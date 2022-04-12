Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SON DAKİKA: Benzin fiyatı için İNDİRİM BEKLENTİSİ! 12 Nisan 2022 İstanbul, Ankara, İzmir motorin ve benzin fiyatı düştü mü, indirim geldi mi, 1 litre benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 12.04.2022 20:38 Güncelleme Tarihi: 12.04.2022 20:38

SON DAKİKA: Benzin fiyatı için İNDİRİM BEKLENTİSİ! 12 Nisan 2022 İstanbul, Ankara, İzmir motorin ve benzin fiyatı düştü mü, indirim geldi mi, 1 litre benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Piyasaların etkisiyle brent petroldeki gerileme pompaya da yansımaya başlamış, benzin ve motorin fiyatlarında indirim haberleri için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrilmişti. Buna göre; Bazı akayakıt firmalarının internet sitelerinde motorinin 18,99 TL'den satılmaya başlandığı görüldü. Yeni ve güncel fiyatlarla ilgili olarak "12 Nisan 2022 İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatı düştü mü, indirim geldi mi, 1 litre benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte yeni ve güncel akaryakıt fiyatları ile benzin motorin fiyatı indirim ve zam haberleri...

SON DAKİKA: Benzin fiyatı için İNDİRİM BEKLENTİSİ! 12 Nisan 2022 İstanbul, Ankara, İzmir motorin ve benzin fiyatı düştü mü, indirim geldi mi, 1 litre benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

12 Nisan güncel benzin fiyatı... Brent petroldeki düşüşün etkisiyle beklenen motorin indirimi geçtiğimiz gün geldi. 12 Nisan itibarıyla fiyatlarda düşüş yapıldığı firmaların internet sitesinde görüldü. Daha önce zam ve indirim haberlerini duyuran EPGİS'in yaşanacak gelişmelerle ilgili açıklamaları yakından takip ediliyor. Öte yandan yeni fiyatlarla ilgili olarak "İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatları düştü mü, indirim geldi mi, ne zaman gelecek 1 litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 12 Nisan 2022 güncel ve indirimli LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatı listesi...

SON DAKİKA: Benzin fiyatı için İNDİRİM BEKLENTİSİ! 12 Nisan 2022 İstanbul, Ankara, İzmir motorin ve benzin fiyatı düştü mü, indirim geldi mi, 1 litre benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

MOTORİN VE BENZİN FİYATLARI SON DURUM

Dün akşam saatleri itibarıyla duyurulan 1,04 TL motorin indirimi bugün itibarıyla pompaya yansıdı. Brent petrolün düşüşü motorini etkilerken benzin fiyatında da indirim bekleniyor.

Varili 98,41 dolara kadar gerileyen brent petrol sert bir düşüş yaşamasının ardından akaryakıt fiyatları eski normaline dönmeyi bekliyor. Motorinde yapılan indirim şu anda pompaya yansımış durumda.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA: Benzin fiyatı için İNDİRİM BEKLENTİSİ! 12 Nisan 2022 İstanbul, Ankara, İzmir motorin ve benzin fiyatı düştü mü, indirim geldi mi, 1 litre benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

İzmir'de benzin litre fiyatı 19,12 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı 20,28 TL

SON DAKİKA: Benzin fiyatı için İNDİRİM BEKLENTİSİ! 12 Nisan 2022 İstanbul, Ankara, İzmir motorin ve benzin fiyatı düştü mü, indirim geldi mi, 1 litre benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Ankara'da benzin litre fiyatı 19,11 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı 20,29 TL

SON DAKİKA: Benzin fiyatı için İNDİRİM BEKLENTİSİ! 12 Nisan 2022 İstanbul, Ankara, İzmir motorin ve benzin fiyatı düştü mü, indirim geldi mi, 1 litre benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

İstanbul'da benzin litre fiyatı 19,00 TL
İstanbul'da motorin litre fiyatı 20,18 TL

SON DAKİKA