlarını doğrudan etkiledi. Bu durum tüm dünyadaki akaryakıt fiyatlarında artışı beraberinde getirdi. Araç sahipleri bu noktada, 22 Mart 2022 Benzin fiyatları ne kadar oldu? Akaryakıt, LPG, mazot, motorin ve benzin fiyatı ne kadar ve 1 litresi kaç TL sorularına yanıt arıyor. İşte güncel benzin, LPG, motorin ve benzin fiyatları

BENZİN FİYATI 2022 GÜNCEL LİSTE | 22 Mart Akaryakıt, Mazot, Motorin ve Benzin Fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

MOTORİN FİYATLARI SON DURUM

Motorinin litre fiyatı, yaklaşık olarak İstanbul'da 20,63 TL'ye, Ankara'da ve İzmir'de 20,74 TL'ye yükseldi. Benzinin litresi ise yaklaşık olarak İstanbul'da 18,10 TL, Ankara'da 18,20 TL, İzmir'de 18,22 TL'den satılıyor. Zamla birlikte motorinde fiyat artış oranı, son bir yılda yüzde 192, yıl başından bu yana yüzde 68 oldu.

MOTORİN VE BENZİN FİYATI İÇİN PEŞ PEŞE İNDİRİMLER GELDİ

Petrol fiyatları 2 haftanın en düşük seviyesi olan 100 dolar psikolojik bandının altına çekildi. Bu durumun motorin ve benzin fiyatı başta olmak üzere akaryakıt için indirim olarak yansıması bekleniyordu. Önceki gün 2,38 TL'lik motorin indirimi sonrası, bugün hem benzin hem de motorin için indirim geldi.

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BENZİN FİYATI 2022 GÜNCEL LİSTE | 22 Mart Akaryakıt, Mazot, Motorin ve Benzin Fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

BRENT PETROL 13,5 YILIN ZİRVESİNDEYDİ, SERT DÜŞTÜ!

Serbest piyasada petrol fiyatları 133 dolardan yüzde 25'in üzerinde değer kaybına uğrayarak 100 dolar psikolojik bandını aşağı yönlü kırdı ve 2 haftanın en düşük seviyesi olan 97,5 dolara çekildi.

PETROL FİYATLARI İÇİN DÜŞÜŞLE BERABER YENİ İNDİRİMLER GELEBİLİR

Akaryakıtta petrole paralel indirimlerin sürmesi bekleniyor. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre, 17 Mart 2022'den itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarında 62 kuruş, motorinde 1 TL indirim bekleniyor.

BENZİN FİYATI 2022 GÜNCEL LİSTE | 22 Mart Akaryakıt, Mazot, Motorin ve Benzin Fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

BENZİN VE MOTORİN İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE NE KADAR OLDU?

Motorin fiyatları için 2,38 TL indirimin ardından bugün de 0,93 TL, benzin fiyatı içinse 1,76 TL indirim yaşandı. Buna göre akaryakıt firmalarının internet sitesindeki güncel verilere göre;

BENZİN FİYATI 2022 GÜNCEL LİSTE | 22 Mart Akaryakıt, Mazot, Motorin ve Benzin Fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

İŞTE FİYATLARDA SON DURUM

İstanbul'da yeni motorin fiyatı 19,66 TL,

İstanbul'da yeni benzin fiyatı 18,71 TL,

İzmir'de yeni motorin fiyatı 19,82 TL,

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