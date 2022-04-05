Haberler Yaşam Benzin Fiyatı 5 Nisan 2022: Motorin, LPG ve Benzin fiyatları ne kadar oldu? 1 litre benzin kaç TL?

Giriş Tarihi: 05.04.2022 09:23 Güncelleme Tarihi: 05.04.2022 09:24

Dünya genelinde yaşanan gelişmelerden dolayı bir süredir inişli çıkışlı bir grafikte seyreden benzin fiyatları son durumla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Araç sahiplerinin sorduğu "motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu?" soruların cevabı yaşanan son dakika gelişmeleriyle değişiklik gösteriyor. Özellikle bir süredir piyasaları etkileyen Rusya Ukrayna savaşı bu konuda belirleyici rolde bulunuyor. Türkiye'de indirim alarak adım adım normale dönen akaryakıt fiyatları güncel durum sorgulanıyor. 5 Nisan 2022 Bugün benzin fiyatı ne kadar oldu, 1 litre benzin kaç TL? İşte güncel rakamlar…