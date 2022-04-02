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Giriş Tarihi: 02.04.2022 07:29 Güncelleme Tarihi: 02.04.2022 07:29

Benzin fiyatı ne kadar oldu, indirim gelecek mi? Motorin indirimi sonrası 2 Nisan mazot, akaryakıt, motorin, LPG ve benzin fiyatları kaç TL?

Benzin fiyatı güncel listesi araç sahipleri tarafından her geçen gün takip ediliyor. Akaryakıta zam veya indirim gelip gelmediğini merak edenler benzin fiyatı ne kadar oldu, indirim gelecek mi sorusuyla güncel rakamları inceliyor. Geçtiğimiz günlerde uygulanan motorin indiriminin ardından yeni bir indirim olabileceği iddiası gündeme gelmişti. Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ve küresel piyasalardaki hareketlilik sonucu gözler benzin fiyatları ve akaryakıt fiyat listesine çevrildi. Motorin indirimi sonrası 2 Nisan mazot, akaryakıt, motorin, LPG ve benzin fiyatları kaç TL? İşte güncel rakamlar!

Benzin fiyatı ne kadar oldu, indirim gelecek mi? Motorin indirimi sonrası 2 Nisan mazot, akaryakıt, motorin, LPG ve benzin fiyatları kaç TL?

Benzin fiyatları, geçtiğimiz hafta brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüşle birlikte araç sahipleri tarafından Benzin fiyatı ne kadar oldu, indirim gelecek mi sorusuyla mercek altına alındı. Geçtiğimiz günlerde motorine uygulanan indirimin ardından yeni bir indirim beklentisi artarken, pek çok kişi benzin fiyatı için de bir indirim uygulanması ihtimali üzerinde duruyor. Motorin indirimi sonrası 2 Nisan mazot, akaryakıt, motorin, LPG ve benzin fiyatları kaç TL oldu, benzinin 1 litresi ne kadar? İşte 2 Nisan 2022 güncel benzin fiyatı listesi…

SON DAKİKA: BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU, İNDİRİM GELDİ Mİ?

Benzin fiyatları için güncel gelişmeleri anbean takip eden araç sahipleri, bugün benzine indirim geldi mi, zam geldi mi gibi sorularla konuyu araştırıyor. Brent petrolün varil fiyatındaki sert düşüşler akaryakıt fiyatlarını da etkilerken, benzin fiyatı da durumdan doğrudan etkileniyor. İşte il il güncel benzin fiyatları listesi;

Benzin fiyatı ne kadar oldu, indirim gelecek mi? Motorin indirimi sonrası 2 Nisan mazot, akaryakıt, motorin, LPG ve benzin fiyatları kaç TL?

BENZİN FİYATLARI - 2 NİSAN 2022

İstanbul benzin fiyatı: 19,70

Ankara benzin fiyatı: 19,78

İzmir benzin fiyatı: 19,80

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Benzin fiyatı ne kadar oldu, indirim gelecek mi? Motorin indirimi sonrası 2 Nisan mazot, akaryakıt, motorin, LPG ve benzin fiyatları kaç TL?

MOTORİN FİYATLARI - 2 NİSAN 2022

İstanbul motorin fiyatı: 22,08

Ankara motorin fiyatı: 22,18

İzmir motorin fiyatı: 22,19

Benzin fiyatı ne kadar oldu, indirim gelecek mi? Motorin indirimi sonrası 2 Nisan mazot, akaryakıt, motorin, LPG ve benzin fiyatları kaç TL?

BRENT PETROL NE KADAR OLDU?

Geçtiğimiz hafta uluslararası piyasalarda gün 122,12 dolardan işlem gören petrolün varil fiyatı, bugün 107 dolar seviyelerine kadar düştü.

Brent petroldeki bu düşüş nedeniyle akaryakıt fiyatlarında indirim beklentileri doğdu.

Benzin fiyatı ne kadar oldu, indirim gelecek mi? Motorin indirimi sonrası 2 Nisan mazot, akaryakıt, motorin, LPG ve benzin fiyatları kaç TL?

DÜNYADAN AKARYAKIT GELİŞMELERİ

Kazakistan petrolünü Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Novorossiysk terminaline taşıyan Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu'nda sevkiyatın, Novorossiysk Deniz Terminali'nin Karadeniz'de yaşanan fırtına ve devam eden kötü hava şartları nedeniyle hasar görmesi sonucunda tamamıyla durması da arz endişelerini artırdı.

Kazakistan Enerji Bakanlığı, ülkenin petrol ihracatının yaklaşık yüzde 80'inin yapıldığı hattın durmasının ardından sevkiyat için alternatif güzergahlar araştırdıklarını bildirdi.

Brent petrolde teknik olarak 120,10 ile 122,35 dolar aralığının direnç, 117,85 ile 115,60 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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