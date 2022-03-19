Benzin fiyatı ve akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından canlı olarak takip ediliyor. Akaryakıt fiyat listesi her gün yenilenirken, uluslararası gelişmeler benzin fiyatları listesini belirlemede büyük bir rol oynuyor. 18 Mart 2022 motorin, LPG, mazot, benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Güncel benzin litre fiyatı art arda gelen indirimler ışığında bugün tekrar şekillendi. İşte 1 litre benzin fiyatı güncel rakamları…

BENZİN FİYATI GÜNCEL RAKAMLAR – 18 MART 2022

Ankara, İzmir, İstanbul gibi büyükşehirlerdeki akaryakıt istasyonlarında güncel benzin fiyatları ekranı bugün yeniden şekillendi. Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik benzin fiyatı listesinde değişikliğe neden oldu. İşte güncel rakamlar;