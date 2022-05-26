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Haberler Yaşam Benzin fiyatı son dakika zam ve indirim haberleri: 26 Mayıs 2022 Akaryakıt, mazot, LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu, düştü mü, benzinin 1 litresi kaç TL?
Giriş Tarihi: 26.05.2022 11:23 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 11:28

Benzin fiyatı son dakika zam ve indirim haberleri: 26 Mayıs 2022 Akaryakıt, mazot, LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu, düştü mü, benzinin 1 litresi kaç TL?

Petrol ve dolar/TL fiyatlarından doğrudan etkilenen benzin fiyatı son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Zam ve indirim haberleri peşi sıra gelirken anlık akaryakıt fiyatı merak konusu oldu. Son olarak 21 Mayıs Cumartesi günü benzinde 1,02 fiyat indirim meydana gelmiş, fiyat değişikliği pompa fiyatlarına yansımıştı. Benzin fiyatı düştü mü yükseldi mi sorusuna yanıt aranırken İstanbul, Ankara, İzmir benzinin litre fiyatı da belli oluyor. Peki 26 Mayıs 2022 Akaryakıt, mazot, LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu, düştü mü, benzinin 1 litresi kaç TL? işte son durum

Benzin fiyatı son dakika zam ve indirim haberleri: 26 Mayıs 2022 Akaryakıt, mazot, LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu, düştü mü, benzinin 1 litresi kaç TL?

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren benzin fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri anlık merak ediliyor. 26 Mayıs 2022 Perşembe sabah saatleri itibariyle güncel rakamları sorgulayanlar "Akaryakıt, motorin, mazot, LGP ve benzin fiyatları ne kadar oldu, indirim veya zam mı geldi, düştü mü, yükseldi mi, benzinin 1 litresi kaç TL?" sorusuna yanıt arıyor. İşte benzin fiyatı son durum 26 Mayıs 2022

Benzin fiyatı son dakika zam ve indirim haberleri: 26 Mayıs 2022 Akaryakıt, mazot, LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu, düştü mü, benzinin 1 litresi kaç TL?

MOTORİN FİYATLARI SON DURUM

Motorinin litre fiyatı, yaklaşık olarak İstanbul'da 22,09 TL'ye, Ankara'da ve İzmir'de 22,17 TL'den işlem görüyor.

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Benzin fiyatı son dakika zam ve indirim haberleri: 26 Mayıs 2022 Akaryakıt, mazot, LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu, düştü mü, benzinin 1 litresi kaç TL?

BENZİN FİYATI SON DURUM

26 Mayıs Çarşamba günü itibariyle benzinin litresi İstanbul'da 22,85 TL, Ankara'da 22,97 TL ve İzmir'de 22,96 TL'den işlem görüyor.

Benzin fiyatı son dakika zam ve indirim haberleri: 26 Mayıs 2022 Akaryakıt, mazot, LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu, düştü mü, benzinin 1 litresi kaç TL?

İSTANBUL BENZİN, MOTORİN, LPG FİYATLARI 26 MAYIS

Benzin: 22.85 TL

Motorin (Mazot): 22.09 TL

LPG (Otogaz): 11.61 TL

ANKARA BENZİN, MOTORİN, LPG FİYATLARI 26 MAYIS

Benzin: 22.97 TL

Motorin (Mazot): 22.17 TL

LPG (Otogaz): 11.85 TL

İZMİR BENZİN, MOTORİN, LPG FİYATLARI 26 MAYIS

Benzin: 22.96 TL

Motorin (Mazot): 22.18 TL

LPG (Otogaz): 11.55 TL

Benzin fiyatı son dakika zam ve indirim haberleri: 26 Mayıs 2022 Akaryakıt, mazot, LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu, düştü mü, benzinin 1 litresi kaç TL?

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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