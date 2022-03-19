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Haberler Yaşam BENZİN FİYATI SON DURUM: Akaryakıt fiyat listesi brent petrolden etkilendi: 19 Mart 2022 motorin, LPG, mazot, benzin fiyatları ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 19.03.2022 07:58 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022 07:59

BENZİN FİYATI SON DURUM: Akaryakıt fiyat listesi brent petrolden etkilendi: 19 Mart 2022 motorin, LPG, mazot, benzin fiyatları ne kadar oldu?

Benzin fiyatı brent petrol fiyatlarındaki hareketlilikten doğrudan etkileniyor. Dış piyasalarda yaşanan gelişmeler neticesinde artışa geçen petrol fiyatları hızla gerileyerek 100 dolar psikolojik bandının altına inmişti. Bunun üzerine benzin fiyatları peş peşe indirim haberleriyle geriledi. Araç sahipleri 18 Mart 2022 tarihinde güncel 2022 motorin, LPG, mazot, benzin fiyatları ne kadar diye merak ediyor. Ankara, İzmir İstanbul'daki akaryakıt istasyonlarında 1 litre benzin fiyatı gelişmelerinde son durum ne? İşte benzinin litre fiyatı…

BENZİN FİYATI SON DURUM: Akaryakıt fiyat listesi brent petrolden etkilendi: 19 Mart 2022 motorin, LPG, mazot, benzin fiyatları ne kadar oldu?

Benzin fiyatı ve akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından canlı olarak takip ediliyor. Akaryakıt fiyat listesi her gün yenilenirken, uluslararası gelişmeler benzin fiyatları listesini belirlemede büyük bir rol oynuyor. 18 Mart 2022 motorin, LPG, mazot, benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Güncel benzin litre fiyatı art arda gelen indirimler ışığında bugün tekrar şekillendi. İşte 1 litre benzin fiyatı güncel rakamları…

BENZİN FİYATI GÜNCEL RAKAMLAR – 18 MART 2022

Ankara, İzmir, İstanbul gibi büyükşehirlerdeki akaryakıt istasyonlarında güncel benzin fiyatları ekranı bugün yeniden şekillendi. Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik benzin fiyatı listesinde değişikliğe neden oldu. İşte güncel rakamlar;

BENZİN FİYATI SON DURUM: Akaryakıt fiyat listesi brent petrolden etkilendi: 19 Mart 2022 motorin, LPG, mazot, benzin fiyatları ne kadar oldu?

SON DAKİKA: MOTORİN VE BENZİN FİYATI İÇİN PEŞ PEŞE İNDİRİMLER

Petrol fiyatları 2 haftanın en düşük seviyesi olan 100 dolar psikolojik bandının altına çekildi. Bu durumun motorin ve benzin fiyatı başta olmak üzere akaryakıt için indirim olarak yansıması bekleniyordu. Önceki gün 2,38 TL'lik motorin indirimi sonrası, bugün hem benzin hem de motorin için indirim geldi.

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BENZİN FİYATI SON DURUM: Akaryakıt fiyat listesi brent petrolden etkilendi: 19 Mart 2022 motorin, LPG, mazot, benzin fiyatları ne kadar oldu?

BRENT PETROL 13,5 YILIN ZİRVESİNDEYDİ, SERT DÜŞTÜ!

Serbest piyasada petrol fiyatları 133 dolardan yüzde 25'in üzerinde değer kaybına uğrayarak 100 dolar psikolojik bandını aşağı yönlü kırdı ve 2 haftanın en düşük seviyesi olan 97,5 dolara çekildi.

BENZİN FİYATI SON DURUM: Akaryakıt fiyat listesi brent petrolden etkilendi: 19 Mart 2022 motorin, LPG, mazot, benzin fiyatları ne kadar oldu?

BENZİN VE MOTORİN İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE NE KADAR OLDU?

Motorin fiyatları için 2,38 TL indirimin ardından bugün de 0,93 TL, benzin fiyatı içinse 1,76 TL indirim yaşandı. Buna göre akaryakıt firmalarının internet sitesindeki güncel verilere göre;

BENZİN FİYATI SON DURUM: Akaryakıt fiyat listesi brent petrolden etkilendi: 19 Mart 2022 motorin, LPG, mazot, benzin fiyatları ne kadar oldu?

İstanbul'da yeni motorin fiyatı 19,66 TL,
İstanbul'da yeni benzin fiyatı 18,71 TL,

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