Haberler Yaşam SON DAKİKA: Benzin fiyatı için İNDİRİM BEKLENTİSİ! 12 Nisan 2022 İstanbul, Ankara, İzmir motorin ve benzin fiyatı düştü mü, indirim geldi mi, 1 litre benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Giriş Tarihi: 12.04.2022 20:38 Güncelleme Tarihi: 12.04.2022 20:38

SON DAKİKA: Benzin fiyatı için İNDİRİM BEKLENTİSİ! 12 Nisan 2022 İstanbul, Ankara, İzmir motorin ve benzin fiyatı düştü mü, indirim geldi mi, 1 litre benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Piyasaların etkisiyle brent petroldeki gerileme pompaya da yansımaya başlamış, benzin ve motorin fiyatlarında indirim haberleri için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrilmişti. Buna göre; Bazı akayakıt firmalarının internet sitelerinde motorinin 18,99 TL'den satılmaya başlandığı görüldü. Yeni ve güncel fiyatlarla ilgili olarak "12 Nisan 2022 İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatı düştü mü, indirim geldi mi, 1 litre benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte yeni ve güncel akaryakıt fiyatları ile benzin motorin fiyatı indirim ve zam haberleri...