Haberler Yaşam Mazot ve benzin fiyatı son dakika gelişmeleri 2022: 21 Nisan Bugün LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu, zam geldi mi, indirim var mı?

Giriş Tarihi: 21.04.2022 07:55 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022 07:57

Mazot ve benzin fiyatı son dakika gelişmeleri 2022: 21 Nisan Bugün LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu, zam geldi mi, indirim var mı?

Benzin fiyatları araç sahiplerinin ve diğer birçok piyasanın gündeminde. Dünya genelinde yaşanan olaylar ve bunlara yapılan diplomatik görüşmeler ışığında brent petrol fiyatı ile etkilenen benzin fiyatları son dakika gelişmeleri ile bugünün gündemindeki yerini aldı. Benzin ve motorin fiyatları inişli çıkışlı bir grafikte seyrederken '21 Nisan bugün LPG, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, zam geldi mi, indirim gelecek mi?' soruları yanıt aramaya başladı. Dünya genelinde yakın mercek altında olan güncel fiyat listesi ile İzmir, Ankara, İstanbul LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu, zam geldi mi, indirim var mı? İşte akaryakıt fiyatlar güncel rakamlar…