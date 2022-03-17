Haberler Yaşam BENZİN FİYATI İNDİRİMİ YOLDA! 17 Mart 2022 motorin indirimi ile mazot, akaryakıt, LPG, benzin fiyatı ne kadar, benzinin 1 litresi kaç TL oldu?

Giriş Tarihi: 17.03.2022 20:08 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022 06:54

BENZİN FİYATI İNDİRİMİ YOLDA! 17 Mart 2022 motorin indirimi ile mazot, akaryakıt, LPG, benzin fiyatı ne kadar, benzinin 1 litresi kaç TL oldu?

Brent petroldeki çakılma sonucunda benzin ve motorin fiyatında beklenen indirim müjdeleri peş peşe geliyor. Petrol piyasasındaki endişeler azaldıkça fiyatlarda çok ciddi düşüşler gözlemlenmişti. Hal böyle olunca geçtiğimiz gün bazı akaryakıt firmalarının internet sitelerinde 2,38 TL indirim yapıldığını açıkladı. Özellikle araç sahipleri "17 Mart 2022 İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatları düştü mü, yeni indirim geldi mi, 1 litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. Petrol fiyatlarındaki sert geri çekilmenin ardından akaryakıt pompa fiyatlarında üçüncü kez düşüş beklentisi bulunuyor. Peki, Benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, indirim geldi mi, ne zaman gelecek? İşte detaylar...