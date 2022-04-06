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Haberler Yaşam Benzin Fiyatı 6 Nisan 2022 I Bugün LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? 1 litre benzin ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 06.04.2022 15:39 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022 15:40

Benzin Fiyatı 6 Nisan 2022 I Bugün LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? 1 litre benzin ne kadar, kaç TL?

Brent petrol ile etkilenen motorin ve benzin fiyatları araç sahipleri tarafından her gün takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde motorin fiyatına gelen indirimle birlikte eski normaline dönmeye başlayan akaryakıt fiyatları bugün de gündemde. Bir süredir dünya gündemini meşgul eden Rusya Ukrayna savaşı bu konuda oldukça belirleyici bir noktada yer alıyor. "1 Litre Benzin, Mazot, motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL, indirim veya zam mı geldi, düştü mü, yükseldi mi?" soruları yanıt arıyor. İşte 6 Nisan 2022 bugün benzin ve motorin fiyatları ve akaryakıt son durum

Benzin Fiyatı 6 Nisan 2022 I Bugün LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? 1 litre benzin ne kadar, kaç TL?

Benzin fiyatı son dakika gelişmeleri ilgiyle takip ediliyor. Akaryakıt fiyatları sadece özel araç sahiplerini değil içinde ulaşım bulunan birçok sektörü ekonomik anlamda etkiliyor. Brent petrolden direkt olarak etkilenen motorin ve benzin fiyatları son dakika gelişmeleriyle gündemde. "1 litre benzin ne kadar, kaç TL" sorusu yanıt aramaya başladı. Peki, benzin ve motorin fiyatı ne kadar oldu, zam ve indirim var mı? İşte cevaplar…

Benzin Fiyatı 6 Nisan 2022 I Bugün LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? 1 litre benzin ne kadar, kaç TL?

MOTORİN FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul motorin fiyatı: 22,08

Ankara motorin fiyatı: 22,18

İzmir motorin fiyatı: 22,19

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Benzin Fiyatı 6 Nisan 2022 I Bugün LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? 1 litre benzin ne kadar, kaç TL?

BENZİN FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul benzin fiyatı: 19,70

Ankara benzin fiyatı: 19,78

İzmir benzin fiyatı: 19,80

Benzin Fiyatı 6 Nisan 2022 I Bugün LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? 1 litre benzin ne kadar, kaç TL?

LPG FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul LPG fiyatı: 11,77

Ankara LPG fiyatı: 11,83

İzmir LPG fiyatı: 11,66

Benzin Fiyatı 6 Nisan 2022 I Bugün LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? 1 litre benzin ne kadar, kaç TL?

BRENT PETROL NE KADAR OLDU?

Petrol fiyatları, Rus birliklerinin Ukrayna'da savaş suçu işlediği iddialarının ardından Moskova'ya yönelik yeni yaptırım beklentilerinin arza dair endişeleri artırmasıyla erken işlemlerde yükseldi.

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