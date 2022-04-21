Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Mazot ve benzin fiyatı son dakika gelişmeleri 2022: 21 Nisan Bugün LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu, zam geldi mi, indirim var mı?
Giriş Tarihi: 21.04.2022 07:55 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022 07:57

Mazot ve benzin fiyatı son dakika gelişmeleri 2022: 21 Nisan Bugün LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu, zam geldi mi, indirim var mı?

Benzin fiyatları araç sahiplerinin ve diğer birçok piyasanın gündeminde. Dünya genelinde yaşanan olaylar ve bunlara yapılan diplomatik görüşmeler ışığında brent petrol fiyatı ile etkilenen benzin fiyatları son dakika gelişmeleri ile bugünün gündemindeki yerini aldı. Benzin ve motorin fiyatları inişli çıkışlı bir grafikte seyrederken '21 Nisan bugün LPG, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, zam geldi mi, indirim gelecek mi?' soruları yanıt aramaya başladı. Dünya genelinde yakın mercek altında olan güncel fiyat listesi ile İzmir, Ankara, İstanbul LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu, zam geldi mi, indirim var mı? İşte akaryakıt fiyatlar güncel rakamlar…

Mazot ve benzin fiyatı son dakika gelişmeleri 2022: 21 Nisan Bugün LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu, zam geldi mi, indirim var mı?

Benzin ve motorin fiyatı İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyükşehirler başta olmak üzere tüm Türkiye'nin gündemindeki yerini aldı. Aylardır süren Rusya Ukrayna savaşı ve buna bağlı uluslararası görüşmelerle birlikte brent petrol fiyatları üzerindeki iniş çıkış akaryakıt fiyatlarında da etkili oldu. Bu noktada '21 Nisan bugün LPG, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, zam geldi mi, indirim gelecek mi?' soruları gündemde. Bugünün güncel rakamları ile İzmir, Ankara, İstanbul mazot ve benzin fiyatı ne kadar oldu, zam geldi mi, indirim var mı? İşte benzin fiyatları son dakika

Mazot ve benzin fiyatı son dakika gelişmeleri 2022: 21 Nisan Bugün LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu, zam geldi mi, indirim var mı?

MOTORİN VE BENZİN FİYATLARI GÜNCEL

ANKARA

Ankara'da benzin litre fiyatı 19,10 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 20,29 TL

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Mazot ve benzin fiyatı son dakika gelişmeleri 2022: 21 Nisan Bugün LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu, zam geldi mi, indirim var mı?

İZMİR

İzmir'de benzin litre fiyatı 19,12 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 20,28 TL

Mazot ve benzin fiyatı son dakika gelişmeleri 2022: 21 Nisan Bugün LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu, zam geldi mi, indirim var mı?

İSTANBUL

İstanbul'da benzin litre fiyatı 19,01 TL

İstanbul'da motorin litre fiyatı 20,18 TL

Mazot ve benzin fiyatı son dakika gelişmeleri 2022: 21 Nisan Bugün LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu, zam geldi mi, indirim var mı?

MOTORİN FİYATI NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

Motorin fiyatları;

İstanbul'da ortalama 20,24 liradan 22,03 liraya,

Ankara'da 20,32 liradan 22,11 liraya,

İzmir'de ise 20,32 liradan 22,12 liraya çıktı.

SON DAKİKA