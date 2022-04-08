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Haberler Yaşam BENZİN FİYATI İNDİRİM VE ZAM HABERLERİYLE GÜNDEMDE! 1 Litre Benzin ve motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL, indirim veya zam mı geldi?
Giriş Tarihi: 08.04.2022 09:14 Güncelleme Tarihi: 08.04.2022 09:17

BENZİN FİYATI İNDİRİM VE ZAM HABERLERİYLE GÜNDEMDE! 1 Litre Benzin ve motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL, indirim veya zam mı geldi?

Motorin benzin fiyatı zam ve indirim haberleriyle piyasalardaki dalgalı seyrini sürdürüyor. Brent petrolün etkisiyle şekillenen Akaryakıt fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Hal böyleyken 8 Nisan bugün de "1 Litre Benzin, Mazot, motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL, indirim veya zam mı geldi, düştü mü, yükseldi mi?" soruları yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere fiyatlar İstanbul, Ankara, İzmir gibi il il de değişiklik gösterebiliyor. Brent petroldeki artışla beraber yeni zam haberlerinin gelip gelmediği de özellikle araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Peki, 1 Litre Benzine ve motorine indirim veya zam mı geldi, akaryakıt fiyatları düştü mü, yükseldi mi? İşte tüm detaylar...

BENZİN FİYATI İNDİRİM VE ZAM HABERLERİYLE GÜNDEMDE! 1 Litre Benzin ve motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL, indirim veya zam mı geldi?

Brent petrolün etkisiyle benzin fiyatı üzerindeki hareketli süreç devam ediyor. Son olarak Geçtiğimiz gün Uluslararası Enerji Ajansı'nın savaş nedeniyle yaşanabilecek tedarik sıkıntılarını gidermeye yönelik acil durum rezervlerinden 120 milyon varil petrolü daha kullanıma açacağını duyurmuş bu da piyasaları etkileyen etmenlerden olmuştu. Şimdilerde vatandaşlar yeni zam ve indirim haberlerini takip edebilmek üzere "1 Litre Benzin, Mazot, motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL, indirim veya zam mı geldi, düştü mü, yükseldi mi?" sorularına yanıt arıyor. İşte 8 Nisan 2022 Motorin ve benzin fiyatı gelişmeleri...

BENZİN FİYATI İNDİRİM VE ZAM HABERLERİYLE GÜNDEMDE! 1 Litre Benzin ve motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL, indirim veya zam mı geldi?

8 NİSAN BENZİN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL

İstanbul benzin fiyatı: 19,00 TL

Ankara benzin fiyatı: 19,08 TL

İzmir benzin fiyatı: 19,10

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BENZİN FİYATI İNDİRİM VE ZAM HABERLERİYLE GÜNDEMDE! 1 Litre Benzin ve motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL, indirim veya zam mı geldi?

8 NİSAN MOTORİN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

İstanbul motorin fiyatı: 22,08

Ankara motorin fiyatı: 22,18

İzmir motorin fiyatı: 22,19

BENZİN FİYATI İNDİRİM VE ZAM HABERLERİYLE GÜNDEMDE! 1 Litre Benzin ve motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL, indirim veya zam mı geldi?

8 NİSAN LPG FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

İstanbul LPG fiyatı: 11,77

Ankara LPG fiyatı: 11,83

İzmir LPG fiyatı: 11,66

BENZİN FİYATI İNDİRİM VE ZAM HABERLERİYLE GÜNDEMDE! 1 Litre Benzin ve motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL, indirim veya zam mı geldi?

BRENT PETROLDE DİKKAT ÇEKEN GRAFİK!

Petrol fiyatları, Rus birliklerinin Ukrayna'da savaş suçu işlediği iddialarının ardından Moskova'ya yönelik yeni yaptırım beklentilerinin arza dair endişeleri artırmasıyla erken işlemlerde yükseldi.

Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 1,5 artışla 109,11 dolara çıktı. ABD hafif ham petrolü yüzde 1,6 artışla 104,89 dolara yükseldi.

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