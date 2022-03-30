Benzin fiyatı, gelen büyük indirim müjdesinin ardından araç sahiplerinin gündemine oturmuştu. Dün akşam saatlerinde motorin ve benzin litre fiyatı için 1,55 TL indirimin uygulamaya konulduğu duyuruldu. Rusya Ukrayna arasında geçen ve ülkemizde düzenlenen müzakerelerin olumlu sonuçlanması, brent petrol fiyatlarının düşüşe geçmesi ve altındaki gerileme benzin fiyatlarını da etkiledi. 30 Mart motorin indirimi sonrası benzin fiyatı ciddi bir gerileme yaşadı. Peki akaryakıt, motorin, mazot, benzin fiyatları ne kadar, litre fiyatı kaç TL? İşte il il güncel rakamlar.