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Haberler Yaşam BENZİN FİYATI İNDİRİMİ YOLDA! 17 Mart 2022 motorin indirimi ile mazot, akaryakıt, LPG, benzin fiyatı ne kadar, benzinin 1 litresi kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 17.03.2022 20:08 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022 06:54

BENZİN FİYATI İNDİRİMİ YOLDA! 17 Mart 2022 motorin indirimi ile mazot, akaryakıt, LPG, benzin fiyatı ne kadar, benzinin 1 litresi kaç TL oldu?

Brent petroldeki çakılma sonucunda benzin ve motorin fiyatında beklenen indirim müjdeleri peş peşe geliyor. Petrol piyasasındaki endişeler azaldıkça fiyatlarda çok ciddi düşüşler gözlemlenmişti. Hal böyle olunca geçtiğimiz gün bazı akaryakıt firmalarının internet sitelerinde 2,38 TL indirim yapıldığını açıkladı. Özellikle araç sahipleri "17 Mart 2022 İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatları düştü mü, yeni indirim geldi mi, 1 litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. Petrol fiyatlarındaki sert geri çekilmenin ardından akaryakıt pompa fiyatlarında üçüncü kez düşüş beklentisi bulunuyor. Peki, Benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, indirim geldi mi, ne zaman gelecek? İşte detaylar...

BENZİN FİYATI İNDİRİMİ YOLDA! 17 Mart 2022 motorin indirimi ile mazot, akaryakıt, LPG, benzin fiyatı ne kadar, benzinin 1 litresi kaç TL oldu?

Güncel benzin fiyatı... Brent petroldeki düşüşün etkisiyle beklenen motorin ve benzin fiyatı indirimi de son dakika haberiyle geçtiğimiz gün gelmişti. 17 Mart itibarıyla fiyatlarda düşüş yapılarak bu rakam pompaya da yansıdı. Şimdilerde vatandaşlar konuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor ve "İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatları düştü mü, indirim geldi mi, ne zaman gelecek 1 litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt arıyor. İşte 17 Mart 2022 güncel ve indirimli LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatı listesi...

BENZİN FİYATI İNDİRİMİ YOLDA! 17 Mart 2022 motorin indirimi ile mazot, akaryakıt, LPG, benzin fiyatı ne kadar, benzinin 1 litresi kaç TL oldu?

SON DAKİKA: MOTORİN VE BENZİN FİYATI İÇİN PEŞ PEŞE İNDİRİMLER

Petrol fiyatları 2 haftanın en düşük seviyesi olan 100 dolar psikolojik bandının altına çekildi. Bu durumun motorin ve benzin fiyatı başta olmak üzere akaryakıt için indirim olarak yansıması bekleniyordu. Önceki gün 2,38 TL'lik motorin indirimi sonrası, bugün hem benzin hem de motorin için indirim geldi.

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BENZİN FİYATI İNDİRİMİ YOLDA! 17 Mart 2022 motorin indirimi ile mazot, akaryakıt, LPG, benzin fiyatı ne kadar, benzinin 1 litresi kaç TL oldu?

BRENT PETROL 13,5 YILIN ZİRVESİNDEN DÜŞTÜ

Serbest piyasada petrol fiyatları 133 dolardan yüzde 25'in üzerinde değer kaybına uğrayarak 100 dolar psikolojik bandını aşağı yönlü kırdı ve 2 haftanın en düşük seviyesi olan 97,5 dolara çekildi.

BENZİN FİYATI İNDİRİMİ YOLDA! 17 Mart 2022 motorin indirimi ile mazot, akaryakıt, LPG, benzin fiyatı ne kadar, benzinin 1 litresi kaç TL oldu?

BENZİN VE MOTORİN İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE NE KADAR OLDU?

Motorin fiyatları için 2,38 TL indirimin ardından bugün de 0,93 TL, benzin fiyatı içinse 1,76 TL indirim yaşandı. Buna göre akaryakıt firmalarının internet sitesindeki güncel verilere göre;

BENZİN FİYATI İNDİRİMİ YOLDA! 17 Mart 2022 motorin indirimi ile mazot, akaryakıt, LPG, benzin fiyatı ne kadar, benzinin 1 litresi kaç TL oldu?

İstanbul'da yeni motorin fiyatı 19,66 TL,
İstanbul'da yeni benzin fiyatı 18,71 TL,

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