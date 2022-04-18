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Haberler Yaşam BENZİN FİYATI GÜNCEL 2022 | Son Dakika Haberi: 18 Nisan LPG, Mazot, Motorin, Akaryakıt ve Benzin Fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 18.04.2022 16:31 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022 16:32

BENZİN FİYATI GÜNCEL 2022 | Son Dakika Haberi: 18 Nisan LPG, Mazot, Motorin, Akaryakıt ve Benzin Fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Son Dakika Haberi… Son dönemde akaryakıt fiyatlarında yaşanan artış, araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş, brent petrol fiyatlarında artışa neden olurken, bu durum hem ülkemizde hem de dünyada akaryakıt fiyatlarında artışı beraberinde getirdi. Hal böyle olunca, 18 Nisan LPG, Mazot, Motorin, Akaryakıt ve Benzin Fiyatları ne kadar, kaç TL oldu soruları araç sahipleri tarafından araştırılmaya başlandı. Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda bugün 111 dolardan işlem görüyor. Peki, benzinin litresi ne kadar, 1 litre benzin kaç tl oldu? İşte 18 Nisan LPG, Mazot, Motorin, Akaryakıt ve benzin fiyatları…

BENZİN FİYATI GÜNCEL 2022 | Son Dakika Haberi: 18 Nisan LPG, Mazot, Motorin, Akaryakıt ve Benzin Fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Benzin fiyatı güncel listesi araç sahiplerinin gündeminde yer alırken, son dakika haberleri de gelmeye devam ediyor. Hâlihazırda devam eden Rusya Ukrayna savaşı, dünya üzerinde brent petrol fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. 138 dolar bandına kadar çıkan ve rekorlar kıran brent petrol, bugün ise 111 dolar civarından işlem görüyor. Bu noktada, 18 Nisan LPG, Mazot, Motorin, Akaryakıt ve Benzin Fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Benzinin litresi ne kadar, 1 litre benzin kaç TL oldu soruları merak konusu oluyor. İşte 18 Nisan LPG, Mazot, Motorin, Akaryakıt ve benzin fiyatları…

BENZİN FİYATI GÜNCEL 2022 | Son Dakika Haberi: 18 Nisan LPG, Mazot, Motorin, Akaryakıt ve Benzin Fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

BENZİN FİYATLARI SON DURUM

İSTANBUL

İstanbul'da benzin litre fiyatı 19,01 TL

İstanbul'da motorin litre fiyatı 20,18 TL

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BENZİN FİYATI GÜNCEL 2022 | Son Dakika Haberi: 18 Nisan LPG, Mazot, Motorin, Akaryakıt ve Benzin Fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

ANKARA

Ankara'da benzin litre fiyatı 19,10 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 20,29 TL

BENZİN FİYATI GÜNCEL 2022 | Son Dakika Haberi: 18 Nisan LPG, Mazot, Motorin, Akaryakıt ve Benzin Fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

İZMİR

İzmir'de benzin litre fiyatı 19,12 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 20,28 TL

BENZİN FİYATI GÜNCEL 2022 | Son Dakika Haberi: 18 Nisan LPG, Mazot, Motorin, Akaryakıt ve Benzin Fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

MOTORİN VE BENZİN FİYATLARI SON DURUM!

16 Nisan Cumartesi geçerli olmak üzere motorin fiyatları 1,79 lira oldu. Brent petrolün düşüşü motorini etkilerken benzin fiyatında da indirim bekleniyor.

Varili 98,41 dolara kadar gerileyen brent petrol sert bir düşüş yaşamasının ardından akaryakıt fiyatları eski normaline dönmeyi bekliyor. Motorinde yapılan indirim veya zam pompaya yansıyor.

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