Benzin fiyatı ne kadar oldu, indirim gelecek mi? Motorin indirimi sonrası 2 Nisan mazot, akaryakıt, motorin, LPG ve benzin fiyatları kaç TL?

Benzin fiyatı güncel listesi araç sahipleri tarafından her geçen gün takip ediliyor. Akaryakıta zam veya indirim gelip gelmediğini merak edenler benzin fiyatı ne kadar oldu, indirim gelecek mi sorusuyla güncel rakamları inceliyor. Geçtiğimiz günlerde uygulanan motorin indiriminin ardından yeni bir indirim olabileceği iddiası gündeme gelmişti. Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ve küresel piyasalardaki hareketlilik sonucu gözler benzin fiyatları ve akaryakıt fiyat listesine çevrildi. Motorin indirimi sonrası 2 Nisan mazot, akaryakıt, motorin, LPG ve benzin fiyatları kaç TL? İşte güncel rakamlar!