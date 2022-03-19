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Haberler Yaşam FLAŞ: Benzin fiyatı ne kadar, kaç lira, 1 litresi kaç para oldu, düştü mü? 19 Mart 2022 akaryakıt fiyatları ile mazot, LPG, motorin, benzin fiyatı güncel liste 2022
Giriş Tarihi: 19.03.2022 10:47 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022 10:47

FLAŞ: Benzin fiyatı ne kadar, kaç lira, 1 litresi kaç para oldu, düştü mü? 19 Mart 2022 akaryakıt fiyatları ile mazot, LPG, motorin, benzin fiyatı güncel liste 2022

Benzin, mazot, LPG, motorin (Akaryakıt) fiyatları 19 Mart 2022 bugün de gündemde yer almaya devam ediyor. Son dönemde Rusya Ukrayna savaşı birçok piyasayı olduğu gibi petrol piyasasını da etkiledi. Bu noktada akaryakıt fiyatlarındaki indirim ve zam haberleri yakından takip ediliyor. Özellikle araç sahipleri "1 Litre benzin Mazot, motorin fiyatları ne kadar oldu, kaç TL, indirim mi geldi, düştü mü?" sorularına yanıt arıyor. Geçtiğimiz hafta bilindiği üzere peş peşe indirimler pompaya yansımıştı. İşte 19 Mart 2022 brent petroldeki düşüş sonrası güncel benzin fiyatları listesi ve tüm detaylar...

FLAŞ: Benzin fiyatı ne kadar, kaç lira, 1 litresi kaç para oldu, düştü mü? 19 Mart 2022 akaryakıt fiyatları ile mazot, LPG, motorin, benzin fiyatı güncel liste 2022

Bugün de sabah saatlerinden itibaren güncel benzin fiyatı listesi özellikle araç sahipleri tarafından merak konusu haline geldi. Bu noktada ise "19 Mart bugün Akaryakıt, LPG, Benzin, mazot, motorin fiyatı ne kadar, 1 Litresi kaç TL?" şeklindeki sorular yanıt arıyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde brent petroldeki düşüşle beraber peş peşe indirimler geçerli olmuştu. Peki, benzinin litre fiyatı ne kadar oldu, Benzin, mazot, LPG, motorin (Akaryakıt) fiyatları kaç TL, düştü mü? İşte bugünden gelişmeler…

FLAŞ: Benzin fiyatı ne kadar, kaç lira, 1 litresi kaç para oldu, düştü mü? 19 Mart 2022 akaryakıt fiyatları ile mazot, LPG, motorin, benzin fiyatı güncel liste 2022

SON DAKİKA: MOTORİN VE BENZİN FİYATI İÇİN PEŞ PEŞE İNDİRİMLER GELDİ

Petrol fiyatları 2 haftanın en düşük seviyesi olan 100 dolar psikolojik bandının altına çekildi. Bu durumun motorin ve benzin fiyatı başta olmak üzere akaryakıt için indirim olarak yansıması bekleniyordu. Önceki gün 2,38 TL'lik motorin indirimi sonrası, bugün hem benzin hem de motorin için indirim geldi.

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FLAŞ: Benzin fiyatı ne kadar, kaç lira, 1 litresi kaç para oldu, düştü mü? 19 Mart 2022 akaryakıt fiyatları ile mazot, LPG, motorin, benzin fiyatı güncel liste 2022

BRENT PETROL 13,5 YILIN ZİRVESİNDEYDİ, SERT DÜŞTÜ!

Serbest piyasada petrol fiyatları 133 dolardan yüzde 25'in üzerinde değer kaybına uğrayarak 100 dolar psikolojik bandını aşağı yönlü kırdı ve 2 haftanın en düşük seviyesi olan 97,5 dolara çekildi.

FLAŞ: Benzin fiyatı ne kadar, kaç lira, 1 litresi kaç para oldu, düştü mü? 19 Mart 2022 akaryakıt fiyatları ile mazot, LPG, motorin, benzin fiyatı güncel liste 2022

MOTORİNE YENİ ZAM!

Motorinin litre fiyatı, yaklaşık olarak İstanbul'da 20,63 TL'ye, Ankara'da ve İzmir'de 20,74 TL'ye yükseldi. Benzinin litresi ise yaklaşık olarak İstanbul'da 18,10 TL, Ankara'da 18,20 TL, İzmir'de 18,22 TL'den satılıyor. Zamla birlikte motorinde fiyat artış oranı, son bir yılda yüzde 192, yıl başından bu yana yüzde 68 oldu.

FLAŞ: Benzin fiyatı ne kadar, kaç lira, 1 litresi kaç para oldu, düştü mü? 19 Mart 2022 akaryakıt fiyatları ile mazot, LPG, motorin, benzin fiyatı güncel liste 2022

PETROL FİYATLARI İÇİN DÜŞÜŞLE BERABER YENİ İNDİRİMLER GELEBİLİR

Akaryakıtta petrole paralel indirimlerin sürmesi bekleniyor. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre, 17 Mart 2022'den itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarında 62 kuruş, motorinde 1 TL indirim bekleniyor.

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