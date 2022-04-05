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Haberler Yaşam Benzin Fiyatı 5 Nisan 2022: Motorin, LPG ve Benzin fiyatları ne kadar oldu? 1 litre benzin kaç TL?
Giriş Tarihi: 05.04.2022 09:23 Güncelleme Tarihi: 05.04.2022 09:24

Benzin Fiyatı 5 Nisan 2022: Motorin, LPG ve Benzin fiyatları ne kadar oldu? 1 litre benzin kaç TL?

Dünya genelinde yaşanan gelişmelerden dolayı bir süredir inişli çıkışlı bir grafikte seyreden benzin fiyatları son durumla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Araç sahiplerinin sorduğu "motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu?" soruların cevabı yaşanan son dakika gelişmeleriyle değişiklik gösteriyor. Özellikle bir süredir piyasaları etkileyen Rusya Ukrayna savaşı bu konuda belirleyici rolde bulunuyor. Türkiye'de indirim alarak adım adım normale dönen akaryakıt fiyatları güncel durum sorgulanıyor. 5 Nisan 2022 Bugün benzin fiyatı ne kadar oldu, 1 litre benzin kaç TL? İşte güncel rakamlar…

Benzin Fiyatı 5 Nisan 2022: Motorin, LPG ve Benzin fiyatları ne kadar oldu? 1 litre benzin kaç TL?

Kendisiyle birlikte birçok piyasayı etkileyen benzin fiyatları güncel olarak takip ediliyor. Araç sahiplerinin her gün araştırdığı "motorin ve benzin fiyatı ne kadar oldu, litresi kaç TL" soruları bugün de yanıt arıyor. Geçtiğimiz günlerde motorinde yapılan 1 lira 55 kuruşluk indirim ardından eski normaline dönmeye başlayan akaryakıtta benzin için de indirim bekleniyor. Peki, 5 Nisan 2022 bugün benzin fiyatı ne kadar oldu, 1 litre benzin kaç TL? İşte benzin fiyatları son dakika

Benzin Fiyatı 5 Nisan 2022: Motorin, LPG ve Benzin fiyatları ne kadar oldu? 1 litre benzin kaç TL?

MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İstanbul motorin fiyatı: 22,08

Ankara motorin fiyatı: 22,18

İzmir motorin fiyatı: 22,19

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Benzin Fiyatı 5 Nisan 2022: Motorin, LPG ve Benzin fiyatları ne kadar oldu? 1 litre benzin kaç TL?

BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İstanbul benzin fiyatı: 19,70

Ankara benzin fiyatı: 19,78

İzmir benzin fiyatı: 19,80

Benzin Fiyatı 5 Nisan 2022: Motorin, LPG ve Benzin fiyatları ne kadar oldu? 1 litre benzin kaç TL?

LPG FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul LPG fiyatı: 11,77

Ankara LPG fiyatı: 11,83

İzmir LPG fiyatı: 11,66

Benzin Fiyatı 5 Nisan 2022: Motorin, LPG ve Benzin fiyatları ne kadar oldu? 1 litre benzin kaç TL?

BRENT PETROL FİYATI NE KADAR OLDU?

Geçen hafta %13 oranında düşüş gösteren ABD ham petrolü yeni haftaya 100 doların hemen altında başladı. Brent petrol cephesinde ise 104 dolar seviyesi görüldü.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 105 dolardan işlem görüyor.

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