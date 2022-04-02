Benzin fiyatı ne kadar oldu, indirim gelecek mi? Motorin indirimi sonrası 2 Nisan mazot, akaryakıt, motorin, LPG ve benzin fiyatları kaç TL?

Benzin fiyatları, geçtiğimiz hafta brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüşle birlikte araç sahipleri tarafından Benzin fiyatı ne kadar oldu, indirim gelecek mi sorusuyla mercek altına alındı. Geçtiğimiz günlerde motorine uygulanan indirimin ardından yeni bir indirim beklentisi artarken, pek çok kişi benzin fiyatı için de bir indirim uygulanması ihtimali üzerinde duruyor. Motorin indirimi sonrası 2 Nisan mazot, akaryakıt, motorin, LPG ve benzin fiyatları kaç TL oldu, benzinin 1 litresi ne kadar? İşte 2 Nisan 2022 güncel benzin fiyatı listesi…

SON DAKİKA: BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU, İNDİRİM GELDİ Mİ?

Benzin fiyatları için güncel gelişmeleri anbean takip eden araç sahipleri, bugün benzine indirim geldi mi, zam geldi mi gibi sorularla konuyu araştırıyor. Brent petrolün varil fiyatındaki sert düşüşler akaryakıt fiyatlarını da etkilerken, benzin fiyatı da durumdan doğrudan etkileniyor. İşte il il güncel benzin fiyatları listesi;