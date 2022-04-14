Haberler Yaşam Benzin fiyatı indirimi sonrası gözler fiyat listesinde! 14 Nisan bugün motorin, mazot, benzin fiyatları ne kadar oldu, yeniden indirim gelir mi?

Giriş Tarihi: 14.04.2022 07:54 Güncelleme Tarihi: 14.04.2022 07:54

Benzin fiyatı indirimi sonrası gözler fiyat listesinde! 14 Nisan bugün motorin, mazot, benzin fiyatları ne kadar oldu, yeniden indirim gelir mi?

Benzin fiyatı güncel tablosunda araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı! Geçtiğimiz günlerde motorin ve mazot fiyatlarında gözlemlenen 1,04 TL'lik indirimle birlikte benzin fiyatları bir miktar gerilemişti. Motorine paralel olarak düşüşe geçen benzin fiyatları 14 Nisan tarihinde araç sahiplerinin araştırma konusu halini aldı. 14 Nisan bugün motorin, mazot, benzin fiyatları ne kadar oldu, kaç TL, yeniden indirim gelir mi sorusuna ilişkin yanıtlar ve Ankara, İzmir, İstanbul'da akaryakıtın litre fiyatı takip ediliyor. İşte güncel rakamlar!