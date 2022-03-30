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Giriş Tarihi: 30.03.2022 23:35 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022 00:14

Benzin Fiyatı Güncel: 30 Mart 2022 bugün motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu, indirim ya da zam var mı?Akaryakıt son durum

Benzin fiyatı güncel listesi her gün araç sahipleri tarafından yakın mercek altında. Birçok piyasayı da beraberinde etkileyen motorin ve benzin fiyatları dünya genelinde brent petrol etkisiyle inişli çıkışlı bir grafikte seyrediyor. Geçtiğimiz gün mazot fiyatı üzerinde etkili olan 1 lira 55 kuruşluk indirim, etkilerini sürdürüyor. Bir süredir dünya basınını meşgul eden Rusya – Ukrayna savaşı ve beraberinde gelen diplomatik görüşmeler de piyasa üzerinde oldukça etkili. Şimdi vatandaşlar "benzin fiyatı ne kadar oldu" sorusuna yanıt arıyor. Peki, 30 Mart 2022 bugün akaryakıt, motorin, mazot ve benzin fiyatları ne kadar oldu, 1 litre benzin ne kadar, kaç TL? İşte güncel rakamlar…