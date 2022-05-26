Haberler Yaşam Benzin fiyatı son dakika zam ve indirim haberleri: 26 Mayıs 2022 Akaryakıt, mazot, LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu, düştü mü, benzinin 1 litresi kaç TL?

Giriş Tarihi: 26.05.2022 11:23 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 11:28

Benzin fiyatı son dakika zam ve indirim haberleri: 26 Mayıs 2022 Akaryakıt, mazot, LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu, düştü mü, benzinin 1 litresi kaç TL?

Petrol ve dolar/TL fiyatlarından doğrudan etkilenen benzin fiyatı son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Zam ve indirim haberleri peşi sıra gelirken anlık akaryakıt fiyatı merak konusu oldu. Son olarak 21 Mayıs Cumartesi günü benzinde 1,02 fiyat indirim meydana gelmiş, fiyat değişikliği pompa fiyatlarına yansımıştı. Benzin fiyatı düştü mü yükseldi mi sorusuna yanıt aranırken İstanbul, Ankara, İzmir benzinin litre fiyatı da belli oluyor. Peki 26 Mayıs 2022 Akaryakıt, mazot, LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu, düştü mü, benzinin 1 litresi kaç TL? işte son durum