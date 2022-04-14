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Haberler Yaşam Benzin fiyatı indirimi sonrası gözler fiyat listesinde! 14 Nisan bugün motorin, mazot, benzin fiyatları ne kadar oldu, yeniden indirim gelir mi?
Giriş Tarihi: 14.04.2022 07:54 Güncelleme Tarihi: 14.04.2022 07:54

Benzin fiyatı indirimi sonrası gözler fiyat listesinde! 14 Nisan bugün motorin, mazot, benzin fiyatları ne kadar oldu, yeniden indirim gelir mi?

Benzin fiyatı güncel tablosunda araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı! Geçtiğimiz günlerde motorin ve mazot fiyatlarında gözlemlenen 1,04 TL'lik indirimle birlikte benzin fiyatları bir miktar gerilemişti. Motorine paralel olarak düşüşe geçen benzin fiyatları 14 Nisan tarihinde araç sahiplerinin araştırma konusu halini aldı. 14 Nisan bugün motorin, mazot, benzin fiyatları ne kadar oldu, kaç TL, yeniden indirim gelir mi sorusuna ilişkin yanıtlar ve Ankara, İzmir, İstanbul'da akaryakıtın litre fiyatı takip ediliyor. İşte güncel rakamlar!

Benzin fiyatı indirimi sonrası gözler fiyat listesinde! 14 Nisan bugün motorin, mazot, benzin fiyatları ne kadar oldu, yeniden indirim gelir mi?

Benzin fiyatları brent petrolde gözlemlenen düşüşün akabinde tekrar gündeme geliyor. Bu düşüşle birlikte yapılan indirim sonrası benzinin litre fiyatı da düşüşe geçerken, 14 Nisan Motorin, mazot, benzin fiyatları bugün ne kadar oldu, yeniden indirim gelir mi soruları araç sahipleri tarafından sıkça araştırılıyor. İstasyonlardaki güncel durum vatandaşın gündemini meşgul ederken, brent petrolde yaşanan gelişmeler küresel piyasaların seyrini etkilemeye devam ediyor. İşte benzin fiyatı indirimi sonrası güncel liste ve bugünkü Ankara, İzmir, İstanbul benzin fiyatları güncel rakamlar…

Benzin fiyatı indirimi sonrası gözler fiyat listesinde! 14 Nisan bugün motorin, mazot, benzin fiyatları ne kadar oldu, yeniden indirim gelir mi?

MOTORİN VE BENZİN FİYATLARI SON DURUM!

Geçtiğimiz günlerde duyurulan 1,04 TL motorin indirimi bugün itibarıyla pompaya yansıdı. Brent petrolün düşüşü motorini etkilerken benzin fiyatında da indirim bekleniyor.

Varili 98,41 dolara kadar gerileyen brent petrol sert bir düşüş yaşamasının ardından akaryakıt fiyatları eski normaline dönmeyi bekliyor. Motorinde yapılan indirim şu anda pompaya yansımış durumda.

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Benzin fiyatı indirimi sonrası gözler fiyat listesinde! 14 Nisan bugün motorin, mazot, benzin fiyatları ne kadar oldu, yeniden indirim gelir mi?

BENZİN FİYATLARI – 14 NİSAN 2022

İşte bugünkü güncel rakamlar;

Benzin fiyatı indirimi sonrası gözler fiyat listesinde! 14 Nisan bugün motorin, mazot, benzin fiyatları ne kadar oldu, yeniden indirim gelir mi?

İSTANBUL

İstanbul'da benzin litre fiyatı 19,00 TL

İstanbul'da motorin litre fiyatı 20,18 TL

Benzin fiyatı indirimi sonrası gözler fiyat listesinde! 14 Nisan bugün motorin, mazot, benzin fiyatları ne kadar oldu, yeniden indirim gelir mi?

İZMİR

İzmir'de benzin litre fiyatı 19,12 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 20,28 TL

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