Haberler Yaşam BENZİN FİYATI İNDİRİM VE ZAM HABERLERİYLE GÜNDEMDE! 1 Litre Benzin ve motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL, indirim veya zam mı geldi?

Giriş Tarihi: 08.04.2022 09:14 Güncelleme Tarihi: 08.04.2022 09:17

BENZİN FİYATI İNDİRİM VE ZAM HABERLERİYLE GÜNDEMDE! 1 Litre Benzin ve motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL, indirim veya zam mı geldi?

Motorin benzin fiyatı zam ve indirim haberleriyle piyasalardaki dalgalı seyrini sürdürüyor. Brent petrolün etkisiyle şekillenen Akaryakıt fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Hal böyleyken 8 Nisan bugün de "1 Litre Benzin, Mazot, motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL, indirim veya zam mı geldi, düştü mü, yükseldi mi?" soruları yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere fiyatlar İstanbul, Ankara, İzmir gibi il il de değişiklik gösterebiliyor. Brent petroldeki artışla beraber yeni zam haberlerinin gelip gelmediği de özellikle araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Peki, 1 Litre Benzine ve motorine indirim veya zam mı geldi, akaryakıt fiyatları düştü mü, yükseldi mi? İşte tüm detaylar...