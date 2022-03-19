Benzin fiyatı brent petrol fiyatlarındaki hareketlilikten doğrudan etkileniyor. Dış piyasalarda yaşanan gelişmeler neticesinde artışa geçen petrol fiyatları hızla gerileyerek 100 dolar psikolojik bandının altına inmişti. Bunun üzerine benzin fiyatları peş peşe indirim haberleriyle geriledi. Araç sahipleri 18 Mart 2022 tarihinde güncel 2022 motorin, LPG, mazot, benzin fiyatları ne kadar diye merak ediyor. Ankara, İzmir İstanbul'daki akaryakıt istasyonlarında 1 litre benzin fiyatı gelişmelerinde son durum ne? İşte benzinin litre fiyatı…