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Haberler Yaşam Benzin Fiyatı 2022 Güncel Rakamlar: 2 Nisan Motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? Akaryakıt son durum
Giriş Tarihi: 02.04.2022 21:45 Güncelleme Tarihi: 02.04.2022 21:48

Benzin Fiyatı 2022 Güncel Rakamlar: 2 Nisan Motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? Akaryakıt son durum

Dünya gündemini meşgul eden benzin fiyatları Rusya Ukrayna savaşı başta olmak üzere gündemde yer alan birçok diplomatik ilişkiden etkileniyor. Brent petrol fiyatına göre inişli çıkışlı bir grafikte seyreden benzin fiyatı mazotta indirim alarak normaline dönmeye başladı. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği "benzin fiyatı ne kadar oldu" sorusu bugün de gündemde. "1 Litre Benzin, Mazot, motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL, indirim veya zam mı geldi, düştü mü, yükseldi mi?" Soruları grafiğin seyri açısından oldukça önemli. Peki, 2 Nisan benzin, Mazot, motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL, düştü mü, yükseldi mi? İşte son rakamlar…

Benzin Fiyatı 2022 Güncel Rakamlar: 2 Nisan Motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? Akaryakıt son durum

Benzin fiyatı son dakika gelişmeleri her günün en çok sorgulanan konuları arasında. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen NATO zirvesi ardından seyrinin değişmesi beklenen akaryakıt fiyatlarında motorin indirimi ardından beklenen normalleşme adım adım gerçekleşiyor. Benzin fiyatları son duruma ilişkin haberler her gün paylaşılıyor. Motorin fiyatı ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL soruları Türkiye'nin ve tüm dünyanın gündeminde. Peki, benzin fiyatlarına indirim gelecek mi, zam var mı? İşte son dakika benzin fiyatı…

Benzin Fiyatı 2022 Güncel Rakamlar: 2 Nisan Motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? Akaryakıt son durum

MOTORİN FİYATLARI

İstanbul motorin fiyatı: 22,08

Ankara motorin fiyatı: 22,18

İzmir motorin fiyatı: 22,19

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Benzin Fiyatı 2022 Güncel Rakamlar: 2 Nisan Motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? Akaryakıt son durum

BENZİN FİYATLARI

İstanbul benzin fiyatı: 19,70

Ankara benzin fiyatı: 19,78

İzmir benzin fiyatı: 19,80

Benzin Fiyatı 2022 Güncel Rakamlar: 2 Nisan Motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? Akaryakıt son durum

AKARYAKITTA SON DURUM

Kazakistan petrolünü Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Novorossiysk terminaline taşıyan Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu'nda sevkiyatın, Novorossiysk Deniz Terminali'nin Karadeniz'de yaşanan fırtına ve devam eden kötü hava şartları nedeniyle hasar görmesi sonucunda tamamıyla durması da arz endişelerini artırdı.

Benzin Fiyatı 2022 Güncel Rakamlar: 2 Nisan Motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? Akaryakıt son durum

Kazakistan Enerji Bakanlığı, ülkenin petrol ihracatının yaklaşık yüzde 80'inin yapıldığı hattın durmasının ardından sevkiyat için alternatif güzergahlar araştırdıklarını bildirdi.

Brent petrolde teknik olarak 120,10 ile 122,35 dolar aralığının direnç, 117,85 ile 115,60 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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