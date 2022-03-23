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Haberler Yaşam BENZİN MOTORİN FİYATLARI: 23 Mart 2022 Benzin, Mazot, motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? Benzine indirim veya zam mı geldi, akaryakıt fiyatları düştü mü, yükseldi mi?
Giriş Tarihi: 23.03.2022 09:19 Güncelleme Tarihi: 23.03.2022 09:19

BENZİN MOTORİN FİYATLARI: 23 Mart 2022 Benzin, Mazot, motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? Benzine indirim veya zam mı geldi, akaryakıt fiyatları düştü mü, yükseldi mi?

Brent petroldeki düşüş sonrası indirim haberleri peş peşe gelirken araç sahipleri benzin ve motorin fiyatı son dakika canlı ve güncel gelişmeleriyle yakından takip etmeye devam ediyor. Hal böyleyken gün içerisinde "1 Litre Benzin, Mazot, motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL, indirim veya zam mı geldi, düştü mü, yükseldi mi?" soruları yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere son dönemde fiyatlarda ani iniş ve çıkışlar yaşanıyor. Rusya Ukrayna savaşı birçok piyasada olduğu gibi petrol piyasasını da direkt olarak etkiliyor. Peki, 23 Mart Benzin, Mazot, motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL, düştü mü, yükseldi mi? İşte fiyatlardaki son durum...

BENZİN MOTORİN FİYATLARI: 23 Mart 2022 Benzin, Mazot, motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? Benzine indirim veya zam mı geldi, akaryakıt fiyatları düştü mü, yükseldi mi?

Akaryakıt motorin benzin fiyatı son dakika... Zam ve indirim haberleriyle birlikte sürekli değişim içerisinde olan petrol piyasası pompadaki fiyatları da direkt olarak etkilemeye devam ediyor. Şimdilerde özellikle araç sahipleri "23 Mart 2022 1 Litre Benzin, Mazot, motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL, indirim veya zam mı geldi, düştü mü, yükseldi mi?" sorularını gündeme taşırken geçtiğimiz hafta akaryakıt fiyatlarına peş peşe indirim gelmişti. Son olarak ise motorin fiyatları 1 Lira 96 kuruş kuruşluk zamla yükseliş yaşadı. Peki, Bugünkü gelişmelerle Benzin, Mazot, motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte detaylar...

BENZİN MOTORİN FİYATLARI: 23 Mart 2022 Benzin, Mazot, motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? Benzine indirim veya zam mı geldi, akaryakıt fiyatları düştü mü, yükseldi mi?

MOTORİN FİYATLARI SON DURUM

Motorinin litre fiyatı, yaklaşık olarak İstanbul'da 20,63 TL'ye, Ankara'da ve İzmir'de 20,74 TL'ye yükseldi. Benzinin litresi ise yaklaşık olarak İstanbul'da 18,10 TL, Ankara'da 18,20 TL, İzmir'de 18,22 TL'den satılıyor. Zamla birlikte motorinde fiyat artış oranı, son bir yılda yüzde 192, yıl başından bu yana yüzde 68 oldu.

MOTORİN VE BENZİN FİYATI İÇİN PEŞ PEŞE İNDİRİMLER GELDİ

Petrol fiyatları 2 haftanın en düşük seviyesi olan 100 dolar psikolojik bandının altına çekildi. Bu durumun motorin ve benzin fiyatı başta olmak üzere akaryakıt için indirim olarak yansıması bekleniyordu. Önceki gün 2,38 TL'lik motorin indirimi sonrası, bugün hem benzin hem de motorin için indirim geldi.

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BENZİN MOTORİN FİYATLARI: 23 Mart 2022 Benzin, Mazot, motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? Benzine indirim veya zam mı geldi, akaryakıt fiyatları düştü mü, yükseldi mi?

BRENT PETROL 13,5 YILIN ZİRVESİNDEYDİ, SERT DÜŞTÜ!

Serbest piyasada petrol fiyatları 133 dolardan yüzde 25'in üzerinde değer kaybına uğrayarak 100 dolar psikolojik bandını aşağı yönlü kırdı ve 2 haftanın en düşük seviyesi olan 97,5 dolara çekildi.

PETROL FİYATLARI İÇİN DÜŞÜŞLE BERABER YENİ İNDİRİMLER GELEBİLİR

Akaryakıtta petrole paralel indirimlerin sürmesi bekleniyor. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre, 17 Mart 2022'den itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarında 62 kuruş, motorinde 1 TL indirim bekleniyor.

BENZİN MOTORİN FİYATLARI: 23 Mart 2022 Benzin, Mazot, motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? Benzine indirim veya zam mı geldi, akaryakıt fiyatları düştü mü, yükseldi mi?

BENZİN VE MOTORİN İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE NE KADAR OLDU?

Motorin fiyatları için 2,38 TL indirimin ardından bugün de 0,93 TL, benzin fiyatı içinse 1,76 TL indirim yaşandı. Buna göre akaryakıt firmalarının internet sitesindeki güncel verilere göre;

İŞTE FİYATLARDA SON DURUM

İstanbul'da yeni motorin fiyatı 19,66 TL,

İstanbul'da yeni benzin fiyatı 18,71 TL,

İzmir'de yeni motorin fiyatı 19,82 TL,

BENZİN MOTORİN FİYATLARI: 23 Mart 2022 Benzin, Mazot, motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? Benzine indirim veya zam mı geldi, akaryakıt fiyatları düştü mü, yükseldi mi?

İzmir'de yeni benzin fiyatı 18,83 TL,

Ankara'da yeni motorin fiyatı 19,81 TL,

Ankara'da yeni benzin fiyatı 18,81 TL oldu

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