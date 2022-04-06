Haberler Yaşam Benzin Fiyatı 6 Nisan 2022 I Bugün LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? 1 litre benzin ne kadar, kaç TL?

Giriş Tarihi: 06.04.2022 15:39 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022 15:40

Benzin Fiyatı 6 Nisan 2022 I Bugün LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? 1 litre benzin ne kadar, kaç TL?

Brent petrol ile etkilenen motorin ve benzin fiyatları araç sahipleri tarafından her gün takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde motorin fiyatına gelen indirimle birlikte eski normaline dönmeye başlayan akaryakıt fiyatları bugün de gündemde. Bir süredir dünya gündemini meşgul eden Rusya Ukrayna savaşı bu konuda oldukça belirleyici bir noktada yer alıyor. "1 Litre Benzin, Mazot, motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL, indirim veya zam mı geldi, düştü mü, yükseldi mi?" soruları yanıt arıyor. İşte 6 Nisan 2022 bugün benzin ve motorin fiyatları ve akaryakıt son durum