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Benzin Fiyatı 2022 Güncel Rakamlar: 2 Nisan Motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? Akaryakıt son durum
Giriş Tarihi: 02.04.2022 21:45
Güncelleme Tarihi: 02.04.2022
21:48
Benzin Fiyatı 2022 Güncel Rakamlar: 2 Nisan Motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? Akaryakıt son durum
Dünya gündemini meşgul eden benzin fiyatları Rusya Ukrayna savaşı başta olmak üzere gündemde yer alan birçok diplomatik ilişkiden etkileniyor. Brent petrol fiyatına göre inişli çıkışlı bir grafikte seyreden benzin fiyatı mazotta indirim alarak normaline dönmeye başladı. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği "benzin fiyatı ne kadar oldu" sorusu bugün de gündemde. "1 Litre Benzin, Mazot, motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL, indirim veya zam mı geldi, düştü mü, yükseldi mi?" Soruları grafiğin seyri açısından oldukça önemli. Peki, 2 Nisan benzin, Mazot, motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL, düştü mü, yükseldi mi? İşte son rakamlar…