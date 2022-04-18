Haberler Yaşam BENZİN FİYATI GÜNCEL 2022 | Son Dakika Haberi: 18 Nisan LPG, Mazot, Motorin, Akaryakıt ve Benzin Fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Giriş Tarihi: 18.04.2022 16:31 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022 16:32

BENZİN FİYATI GÜNCEL 2022 | Son Dakika Haberi: 18 Nisan LPG, Mazot, Motorin, Akaryakıt ve Benzin Fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Son Dakika Haberi… Son dönemde akaryakıt fiyatlarında yaşanan artış, araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş, brent petrol fiyatlarında artışa neden olurken, bu durum hem ülkemizde hem de dünyada akaryakıt fiyatlarında artışı beraberinde getirdi. Hal böyle olunca, 18 Nisan LPG, Mazot, Motorin, Akaryakıt ve Benzin Fiyatları ne kadar, kaç TL oldu soruları araç sahipleri tarafından araştırılmaya başlandı. Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda bugün 111 dolardan işlem görüyor. Peki, benzinin litresi ne kadar, 1 litre benzin kaç tl oldu? İşte 18 Nisan LPG, Mazot, Motorin, Akaryakıt ve benzin fiyatları…