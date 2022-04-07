Dünya genelinde yaşanan gelişmelere bağlı olarak inişli çıkışlı bir grafikte seyreden benzin fiyatları haftanın her günü gündemdeki yerini alıyor. Brent petrol fiyatı bazında direkt etkilenen akaryakıt fiyatları bugün sabah saatleriyle birlikte gündemdeki yerini aldı. Geçtiğimiz hafta motorin indirimi ile birlikte adım adım normaline dönmeye başlayan benzin fiyatı için "LPG, Mazot, benzin, motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL, indirim veya zam mı geldi, düştü mü, yükseldi mi?" soruları yanıt arıyor. İşte 7 Nisan 2022 bugün benzin ve motorin fiyatları ve akaryakıt son dakika gelişmeleri…