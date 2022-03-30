Benzin fiyatı geçtiğimiz haftalarda Rusya Ukrayna savaşı dolayısıyla artışa geçerek küresel piyasaları meşgul etmişti. Dün akşam açıklanan müjdeyle birlikte, 29 Mart gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin litre fiyatı ve akaryakıt fiyatlarına 1,55 TL indirim geldi. Akaryakıt, motorin, mazot, benzin fiyatları ne kadar, litre fiyatı kaç TL sorularıyla 30 Mart benzin indirimi sonrası son durum merak edilirken akaryakıt istasyonlarındaki tablolar yeniden şekillendi. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir için güncel benzin fiyatları listesi…

BENZİN FİYATLARI İNDİRİMLİ GÜNCEL LİSTE – 30 MART 2022

Dün akşamdan itibaren etkili olan benzin indirimi akabinde araç sahipleri güncel rakamları merak ediyor.

İşte indirim sonrası güncel fiyat listesi;