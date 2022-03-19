Haberler Yaşam FLAŞ: Benzin fiyatı ne kadar, kaç lira, 1 litresi kaç para oldu, düştü mü? 19 Mart 2022 akaryakıt fiyatları ile mazot, LPG, motorin, benzin fiyatı güncel liste 2022

Giriş Tarihi: 19.03.2022 10:47 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022 10:47

FLAŞ: Benzin fiyatı ne kadar, kaç lira, 1 litresi kaç para oldu, düştü mü? 19 Mart 2022 akaryakıt fiyatları ile mazot, LPG, motorin, benzin fiyatı güncel liste 2022

Benzin, mazot, LPG, motorin (Akaryakıt) fiyatları 19 Mart 2022 bugün de gündemde yer almaya devam ediyor. Son dönemde Rusya Ukrayna savaşı birçok piyasayı olduğu gibi petrol piyasasını da etkiledi. Bu noktada akaryakıt fiyatlarındaki indirim ve zam haberleri yakından takip ediliyor. Özellikle araç sahipleri "1 Litre benzin Mazot, motorin fiyatları ne kadar oldu, kaç TL, indirim mi geldi, düştü mü?" sorularına yanıt arıyor. Geçtiğimiz hafta bilindiği üzere peş peşe indirimler pompaya yansımıştı. İşte 19 Mart 2022 brent petroldeki düşüş sonrası güncel benzin fiyatları listesi ve tüm detaylar...