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Haberler Yaşam Benzin fiyatı son dakika sert düştü! 30 Mart motorin indirimi sonrası akaryakıt, motorin, mazot ve benzin fiyatları ne kadar, litre fiyatı kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 30.03.2022 07:21 Güncelleme Tarihi: 30.03.2022 07:21

Benzin fiyatı son dakika sert düştü! 30 Mart motorin indirimi sonrası akaryakıt, motorin, mazot ve benzin fiyatları ne kadar, litre fiyatı kaç TL oldu?

Benzin fiyatı, gelen büyük indirim müjdesinin ardından araç sahiplerinin gündemine oturmuştu. Dün akşam saatlerinde motorin ve benzin litre fiyatı için 1,55 TL indirimin uygulamaya konulduğu duyuruldu. Rusya Ukrayna arasında geçen ve ülkemizde düzenlenen müzakerelerin olumlu sonuçlanması, brent petrol fiyatlarının düşüşe geçmesi ve altındaki gerileme benzin fiyatlarını da etkiledi. 30 Mart motorin indirimi sonrası benzin fiyatı ciddi bir gerileme yaşadı. Peki akaryakıt, motorin, mazot, benzin fiyatları ne kadar, litre fiyatı kaç TL? İşte il il güncel rakamlar.

Benzin fiyatı son dakika sert düştü! 30 Mart motorin indirimi sonrası akaryakıt, motorin, mazot ve benzin fiyatları ne kadar, litre fiyatı kaç TL oldu?

Benzin fiyatı geçtiğimiz haftalarda Rusya Ukrayna savaşı dolayısıyla artışa geçerek küresel piyasaları meşgul etmişti. Dün akşam açıklanan müjdeyle birlikte, 29 Mart gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin litre fiyatı ve akaryakıt fiyatlarına 1,55 TL indirim geldi. Akaryakıt, motorin, mazot, benzin fiyatları ne kadar, litre fiyatı kaç TL sorularıyla 30 Mart benzin indirimi sonrası son durum merak edilirken akaryakıt istasyonlarındaki tablolar yeniden şekillendi. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir için güncel benzin fiyatları listesi…

BENZİN FİYATLARI İNDİRİMLİ GÜNCEL LİSTE – 30 MART 2022

Dün akşamdan itibaren etkili olan benzin indirimi akabinde araç sahipleri güncel rakamları merak ediyor.

İşte indirim sonrası güncel fiyat listesi;

Benzin fiyatı son dakika sert düştü! 30 Mart motorin indirimi sonrası akaryakıt, motorin, mazot ve benzin fiyatları ne kadar, litre fiyatı kaç TL oldu?

SON DAKİKA: MOTORİNDE BÜYÜK İNDİRİM!

Yapılan son açıklamaya göre dün geceden itibaren geçerli olmak üzere motorine 1,55 TL indirim geldi.

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Benzin fiyatı son dakika sert düştü! 30 Mart motorin indirimi sonrası akaryakıt, motorin, mazot ve benzin fiyatları ne kadar, litre fiyatı kaç TL oldu?

BRENT PETROL ÇAKILDI!

Geçtiğimiz hafta uluslararası piyasalarda gün 122,12 dolardan işlem gören petrolün varil fiyatı, bugün 107 dolar seviyelerine kadar düştü.

Brent petroldeki bu düşüş nedeniyle akaryakıt fiyatlarında indirim beklentileri doğdu.

Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle 134 dolar ile tarihin en yüksek seviyelerini test eden brent petrol fiyatı, geçtiğimiz hafta yeniden 122 dolar seviyelerini görmüştü. Petroldeki düşüşün hemen ardından beklentiler yanıltmadı ve benzine 1,55 TL'lik indirim geldi.

Benzin fiyatı son dakika sert düştü! 30 Mart motorin indirimi sonrası akaryakıt, motorin, mazot ve benzin fiyatları ne kadar, litre fiyatı kaç TL oldu?

30 MART BENZİN FİYATLARI

İstanbul benzin fiyatı: 19,70

Ankara benzin fiyatı: 19,78

İzmir benzin fiyatı: 19,80

Benzin fiyatı son dakika sert düştü! 30 Mart motorin indirimi sonrası akaryakıt, motorin, mazot ve benzin fiyatları ne kadar, litre fiyatı kaç TL oldu?

30 MART MOTORİN FİYATLARI

İstanbul motorin fiyatı: 22,08

Ankara motorin fiyatı: 22,18

İzmir motorin fiyatı: 22,19

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