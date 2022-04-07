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Giriş Tarihi: 07.04.2022 08:06 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022 08:07

Benzin Fiyatı Son Dakika Güncel I 7 Nisan 2022 Bugün LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu, indirim ya da zam var mı? 1 litre benzin ne kadar, kaç TL?

Dünya genelinde yaşanan gelişmelere bağlı olarak inişli çıkışlı bir grafikte seyreden benzin fiyatları haftanın her günü gündemdeki yerini alıyor. Brent petrol fiyatı bazında direkt etkilenen akaryakıt fiyatları bugün sabah saatleriyle birlikte gündemdeki yerini aldı. Geçtiğimiz hafta motorin indirimi ile birlikte adım adım normaline dönmeye başlayan benzin fiyatı için "LPG, Mazot, benzin, motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL, indirim veya zam mı geldi, düştü mü, yükseldi mi?" soruları yanıt arıyor. İşte 7 Nisan 2022 bugün benzin ve motorin fiyatları ve akaryakıt son dakika gelişmeleri…

Benzin Fiyatı Son Dakika Güncel I 7 Nisan 2022 Bugün LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu, indirim ya da zam var mı? 1 litre benzin ne kadar, kaç TL?

Benzin fiyatı son dakika gelişmeleri dünya genelinde yaşanan savaşlar ve diplomatik görüşmelerle birlikte ilgiyle takip ediliyor. Akaryakıt fiyatları sadece özel araç sahiplerini değil içinde ulaşım bulunan birçok sektörü ekonomik anlamda etkiliyor. Benzin ve motorin fiyatları dünya genelinde gündem olan konu başlıklarından biri. "1 litre benzin ne kadar, kaç TL" sorusu bugün de yanıt aramaya başladı. Peki, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu, zam ve indirim var mı? İşte detaylar…

Benzin Fiyatı Son Dakika Güncel I 7 Nisan 2022 Bugün LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu, indirim ya da zam var mı? 1 litre benzin ne kadar, kaç TL?

MOTORİN FİYATI NE KADAR, TL?

İstanbul motorin fiyatı: 22,08

Ankara motorin fiyatı: 22,18

İzmir motorin fiyatı: 22,19

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Benzin Fiyatı Son Dakika Güncel I 7 Nisan 2022 Bugün LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu, indirim ya da zam var mı? 1 litre benzin ne kadar, kaç TL?

MOTORİN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

İstanbul motorin fiyatı: 22,08

Ankara motorin fiyatı: 22,18

İzmir motorin fiyatı: 22,19

Benzin Fiyatı Son Dakika Güncel I 7 Nisan 2022 Bugün LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu, indirim ya da zam var mı? 1 litre benzin ne kadar, kaç TL?

LPG FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

İstanbul LPG fiyatı: 11,77

Ankara LPG fiyatı: 11,83

İzmir LPG fiyatı: 11,66

Benzin Fiyatı Son Dakika Güncel I 7 Nisan 2022 Bugün LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu, indirim ya da zam var mı? 1 litre benzin ne kadar, kaç TL?

BRENT PETROLDE İLGİNÇ GRAFİK!

Petrol fiyatları, Rus birliklerinin Ukrayna'da savaş suçu işlediği iddialarının ardından Moskova'ya yönelik yeni yaptırım beklentilerinin arza dair endişeleri artırmasıyla erken işlemlerde yükseldi.

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