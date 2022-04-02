Benzin fiyatı son dakika gelişmeleri her günün en çok sorgulanan konuları arasında. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen NATO zirvesi ardından seyrinin değişmesi beklenen akaryakıt fiyatlarında motorin indirimi ardından beklenen normalleşme adım adım gerçekleşiyor. Benzin fiyatları son duruma ilişkin haberler her gün paylaşılıyor. Motorin fiyatı ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL soruları Türkiye'nin ve tüm dünyanın gündeminde. Peki, benzin fiyatlarına indirim gelecek mi, zam var mı? İşte son dakika benzin fiyatı…