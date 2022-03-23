Brent petroldeki düşüş sonrası indirim haberleri peş peşe gelirken araç sahipleri benzin ve motorin fiyatı son dakika canlı ve güncel gelişmeleriyle yakından takip etmeye devam ediyor. Hal böyleyken gün içerisinde "1 Litre Benzin, Mazot, motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL, indirim veya zam mı geldi, düştü mü, yükseldi mi?" soruları yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere son dönemde fiyatlarda ani iniş ve çıkışlar yaşanıyor. Rusya Ukrayna savaşı birçok piyasada olduğu gibi petrol piyasasını da direkt olarak etkiliyor. Peki, 23 Mart Benzin, Mazot, motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL, düştü mü, yükseldi mi? İşte fiyatlardaki son durum...