Benzin fiyatı son dakika gelişmeleri dünya genelinde yaşanan savaşlar ve diplomatik görüşmelerle birlikte ilgiyle takip ediliyor. Akaryakıt fiyatları sadece özel araç sahiplerini değil içinde ulaşım bulunan birçok sektörü ekonomik anlamda etkiliyor. Benzin ve motorin fiyatları dünya genelinde gündem olan konu başlıklarından biri. "1 litre benzin ne kadar, kaç TL" sorusu bugün de yanıt aramaya başladı. Peki, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu, zam ve indirim var mı? İşte detaylar…